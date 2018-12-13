ບໍລິສັດ Virgin Galactic ຂອງທ່ານ ຣີຊາດ ແບຣນຊັນ (Richard Branson) ມີ
ກຳນົດທີ່ຈະສົ່ງເຮືອບິນທີ່ມີຄວາມແຮງເທົ່າກັບຈະຫລວດໄປຍັງຂອບຂອງອະວະກາດ.
ໃນການບິນທົດລອງທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້, ຍານອະວະກາດ Unity ຂອງບໍລິສັດ
Virgin ຈະພະຍາຍາມໄປ “ໃຫ້ເຖິງລະດັບຄວາມສູງຂອງອະວະກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ,
'' ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງບໍລິສັດຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນ
ພຸດວານນີ້.
ໃນຖະແຫລງການສະບັບນັ້ນ ເວົ້າວ່າ "ເຖິງແມ່ນວ່າ ການເຮັດແນວນີ້ຈະສາມາດມີຂຶ້ນ
ໄດ້ໄວຂະໜາດວ່າໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດມື້ນີ້ກໍຕາມ ລັກສະນະຂອງການທົດລອງ
ການບິນດັ່ງກ່າວ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃຊ້ເວລານານຂຶ້ນໜ້ອຍນຶ່ງ ເພື່ອຈະບັນລຸ
ຂີດໝາຍນັ້ນໄດ້. ເຂດອະວະກາດແມ່ນເລີ້ມມີຂຶ້ນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມສູງ 100 ກິໂລແມັດ
ຈາກໜ້າດິນ; ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄປເຖິງລະດັບຄວາມສູງ 52 ກິໂລແມັດ ຢູ່ໃນການບິນທົດ
ລອງໃນເທື່ອແລ້ວນີ້.
ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວຈະບິນຂຶ້ນຈາກທ່າອະວະກາດໃນເມືອງໂມຈາວີ ໃນລັດຄາລິເນຍ.
ການທົດລອງທີ່ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ຈະພາໃຫ້ບໍລິສັດດັ່ງກ່າວ ຫຍັບເຂົ້າໃກ້ກັບການກາຍ
ເປັນບໍລິສັດທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນອະວະກາດໄດ້.
ມີຄົນຢູ່ທົ່ວໂລກຫລາຍກວ່າ 600 ຄົນທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ 250,000 ໂດລາ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂີ່ຈະ
ຫລວດທີ່ບັນຈຸໄດ້ເທື່ອລະ 6 ຄົນດັ່ງກ່າວ.
ທຸລະກິດດ້ານອະວະກາດຂອງທ່ານ Branson ໄດ້ປະເຊີນກັບສະພາບຖອຍຫລັງ ໃນປີ
2014 ເມື່ອເຮືອບິນອະວະກາດ VSS Enterprise ຂອງຕົນ ໄດ້ພັງລົງ ຢູ່ໃນການທົດ
ລອງຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກບິນທີ່ Michael Alsbury ທີ່ເປັນຜູ້ຂັບເຮືອບິນຮ່ວມກັບ
ທ່ານ Peter Siebold ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ທ່ານ Branson ທີ່ມີແຜນວ່າຈະເປັນຜູ້ຂີ່ຍານ VSS ໄປຍັງອະວະກາດເປັນຄັ້ງທຳອິດ
ພ້ອມກັບລູກຂອງທ່ານ ເວົ້າວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ນັກບິນຂອງ Virgin Galactic ຈະໄປ
ເຖິງອະວະກາດ ກ່ອນວັນທີ 25 ທັນວານີ້.
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