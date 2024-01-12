ທ່ານບລິງເກັນ ຈະພົບປະກັບຜູ້ແຂ່ງຂັນລຳດັບຕົ້ນໆ ທີ່ຈະເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຄົນຕໍ່ໄປຂອງຈີນ ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງໄຕ້ຫວັນ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ມີແຜນ ທີ່ຈະພົບປະກັບທ່ານຫລິວ ຈ້ຽນເຊົາ (Liu Jianchao) ນັກການທູດອະວຸໂສ ແລະ ຜູ້ແຂ່ງຂັນລຳດັບຕົ້ນໆ ທີ່ຈະເປັນລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຄົນຕໍ່ໄປຂອງຈີນ, ຢູທີ່ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ນຶ່ງມື້ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ຍັງສືບຕໍ່ເຕືອນຈີນ ບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອເປັນຂໍ້ອ້າງສຳລັບການສ້າງຄວາມບໍ່ໝັ້ນຄົງ.
ການສື່ສານລະຫວ່າງ 2 ປະເທດເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ສະພາຂອງໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນເສົາ, ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງສະຫະລັດ ແລະຈີນ ມີກຳນົດເຂົ້າຮ່ວມການປະຊຸມເສດຖະກິດໂລກ ໃນອາທິດໜ້າ ຢູ່ເມືອງ ດາໂວສ (Davos) ຂອງສະວິດເຊີແລນ.
ໃນວັນສຸກມື້ນີ້, ທ່ານ ບລິງເກັນ ຈະເຈລະຈາ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກັບທ່ານ ຫລິວ ຊຶ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກການຕ່າງປະເທດຂອງພັກກອມມູນິສຈີນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນການຮັກສາການພົວພັນ ກັບບັນດາພັກການເມືອງຕ່າງປະເທດ.
“ທ່ານ ຫລິວ ແມ່ນສະມາຊິກທີ່ໜ້າເຊື່ອຖື ໃນວົງການທີ່ປຶກສາຂອງປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ້ນຜິງ. ທ່ານເປັນຜູ້ສະໝັກລຳດັບຕົ້ນ ສຳລັບຕໍາແໜ່ງລັດ ຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ," ອີງຕາມ ທ່ານ ເດັນນິສ ໄວລ໌ເດີ (Dennis Wilder), ອະດີດນັກວິເຄາະລະດັບສູງກ່ຽວກັບຈີນ ຂອງ CIA, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນເປັນອາຈານສອນ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Georgetown.
ທ່ານ ໄວລ໌ເດີ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ຫລິວ ແມ່ນ "ແນໃສ່, ສ່ວນນຶ່ງກໍເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ວໍຊິງຕັນ ແລະປັກກິ່ງ ຈະເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ກ່ອນທີ່ຈະມີການເລືອກຕັ້ງ ຜູ້ນຳໄຕ້ຫວັນຄົນໃໝ່."
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