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ຊີວິດຊາວລາວ

ສຸກ​ສັນ​ ວັນ​ແມ່ ຫຼື "Mother's Day" ວັນ​ອາ​ທິດ ວັນທີ 12 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019

​ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ບຸນ​ວັນ​ແມ່ ຫຼື "Mother's Day" ວັນ​ອາ​ທິດ ວັນ​ທີ 12 ພຶດ​ສະ​ພາ ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້. ຂໍ​ມອບ ດອກ​ຄູນ ອັນ​ງົດ​ງາມນີ້ໃຫ້​ແກ່ບັນ​ດາ​ຜູ້​ເປັນ​ແມ່ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເປັນ​ແມ່ທຸກໆ​ຄົນ ຈາ​ກ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ທຳ​ລາຍ​ການ ວິທະ​ຍຸ ວີ​ໂອ​ເອ ພາກ​ພາ​ສາ​ລາວ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ບາຍ​ດີ ທ່ານ​ຜູ່​ຟັງ​ທີ່​ເຄົາ​ລົບ ວັນ​ອາ​ທິດ ວັນ​ທີ 12​ ເດືອນພຶດສະພາ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດມື້​ຂ້າງ​
ໜ້າ​ນີ້ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ​ຈະ​ພາ​ກັນ​ສະຫລອງ​ບຸນວັນ​ແມ່. ​
ເພາະສະ​ນັ້ນ ​ໃນລາຍການ​ຊີວິດ​ຊາວ​ລາວຂອງ ວີ​ໂອ​ເອ ​ປະ​ຈຳ​ແລງ ວັນ​ພະ​ຫັດມື້​ນີ້
ເຮົາຈຶ່ງຈະ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການສຳພາດກັບ​ບັນ​ດາ​ແມ່​ທັງ​ຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ
ພວກ​ເພິ່ນທີ່ເປັນຜູ້​ບັງ​ເກີດ​ເກົ້າ ວ່າເປັນແນວໃດ​ໃນດ້ານ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ການ
​ເປັນ​ແມ່ ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ພວກ​ລູກໆ ຊຶ່ງ​ກິ່ງ​ສະຫວັນ ຈະ​ນຳ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບຕໍ່​ໄປ.​

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ການ​ຊິ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ວັນອາ​ທິດ​ທີສອງ​ຂອງເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາແຕ່​ລະ​ປີ ​ຊ​າວອ​າ​ເມ​ຣິ​ກັນຈະ​ພາ​ກັນ​ສະ​ຫຼອງ​ວັນ
​ແມ່ ຫຼື Mother's Day ຊຶ່ງກໍຈະ​ຕິດ​ຕາມ​ມາ​ດ້ວຍ​ຊາວ​ໂລກອື່ນໆ ທີ່​ຕົກ​ຖືກ​ມື້​ຕ່າງໆ​ກັນ.
ເພາະ​ສະ​ນັ້ນພວກ​ລູກໆ​ຈຶ່ງໄດ້​ພາ​ກັນ​ຫ້າງ​ຫາ​ເພື່ອໃຫ້​ກຽດ​ແມ່ ໂດຍ​ຈະ​ພາ​ແມ່​ອອກ​ໄປ​
ຮັບ​ປະ​ທານ​ອາ​ຫານ​ ຊັອບ​ປິ້ງ ຊື້​ເຄື່ອງ​ຂອງ ແມ່ນ​ແຕ່ມອບ​ເງິນ​ໃຫ້​ແມ່ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ຂອງ
​ຂວັນ. ​ແຕ່​ວ່າ ຫຼາຍໆ​ຄົນໄດ້​ສູນ​ເສຍ​ແມ່​ໄປ​ແລ້ວ ສ່ວນ​ຫຼາຍໆ​ຄົນ​ກໍ​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່. ສຳລັບ
​ບັນ​ດາ​ແມ່ ທີ່​ຍັງ​ມີ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ນັ້ນ ​ເພີ່ນມີຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຢ່າງ​ໃດ ຕໍ່ພວກ​ລູກໆ​ ແລະ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່
​ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ບອກ​ສອນ​ໃຫ້​ພວກ​ລູກໆ​ໄດ້​ຮູ້ ຢູ່ໃນບັນ​ຍາກາດ ການ​ສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້.

ຕໍ່ໄປນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າຈະ​ຂໍ​ແນະ​ນຳ​ໃຫ້ພວກ​ທ່ານ​ຮູ້​ຈັກ​ກັບ ຍາ​ນາງຂັນ​ທະ​ລີ ແວັນ​ແຄມ ທີ່
ຕັ້ງ​ຖິ່ນຖານ​ຢູ່ລັດ​ແຄນ​ຊັ​ສ ທາງ​ພ​າກ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ຍາ​ນາງຂັນ​ທະ​ລີ ມີ​ລູກ​ສາມ
ຄົນ ແລະ​ມີ​ຫຼານ​ເກົ້າ​ຄົນ. ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ຍາ​ນາງ​ຂັນ​ທະ​ລີເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ສັດ​ສ້າງ​ເຮືອ​ບິ​ນ
​ເຮ​ລີ​ຄອບ​ເຕີ ​ຊຶ່ງຍາ​ນາງໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງປະ​ສົບ​ການ ​ໃນຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ການເປັນ​ແມ່ ຕໍ່
ວີໂອ​ເອ ຟັງດັ່ງ​ນີ້:

ຍາ​ນາງ​ຂັນ​ທະ​ລີ ແວນ​ແຄັມ
ຍາ​ນາງ​ຂັນ​ທະ​ລີ ແວນ​ແຄັມ

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ເຊີນ​ຟັງ​ການນ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ຂັນ​ທະ​ລີ ແວນ​ແ​ຄັມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ຍາ​ນາງ​ອະ​ນຸ​ສອນ ບຸນ​ທະ​ວະ​ລັງ ອະ​ດີດຮ້ອຍ​ຕີກອງ​ທັບບົກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ມີ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ​ໜຶ່ງ​ຄົນ ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງຄວາມ​ພາກພູມໃຈ​ທີ່​ໄດ້​ເປັນ​ແມ່​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ຊີ​ວິດ. ຍາ​ນາງ​ໄດ້​ກ່າວສູ່​ ວີ​ໂອ​ເອ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ນີ້​ວ່າ:

ອະ​ນຸ​ສອນ ບຸນ​ທະ​ວະ​ລັງ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ
ອະ​ນຸ​ສອນ ບຸນ​ທະ​ວະ​ລັງ ແລະ​ລູກ​ສາວ​ນ້ອຍ

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ເຊີນ​ຟັງ​ກາ​ສ​ຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ອະ​ນຸ​ສອນ ຈັນ​ທະ​ວະ​ລັງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ວັນ​ແມ່​ ຫຼື Mother’s Day ​ໄດ້​ປະ​ກາດໃຊ້​ສ​ະ​ຫຼອງ​ກັນ​ມາຢ່າງເປັນ​ທາງ​ການໃນ​ປີ
1914 ໂດຍ​ປະ​ທານາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ທີ 28 ຄື ທ່ານວູດ​ໂດ​ຣ ວິ​ລ​ສັນ. ເພິ່ນໄດ້​
ລົງ​ນາມ ໂດຍຖື​ເອົາ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ ​ສັບ​ປະ​ດາທີ​ສອງ ຂອງ​ເດືອນ​ພຶດ​ສະ​ພາ ​ເປັນ​ວັນ​ສະ
​ຫຼອງວັນ​ແມ່​ຕັ້ງ​ແຕ່​ນັ້ນມາ. ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ການ​ສະ​ຫຼອງ ​ວັນ​ແມ່ ​ໄດ້​ແຜ່​ຂະຫຍາຍ​ອອກ​
ໄປທົ່ວ​ໂລກ. ສະ​ຕີຜູ້ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ວັນ​ແມ່ ໄດ້​ແກ່ສະ​ຕີຊາວ​ອາ
​ເມ​ຣິ​ກັນ ຍາ​ນາງ​ແອ​ລ​ນາ ມາ​ຣີ ຈາ​ຣ​ວິ​ສ ທີ່​ໄດ້ ​ຊຸກ​ຍູ້ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານສະ​ຫະ​ລັດ​ຮັບ​ຮູ້
“ວັນ​ແມ່” ເພື່ອ​ແມ່​ຂອງຕົນ​ເອງ ແລະບັນ​ດາ​ແມ່​ທັງ​ຫຼາຍທັງປວງ.

ນັ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ສຳ​ພາດ ຍາ​ນາງ​ຂັນ​ທະ​ລີ ແວນ​ແຄັມ ທີ່​ໄດ້​ແບ່ງ​ປັນ​ປະ​ສົບ​ການ​ຂອງ​
ຄວາມ​ເປັນ​ແມ່ ເນື່ອງ​ໃນ​ໂອ​ກາດສະ​ຫຼອງ​ບຸນ​ວັນ​ແມ່ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ນີ້ ກະ​
ລຸນ​າ​ຕິດ​ຕາມ​ລາຍ​ການ​ຊີ​ວິດ​ຊາວ​ລາວ ເລື້ອງ​ໃໝ່​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ໜ້າ ເວ​ລາ​ດຽວ​ກັນ​ນີ້.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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