ລາຍງານພິເສດຂອງວີໂອເອ: ໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມເກນເອົາທະຫານຮັບຈ້າງ ຈາກກຸ່ມ ແວກເນີ ເພື່ອໄປຢູເຄຣນ ອີງຕາມຜູ້ບັນຊາການ AFRICOM

ກຸ່ມແວກເນີຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ເປັນກຸ່ມທະຫານຮັບຈ້າງ ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະເກນເອົາບາງກົມກອງຂອງຕົນຢູ່ໃນເຂດອາຟຣິກາ ເພື່ອໄປສູ້ລົບໃຫ້ຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ອີງຕາມຜູ້ບັນຊາການກອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ນາຍພົນສະຕີບເວັນ ທາວເຊັນ (Stephen Townsend) ຜູ້ບັນຊາການກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ຫຼື AFRICOM ກ່າວໃນການໃຫ້ສຳພາດພິເສດກັບວີໂອເອ ໃນອາທິດນີ້ ວ່າ “ພວກເຮົາເຫັນຄວາມພະຍາຍາມບາງສ່ວນ ໃນການເກນເອົາກຳລັງທະຫານຂອງກຸ່ມແວກເນີ ເພື່ອໄປຢູເຄຣນ.”
ທ່ານທາວເຊັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກທະຫານເຫຼົ່ານີ້ ເປັນໄປໄດ້ສູງວ່າຈະຖືກຍ້າຍໄປຈາກລີເບຍເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ບ່ອນທີ່ມີພວກທະຫານຮັບຈ້າງຫຼາຍຮ້ອຍຄົນກຳ ລັງສະໜັບສະໜຸນທ່ານຄາລີຟາ ຮາຟຕາ ຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ.
ຊົມວີດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍ ຊາເລມ ໂໍຊໂລມອນ:
ທ່ານທາວເຊັນ ກ່າວວ່າ AFRICOM ໄດ້ໂອນຊັບພະຍາກອນບາງສ່ວນໄປຍັງກອງບັນຊາການຢູໂຣບ ຂອງສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີຢູເຄຣນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ກອງບັນຊາການຂອງທ່ານໄດ້ສະໜອງບຸກຄະລາກອນປະມານ 30 ຄົນໃຫ້ EUCOM “ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນນັກວິເຄາະ ແລະນັກວາງແຜນດ້ານສືບລັບ” ພ້ອມກັບການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນລັບ ໃນການສອດແນມດ້ານທະຫານຂອງຄູ່ຕໍ່ສູ້ ແລະຄວາມສາມາດໃນການລາດຕະເວນ ແລະເຮືອບິນ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບບາງຢ່າງຕໍ່ສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນ ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ຍ້ອນວ່າ ພວກເຮົາພວມເສີມກຳລັງ ໃຫ້ອົງການເນໂຕ້” ທ່ານທາວເຊັນໄດ້ກ່າວ.
ທ່ານເວົ້າອີກວ່າ “ພວກເຮົາຍັງລຳລຽງການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ຢູເຄຣນ ແລະສະນັ້ນແລ້ວ ຖ້ຽວບິນເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຊ້າລົງໃນບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ສຳລັບ AFRICOM ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າ ຈະບໍ່ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະຕິບັດການໃດໆຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ທ່ານທາວເຊັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ກອງທັບຣັດເຊຍ ໄດ້ຊ່ອຍສົ່ງທະຫານຣັດເຊຍ ໄປປະເທດມາລີ.
ດຽວນີ້ ພວກທະຫານຮັບຈ້າງຂອງຣັດເຊຍ ມີຢູ່ປະມານ 1,000 ຄົນ ໃນມາລີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະຕິບັດການມາແລ້ວເລັກນ້ອຍ ທ່ານທາວເຊັນໄດ້ກ່າວ ແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວນັ້ນ ໄດ້ເຫັນການສະໜັບສະໜຸນໜ້ອຍລົງ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຈາກກອງທັບຣັດເຊຍ ອາດຈະເປັນຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ພວກທະຫານຮັບຈ້າງຂອງກຸ່ມແວກເນີ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ໃນ ສາທາລະນະລັດອາຟຣິກາກາງ ນຳດ້ວຍ ແລະໃນຂອບເຂດທີ່ນ້ອຍກວ່າ ຢູ່ໃນຊູດານ.
ຊົມການສຳພາດຂອງວີໂອເອ ກັບນາຍພົນ ສະຕີບເວັນ ທາວເຊັນ
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