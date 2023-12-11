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ໂລກ

ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ຂອງເລບານອນ

ຄວັນສີດຳ ລອຍຂຶ້ນຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ນອກເຂດບ້ານ Yaroun, ໝູ່ບ້ານຊາຍແດນເລບານອນຕິດກັບອິສຣາແອລ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2023.
ຄວັນສີດຳ ລອຍຂຶ້ນຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໃສ່ນອກເຂດບ້ານ Yaroun, ໝູ່ບ້ານຊາຍແດນເລບານອນຕິດກັບອິສຣາແອລ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ ໃນວັນທີ 10 ທັນວາ 2023.

ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ຂອງ​ເລ​ບາ​ນອນ​ກັບ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອລ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດວານນີ້ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ (Hezbollah) ໄດ້​ສົ່ງໂດຣນລະເບີດ ແລະ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ມີຄວາມແຮງ​ໃສ່​ບັນ​ດາທີ່ໝັ້ນຂອງອິສຣາແອລ ແລະ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໃຫ້ຫຼາຍໆເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງຕໍ່ສູ້ກັນໄປກັນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມຢູ່ເຂດກາຊາ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນການສູ້ລົບກັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ. ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ໄດ້​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມໄວ້ໃນ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ.

​ອາລີ ຮິຈາຊີ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອລໃສ່​ເມືອງໄອທາຣູນ (Aitaroun) ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ບ້ານ​ເຮືອນ 5 ຫຼັງ ​ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້ອີກຈໍານວນຫຼາຍຫຼັງ. "ການແຊກແຊງຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດທໍລະມານ. ແມ່ຍິງສາມຄົນ ແລະຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ," ລາວບອກ ກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.

ກອງທັບ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ບໍ່​ໄດ້​ຕອບ​ ຕໍ່​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄໍາ​ເຫັນໃນ​ທັນທີ.

ນັກການເມືອງອະວຸໂສຂອງເຮັສໂບລລາ, ອັສຊັນ ຟັດລັລລາ (Hassan Fadlallah), ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ແມ່ນເປັນ "ການຍົກລະດັບຂຶ້ນໃໝ່" ເຊິ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການໂຈມຕີຮູບແບບໃຫມ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "ໃນລັກສະ ນະຂອງອາວຸດ (ທີ່ໄດ້ຖືກໃຊ້) ຫຼືສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍ."

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ກອງທັບ​ອິສ​ຣາ​ແອລ ກ່າວ​ວ່າ “ເປົ້າ​ໝາຍ​ທາງ​ອາກາດ​ທີ່​ໜ້າ​ສົງ​ໄສ” ​ໄດ້​ຂ້າມ​ຈາກ​ເລ​ບາ​ນອນແລ້ວ ​ແລະ ອີກສອງ​ເປົ້າໝາຍ ໄດ້​ຖືກ​ສະກັດ​ກັ້ນ. ທະ ຫານ​ອິສຣາ​ແອ​ລສອງ​ຄົນ​ ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບພໍສົມຄວນ, ​ແລະ​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ເລັກນ້ອຍ​ຈາກ​ຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກປືນ ແລະ ຄວັນໄຟ.

ກອງທັບອິສຣາແອລຍັງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນ​ລົບ​ຂອງ​ອິສຣາ​ແອ​ລ​ໄດ້ "​ທໍາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ໃສ່​ເປົ້າ​ໝາຍ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ ຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ​ໃນ​ດິນ​ແດນ​ເລ​ບາ​ນອນ. ສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ໄດ້​ດັງ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ໃນ​ອິ​ສຣາ​ແອລ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ບໍລິເວນ​ຊາຍ​ແດນ.

ທີ່​ນະ​ຄອນເບຣຸດ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຮືອບິນລົບສອງລໍາ ບິນຜ່ານທ້ອງຟ້າສີຟ້າໃສ ໂດຍໄດ້ປະຮ່ອງຮອຍ​ອາຍນໍ້າໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.

ຖະ​ແຫຼງການ​ຂອງ​ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງ​ຕົນ ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜຸນ​ຊາວ​ປາ​ແລ​ສ​ໄຕ​ນ໌ ​ໃນ​ເຂດ ກາຊາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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