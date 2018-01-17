ມີ 7 ຄົນເສຍຊີວິດ ໃນການປະທ້ວງ ກາຍເປັນ ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ລັດ ຣາໄຄນ໌ ຂອງມຽນມາ

ມີ 7 ຄົນຖືກຕຳຫຼວດຍິງຕາຍ ຢູ່ທີ່ລັດຣາໄຄນ໌ ທີ່ມີບັນຫາຂອງປະເທດມຽນມາ. ເຈົ້າໜ້າທີ່
ກ່າວວ່າ ມີຢ່າງໜ້ອຍ 4,000 ຄົນ ໄດ້ອ້ອມຕຶກໂຮງການລັດຖະບານ ໃນຕອນແລງວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ທີ່ເມືອງ ມຣັອກ ອູ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ ພິທີສະຫຼອງປະຈຳປີ ໃນການສິ້ນສຸດລົງ
ຂອງອານາຈັກອາຣາຄານເມື່ອສອງສັດຕະວັດກວ່າໆ ຜ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານທິນ ມັອງ ຊເວ ຜູ້ປົກຄອງລັດດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຂັບໄລ່
ຝູງຊົນໃຫ້ໜີໄປໂດຍໃຊ້ລູກປືນຢາງ ຍິງເຕືອນ. ເວລາພວກເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມ
ປະຕິບັດຕາມ ຝູງຊົນໄດ້ເລີ້ມໂຈມຕີພວກທະຫານ ແລະ ກຳລັງຮັກສາຄວາມສະຫງົບ
ຈຶ່ງໄດ້ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ຍິງເຂົ້າໃສ່.
ນອກຈາກມີ 7 ຄົນ ເສຍຊີວິດແລ້ວ ຍັງມີອີກ 13 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນການ
ຍິງກັນດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ