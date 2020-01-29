ບັນດາປະເທດໃນອາຟຣິກາ ກຳລັງກະກຽມ ຕໍ່ອັນທີ່ພວກຜູ້ຊ່ຽວຊານເຊື່ອວ່າເປັນອັນຕະ
ລາຍທີ່ພວມຈະເກີດຂຶ້ນຂອງກໍລະນີໂຄໂຣນາໄວຣັສສຳລັບທະວີບດັ່ງກ່າວ. ດ້ວຍການ
ເພີ້ມຄວາມສຳພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະການເດີນທາງໄປມາຫຼາຍຂຶ້ນລະຫວ່າງ
ພ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ການປິ່ນປົວ ແລະແຍກພວກທີ່ຕິດເຊື້ອອອກໄວ້ຕ່າງຫາກ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເອທິໂອເປຍໄດ້ປະກາດວ່າ ຕົນໄດ້ກັກນັກສຶກສາເອທິໂອເປຍ
ສາມຄົນ ແລະນັກສຶກສາຈີນຄົນນຶ່ງ ທີ່ກັບຄືນມາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຢູ່ເມືອງວູຮານ
ປະເທດຈີນ. ພວກນັກສຶກສາໄດ້ຢຸດລະຫວ່າງການກວດສອບຢູ່ສະໜາມບິນ ເວລາໄດ້
ມີຄົ້ນພົບວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີອາການຮວມທັງເຈັບຄໍ ແລະໄອ.
ດອກເຕີ ມູເນຍ ກັສຊາ ຫົວໜ້າທີ່ປຶກສາ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຂອງເອທິ
ໂອເປຍກ່າວວ່າ ເອທິໂອເປຍໄດ້ພິຈາລະນາ ກະກຽມໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ອນການລະບາດ. ນັບ
ແຕ່ຕົ້ນເດືອນມັງກອນມາ ລັດຖະບານເອທີໂອເປຍໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບອົງການອະນາໄມໂລກ
(WHO) ແລະລັດດຖະບານຈີນກ່ຽວກັບຖານະຂອງສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ ພະແນກແຫຼມອາຟຣິກາ ຂອງວີໂອເອ ວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ມີການປະຊຸມ
ຫຼາຍເທື່ອ ແລະຍັງມີສູນກາງສຸກເສີນທີ່ໄດ້ເລີ້ມເຮັດວຽກ ແລະການສັງເກດການຢ່າງເຄັ່ງຄັດແລະເປັນຫູເປັນຕາ. ເພາະສະນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດການສັງເກດການຢາງເຄັ່ງຄັດ
ຕໍ່ກໍລະນີກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.”
ສະໜາມບິນສາກົນໂບລ ທີ່ນະຄອນອາດິສ ອາບາບາ ປະເທດເອທິໂອເປຍ ໄດ້ໃຊ້ເຄື່ອງ
ກວດອຸນຫະພູມ ຂອງບັນດາຜູ້ໂດຍສານສາຍການບິນມາຈາກເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ
ຢູ່ຈີນ ກັກຜູ້ໃດທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສະບາຍ ແລະຈົດເອົາທີ່ຢູ່ຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ເພື່ອ
ຕິດຕາມການຢ້ຽມຢາມ.
ປະເທດໄດ້ຕັ້ງສູນກາງຄວບຄຸມເພື່ອກັກໂຕ ແລະສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານລະດັບສູງ
ທີ່ລາຍງານຕໍ່ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານມູເນຍ ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດສອບຜູ້ໂດຍສານ 22,000 ຄົນ ແລະໄດ້ສົ່ງໂຕ
ຢ່າງຈາກການອາດທີ່ຈະເກີດກໍລະນີໂຄໂຣນາໄວຣັສ ໄປກວດຢູ່ອາຟຣິກາໃຕ້.