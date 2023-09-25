ຄະນະສືບສວນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ການລ່ວງລະເມີດ ແລະການປະຕິບັດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງດ້ານສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາ ດ້ວຍການປູກຝັງແນວຄິດແລະຝຶກແອບໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຫົວຮຸນແຮງ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມທາງດ້ານການທູດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານະການ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ມີສະຖຽນລະພາບ ຮວມທັງການຮັບເອົາຊີເຣຍ ກັບຄືນເຂົ້າຮ່ວມ ສັນນິບາດຊາດ ອາຣັບ.
ສະມາຊິກ 3 ຄົນຂອງຄະນະກຳມາທິການອິດສະຫຼະລະຫວ່າງປະເທດເພື່ອສືບສວນກ່ຽວກັບຊີເຣຍ ໄດ້ນຳສະເໜີລາຍງານທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຈ່ມໃສປານໃດ ໃນມື້ວັນສຸກອາທິດແລ້ວ ຕໍ່ສະພາສິດທິມະນຸດ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນການສະແດງປະຕິກິລິຍາຕໍ່ການຊັ່ງຊາດັ່ງກ່າວຂອງຄະນະກຳມາທິການ ສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງ 42 ປະເທດໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ພາກັນສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ໃນການສືບຕໍ່ມີການກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບການກໍ່ອາຊະຍາກຳ ຕ້ານມະນຸດຊາດແລະກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມ ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ.
ທ່ານປາວໂລ ປີແຍໂຣ (Paulo Pinheiro) ປະທານກຳມາທິການ ກ່າວຕໍ່ສະພາວ່າ “ເກືອບ 12 ປີແລ້ວ ພັກຝ່າຍຕ່າງໆໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງນີ້ ຍັງສືບຕໍ່ກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມແລະລະເມີດສິດທິພື້ນຖານຂອງມະນາດ.”