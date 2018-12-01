ທນ. ເກຣຕາ ແວນ ຊັສເຕີເຣັນ ຂອງ ວີໂອເອ ສຳພາດ ປ. ທຣຳ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ທ່ານນາງ ເກຣຕາ ແວນ ຊັສເຕີເຣັນ ທີ່ເຮັດວຽກ
ໃຫ້ວີໂອເອ ໃນນະຄອນຫຼວງ ບູແອນົສ ແອເຮັສ ຂອງປະເທດ ອາເຈັນຕິນາ ບ່ອນທີ່ທ່ານ
ກຳລັງເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດກຸ່ມ G20. ຊຶ່ງເປັນການໃຫ້ສຳພາດ ທີ່ເປັນຈຸດ
ເດັ່ນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ທ່ານນາງ ຊັສເຕີເຣັນ ຖາມວ່າ “ທ່ານປະທານທິບໍດີ ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ ໃນອາເຈັນຕິນາ
ແລະ ສະຫະລັດ ການານາ ແລະ ເມັກຊິໂກ ໄດ້ລົງນາມ ໃນສັນຍາການຄ້າສະບັບໃໝ່ ທີ່ຖືກຍົກລະດັບຂຶ້ນ ຈາກ NAFTA.”
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ.”
ທ່ານນາງ ຊັສເຕີເຣັນ ຖາມຕໍ່ວ່າ “ບັດນີ້ ສ່ວນນຶ່ງຂອງສັນຍາ ກ່ຽວຂ້ອງກັບພວກຄົນ
ງານຜະລິດລົດຍົນ ເຄື່ອງອາໄລ່ຂອງລົດ. ອັນນັ້ນ ແມ່ນເປັນໃນທາງໃດທາງນຶ່ງ
ທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາອັນນຶ່ງ ໂດຍສະເພາະທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ມີກັບ ບໍລິສັດ GM ທີ່
ໄດ້ປິດໂຮງງານຫຼາຍແຫ່ງ ແລະ ການສູນເສຍວຽກງານຂອງ 14,000 ຄົນ ບໍ່?”
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ຕອບວ່າ “ເອີ ມັນກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມັນບໍ່ມີພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ. ມັນ
ຈະຮັກສາໄວ້ ບໍ່ໃຫ້ ບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນທັງຫຼາຍ ຍ້າຍໜີ. ສິ່ງທີນຶ່ງ ແທ້ໆແລ້ວ ຂ້າ
ພະເຈົ້າ ຢາກໃຫ້ໂຮງງານ ແລະບໍລິສັດຜະລິດລົດຍົນທັງຫຼາຍ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ
ຂ້າພະເຈົ້າ ໝາຍເຖິງ ວຽກເຮັດງານທຳ ໂຮງງານເຫຼົ່ານີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຍ້າຍ
ໜີຈາກສະຫະລັດ ນັ້ນເປັນເລື່ອງສຳຄັນຫຼາຍ ສຳລັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ພວກເຮົາ ບໍ່
ຍົກຍ້າຍໜີຈາກສະຫະລັດ.
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