ບໍລິສັດຈີນ ຈະລົງທຶນກໍ່ສ້າງ ຂົວຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບອຳເພີຊຽງແສນ ຂອງໄທ

ບໍລິສັດຈີນຈະລົງທຶນກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກັບອຳເພີຊຽງແສນ ຈັງຫວັດຊຽງຮາຍ ເພື່ອຮອງຮັບການ ທ່ອງທ່ຽວ, ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານໄພສານ ພືດມົງຄົນ ເລຂາທິການສະມາຄົມວັດທະນະທຳ ແລະ ເສດຖະກິດໄທ-ຈີນ ໃຫ້ການຢືນຢັນໃນໂອກາດເດີນທາງໄປຢ້ຽມຊົມເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ວ່າ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໄດ້ມີ ການພັດທະນາຢ່າງໄວວາ ໂດຍປັດຈຸບັນໄດ້ເນັ້ນໜັກເປັນພິເສດໃນການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງ ຄົບວົງຈອນ ຊຶ່ງລວມເຖິງການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃຫ້ສຳເລັດ ແລະເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງ ເປັນທາງການໃນໄຕມາດທີ 2 ຂອງປີ 2023 ນີ້, ທັງຍັງມີ ແຜນການຈະກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມ ນໍ້າຂອງເພື່ອຈະເຊື່ອມຕໍ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ກັບອຳເພີຊຽງແສນ, ຈັງຫວັດ ຊຽງຮາຍຂອງໄທ ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງກັນ ໂດຍທີ່ ຜ່ານມາ ສະມາຄົມວັດທະນະທຳ ແລະເສດຖະກິດໄທ-ຈີນ ກໍ່ໄດ້ເຈລະຈາເບື້ອງຕົ້ນ ກັບທະນາຄານລົງທຶນ ເພື່ອການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຫ່ງເອເຊຍ (AIIB) ແລ້ວ ເຊິ່ງທະນາຄານດັ່ງກ່າວກໍເຫັນດີໃນຫຼັກການທີ່ຈະໃຫ້ການ ສະໜັບສະໜຸນໃນ ດ້ານເງິນທຶນແລ້ວເຊັ່ນກັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ໄພສານ ໄດ້ໃຫ້ການຍືນຍັນວ່າ:
“ທະນາຄານ AIIB ຊຶ່ງເປັນທະນາຄານໂຄງສ້າງພື້ຶນຖານເພື່ອພັດທະນາເອເຊຍໜິ ຍິນດີຫຼາຍທີ່ຈະສະໜອງ Finance ເລື້ອງເງິນ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປັນລັດ ຫຼື ໜ່ວຍງານ ຂອງລັດ, ໝາຍຄວາມວ່າ ເອກະຊົນກໍໄດ້ ຖ້າຫາກໄດ້ສໍາປະທານແລ້ວໄປໃຊ້ເງິນ ອັນນີ້ຈາກ AIIB ໄດ້. ຖ້າສ້າງຂົວບ່ອນນີ້ ກໍໃຊ້ເງິນງົບປະມານ 30–40 ພັນລ້ານບາດ. AIIB ເຂົາ Finance ໃຫ້ເລີຍ. ຂົວນີ້ຖ້າສ້າງ ມີຄົນປະເມີນວ່າ 15 ປີ ກໍຄືນທຶນ ແຕ່ໃນສາຍຕາຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 5 ປີ ຄືນທຶນ ຊຶ່ງທາງພະມ້າເຫັນດີນຳ ທາງລາວກໍ່ເຫັນດີນຳຢູ່ແລ້ວ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ສຳລັບແຜນການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດັ່ງກ່າວ ຍັງບໍ່ມີກຳນົດການ ທີ່ຊັດເຈນວ່າ ຈະເລີ້ມດຳເນີນການຕົວຈິງໄດ້ເວລາໃດ. ສ່ວນການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນນັ້ນ ກໍໄດ້ມີການທົດສອບລະບົບຄວບຄຸມຄວາມປອດໄພ ໃນການບິນ ແລະ ການທົດລອງບິນຂຶ້ນ-ລົງ ຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ຕາມກຳນົດຂອງອົງການ ການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ຫລື ICAO. ສ່ວນທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ກໍຈະໃຊ້ສະໜາມບິນໃໝ່ນີ້ ເປັນສະໜາມບິນຫຼັກພຽງແຫ່ງດຽວຂອງແຂວງ ແລະຈະປິດສະໜາມບິນຫ້ວຍຊາຍ ພາຍຫຼັງທີ່ເປີດການ ນຳໃຊ້ສະໜາມບິນໃໝ່ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວນັ້ນ ຊຶ່ງຈະຮອງຮັບຜູ້ໂດຍສານໄດ້ 2 ລ້ານຄົນຕໍ່ປີ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ ເລັ່ງລັດໃຫ້ການສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນພາກບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ເລັ່ງເຈລະຈາກັບບໍລິສັດຈີນ ເພື່ອໃຫ້ສືບຕໍ່ການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ທີ່ຄູ່ຂະໜານກັບທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແລະ ທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກດ່ານບໍ່ເຕັນ ກັບ ຫ້ວຍຊາຍໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ວຽງສະຫວັດ ສີພັນດອນ ເຈົ້າແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຊ່ວງທີ່ 1 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ - ວັງວຽງ ໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການນໍາໃຊ້ແລ້ວ, ຊ່ວງທີ່ 2 ວັງວຽງ - ຫຼວງພະບາງ ແລະ ຊ່ວງທີ 3 ຫຼວງພະບາງ - ອຸດົມໄຊ ກໍແມນ ກຳລັງຢູ່ ໃນຂັ້ນຕອນຄັດເລືອກເອົາບໍລິສັດໃໝ່ທີ່ມີເງືຶ່ອນໄຂ ແລະ ຄວາມພ້ອມດ້ານຕ່າງໆ ມາສືບຕໍ່ ພັດທະນາ ຊ່່ວງທີ 4 ອຸດົມໄຊ - ບໍ່ເຕັນ ພວມຢ່ໃນຂະບວນການເຈລະຈາ ໂດຍກະຊວງ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ສຳລັບທາງດ່ວນແຕ່ບໍ່ເຕັນ ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຫາ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ສ້າງສຳເລັດການກວດກາແບບລະອຽດ ແລະ ຮັບຮອງ ແລ້ວ. ປັດຈຸບັນ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ພວມດຳເນີນເຈລະຈາເຊັນ ສັນຍາສຳປະທານ”
ທັງນີ້ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳຈາກ ຈີນ ຜູ້ລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມ ຫຼ່ຽມຄຳ ໄດ້ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃນ ປີ 2020 ເພື່ອຈະຮອງຮັບເຮືອບິນ Airbus-320 ແລະ Boeing-737 ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານການບິນສາກົນ ດ້ວຍເງິນລົງ ທຶນລວມ 175 ລ້ານໂດລາ ແລະ ເມື່ອເປີດການນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການແລ້ວນັ້ນ ກໍຄາດວ່າ ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນ ທີ່ເປັນລູກຄ້າບ່ອນກາຊີໂນ King Roman ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ໂດຍເຂດດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອທີ່ສຳປະທານ 10,000 ເຮັກຕາ ແລະມີອາຍຸສຳປະທານ 99 ປີ ນັບຈາກປີ 2007.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ກະຊວງການເງິນຂອງສະຫະລັດ ກໍໄດ້ຂຶ້ນບັນຊີດຳ ແລະໃຫ້ຖືວ່າ ທ່ານ ຈ້າວ ເຫວີ່ຍ, ປະທານບໍລິຫານຂອງກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳນັ້ນ ເປັນອາຊະຍາກອນທີ່ມີ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄ້າຢາເສບຕິດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຟອກເງິນ, ການໃຫ້ສິນບົນ ແລະ ການຄ້າສັດປ່າຂ້າມຊາດ ນັບແຕ່ເດືອນມັງກອນປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ທ່ານຈ້າວ ເຫວີ່ຍ ກໍໄດ້ໃຫ້ການປະຕິເສດຕໍ່ທຸກຂໍ້ກ່າວຫາ ແລະຕອບໂຕ້ວ່າ ເປັນການກະທຳຝ່າຍດຽວ ທີ່ບໍ່ຍຸຕິທຳ ຈຶ່ງບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແຜນການລົງທຶນພັດທະນາເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງລາວ ໃນທຸກໆດ້ານນັ້ນເອງ.