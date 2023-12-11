ມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ຂອງເລບານອນ

ຄວາມຮຸນແຮງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ຊາຍແດນຂອງເລບານອນກັບອິສຣາແອລ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມເຮັສໂບລລາ (Hezbollah) ໄດ້ສົ່ງໂດຣນລະເບີດ ແລະຍິງລູກສອນໄຟທີ່ມີຄວາມແຮງໃສ່ບັນດາທີ່ໝັ້ນຂອງອິສຣາແອລ ແລະ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສ້າງຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ໃຫ້ຫຼາຍໆເມືອງ ແລະ ໝູ່ບ້ານ ທາງພາກໃຕ້ຂອງເລບານອນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງຕໍ່ສູ້ກັນໄປກັນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມຢູ່ເຂດກາຊາ ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນ ເຊິ່ງເປັນການສູ້ລົບກັນທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາ ນັບຕັ້ງແຕ່ຄວາມຂັດແຍ່ງໃນປີ 2006 ເປັນຕົ້ນມາ. ຄວາມຮຸນແຮງສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຄວບຄຸມໄວ້ໃນເຂດຊາຍແດນ.
ອາລີ ຮິຈາຊີ ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລໃສ່ເມືອງໄອທາຣູນ (Aitaroun) ໄດ້ທຳລາຍບ້ານເຮືອນ 5 ຫຼັງ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ອີກຈໍານວນຫຼາຍຫຼັງ. "ການແຊກແຊງຂອງພະເຈົ້າ ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີຜູ້ໃດທໍລະມານ. ແມ່ຍິງສາມຄົນ ແລະຜູ້ຊາຍສອງຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ," ລາວບອກ ກັບອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌.
ກອງທັບອິສຣາແອລບໍ່ໄດ້ຕອບ ຕໍ່ການຮ້ອງຂໍຄໍາເຫັນໃນທັນທີ.
ນັກການເມືອງອະວຸໂສຂອງເຮັສໂບລລາ, ອັສຊັນ ຟັດລັລລາ (Hassan Fadlallah), ກ່າວໃນຖະແຫຼງການຕໍ່ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ແມ່ນເປັນ "ການຍົກລະດັບຂຶ້ນໃໝ່" ເຊິ່ງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຕອບໂຕ້ດ້ວຍການໂຈມຕີຮູບແບບໃຫມ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນ "ໃນລັກສະ ນະຂອງອາວຸດ (ທີ່ໄດ້ຖືກໃຊ້) ຫຼືສະຖານທີ່ເປົ້າຫມາຍ."
ກ່ອນໜ້ານີ້ ກອງທັບອິສຣາແອລ ກ່າວວ່າ “ເປົ້າໝາຍທາງອາກາດທີ່ໜ້າສົງໄສ” ໄດ້ຂ້າມຈາກເລບານອນແລ້ວ ແລະ ອີກສອງເປົ້າໝາຍ ໄດ້ຖືກສະກັດກັ້ນ. ທະ ຫານອິສຣາແອລສອງຄົນ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບພໍສົມຄວນ, ແລະອີກຫຼາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບເລັກນ້ອຍຈາກຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກປືນ ແລະ ຄວັນໄຟ.
ກອງທັບອິສຣາແອລຍັງກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບຂອງອິສຣາແອລໄດ້ "ທໍາການໂຈມຕີຢ່າງກວ້າງຂວາງໃສ່ເປົ້າໝາຍກໍ່ການຮ້າຍ ຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ໃນດິນແດນເລບານອນ. ສຽງສັນຍານເຕືອນໄພ ໄດ້ດັງຂຶ້ນຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນ.
ທີ່ນະຄອນເບຣຸດ, ປະຊາຊົນໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນເຮືອບິນລົບສອງລໍາ ບິນຜ່ານທ້ອງຟ້າສີຟ້າໃສ ໂດຍໄດ້ປະຮ່ອງຮອຍອາຍນໍ້າໄວ້ເບື້ອງຫຼັງ.
ຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຕົນ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜຸນຊາວປາແລສໄຕນ໌ ໃນເຂດ ກາຊາ.