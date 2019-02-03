ຜູ້ປົກຄອງລັດເວີຈີເນຍ ທ່ານ ຣາລຟ໌ ນອຣແທັມ ໄດ້ກ່າວຊ້ຳແລ້ວຊໍ້າອີກວ່າ ທ່ານຈະ
ບໍ່ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ຍ້ອນ ຮູບພາບຢູ່ໃນປື້ມລຸ້ນປະຈຳປີຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ສະແດງ
ເປັນຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງທາໜ້າດຳ ຢືນຄຽງຂ້າງກັບອີກຄົນນຶ່ງ ທີ່ເປັນສະມາຊິກນຸ່ງເຄຶ່ອງ
ພວກແບ່ງແຍກສີຜີວ ຫຼື KKK.
ໃນຄຳຖະແຫຼງຕໍ່ສື່ມວນຊົນໃນວັນເສົາວານນີ້ ທ່ານ ນອຣແທັມ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ
ບໍ່ແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນຮູບນັ້ນ.” ທ່ານກ່າວວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ປື້ມສະບັບປະຈຳປີ 1984 ອັນ
ທີ່ຮູບດັ່ງກ່າວໄດ້ປາກົດຢູ່ນັ້ນ ແລະທ່ານບໍ່ຮູ້ຈົນຮອດວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າໄດ້ມີຮູບຢູ່
ໃນນັ້ນ.
ທ່ານຍັງກ່າວວ່າ “ບໍ່ແມ່ນຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຮູບນັ້ນ. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຜູ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນ.”
ທ່ານນອຣແທັມ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແລະພະນັກງານຂອງທ່ານ ຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອ
ພິສູດວ່າ ມັນບໍ່ແມ່ນທ່ານທີ່ຢູ່ໃນຮູບໃບນັ້ນ.
ທ່ານ ນອຣແທັມ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງຮູບອີກສາມແຜ່ນ ໃນໜ້າປື້ມໂຮງຮຽນການການ
ແພດຂອງທ່ານ ແລະ ທ່ານໄດ້ສົງໃສຮູບຈຳແນກຜິວພັນຢູ່ໜ້າປື້ມຂອງທ່ານນັ້ນ ແມ່ນ
ຜົນທີ່ເກີດຈາກການສັບປົນກັນ. ໃນການຕອບຄຳຖາມຈາກນັກຂ່າວຄົນນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານ
ກ່າວວ່າ ໄດ້ມີຫຼາຍຄັ້ງຂອງການທາໜ້າດຳຢູ່ໂຮງຮຽນການແພດນັ້ນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຢືນວາງທ່າໃນຮູບດັ່ງກ່າວ “ຂ້າພະເຈົ້າຄວນຈະຈື່ໄດ້.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃສ່ຊຸດດັ່ງກ່າວ ຫຼືເຂົ້າຮ່ວມ
ໃນການສັງສັນ (ບ່ອນທີ່ມີການຖ່າຍຮູບທີ່ລົບກວນນັ້ນ) ເຊິ່ງເກີດມາຈາກຄວາມຊົງ
ຈຳທີ່ແຈ້ງຂາວຂອງການກະທຳຜິດອື່ນໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດໃນປີດຽວກັນໃນຊີວິດ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”
ທ່ານນອຣແທັມ ໄດ້ສືບຕໍ່ສະລະພາບວ່າ ລະຫວ່າງປີນັ້ນ ເວລາທ່ານມີອາຍຸໄດ້ 25 ປີ
ທ່ານປາກົດໂຕແຕ້ມໜ້າດຳ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເຕັ້ນລຳທີ່ເມືອງ ແຊນ ແອນໂຕນິໂອ
ຢູ່ລັດເທັກຊັສ ອັນທີ່ທ່ານເຮັດເປັນຄືດາຣານັກຮ້ອງອາຟຣິກັນອາເມຮິກັນ ໄມຣເກີລ
ແຈັກສັນ. ທ່ານໄດ້ສະແດງຄວາມເສຍໃຈຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ ກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ແຕ່ນັ້ນມາວ່າເປັນຫຍັງຈຶ່ງ “ທາໜ້າດຳ” ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເອີ້ນມັນວ່າ ເປັນການກະ
ທຳທີ່ລົບກວນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວໃນຂະນະທີ່ໄດ້ຮູ້ບົດຮຽນນັ້ນ ແລະໄດ້ສົນທະນາກັບ
ພວກພະນັກງານໜຸ່ມນ້ອຍຄົນນຶ່ງ ທ່ານໄດ້ປະຕິຍານວ່າ ຈະບໍ່ປາກົດໂຕທາໜ້າດຳອີກ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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