ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໑໒ ພຶດສະພາ ໒໐໒໓
ເອເຊຍ

ທ່ານ ໂວ ວານ ເທືອງ ເລີ່ມການເດີນທາງໃນຖານະເປັນປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍການໄປຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດ

ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ໄວ ວານ ເທືອງ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສາທາລະນະລັດ ເຊັກ ຢູ່ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນຍ,​ ຫວຽດນາມ, 21 ເມສາ 2023. (Photo by Nhac Nguyen / AFP)

ທ່ານ ໂວ ວານ ເທືອງ, ທີ່ຖືກເລືອກເປັນປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ເມື່ອວັນທີ 2 ມີນາທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ເລີ່ມເຮັດໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ດ້ວຍການເດີນທາງໄປ​ຢ້ຽມ​ຢາມທາງການທູດ ​ຕໍ່ຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄັ້ງ.

ຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນພິທີການ, ແຕ່ທ່ານຖືກພິຈາລະນາວ່າໃກ້ຊິດ ກັບທ່ານ ຫງວຽນ ຟູ ຈົງ, ເລຂາທິ ການໃຫຍ່ຂອງພັກຄອມມູນິສ ຫວຽດນາມ, ແລະ ອາດສືບທອດຕຳແໜ່ງທ່ານ ຈົງ ​ພາຍ​ໃນປີ 2026, ເວລາທີ່ການດຳລົງ ຕຳແໜ່ງໃນປັດຈຸບັນຂອງທ່ານ ຈົງ ສິ້ນສຸດລົງ.

ທ່ານ ເທືອງ ທຳອິດໄດ້ເດີນທາງໄປປະເທດ ລາວ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງສອງວັນໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນສອງໃນ 5 ປະເທດ ຄອມມູນິສ, ແລະ ໃນຂະນະຢູ່ທີ່ນັ້ນ, ທ່ານ ເທືອງ ໄດ້ປະກາດໃຫ້ຂອງຂວັນ ປະເທດລາວ 1 ລ້ານໂດລາ, ທີ່ຖືກຕົກລົງ ເພື່ອຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມ ປອດໄພ ແລະ ການປ້ອງກັນເຂດຊາຍແດນຮ່ວມກັນ, ແລະ ໄດ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງຫຼາຍສະບັບ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືໃນຂະແໜງວິທະຍາສາດ, ເທັກໂນໂລຈີ ແລະ ນະວັດຕະກຳໃໝ່.

ການເດີນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນຄັ້ງທຳອິດຈາກຫຼາຍຄັ້ງທີ່ຖືກວາງແຜນໄວ້. ທ່ານ ເທືອງ ໄດ້ເດີນທາງໄປ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອັງກິດ ເມື່ອວັນທີ 5 ພຶດ- ສະພາທີ່ຜ່ານມາສຳລັບການຂຶ້ນຄອງຣາດຂອງກະສັດ ຊາລສ໌ ທີສາມ, ທ່ານຈະເດີນທາງໄປ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ສະຫະລັດ ໃນເດືອນພະຈິກ ແລະ ມັນມີໂອກາດສຳລັບການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງທ່ານ ຮ່າ ຮວາງ ຮົບ, ນັກວິໄຈອະວຸໂສຢູ່ສະຖາບັນ ອີຊັກ ISEAS-Yusof Ishak ທີ່ມີຫ້ອການຕັ້ງຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG