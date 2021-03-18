ເຫດການຄວາມຮຸນແຮງຕໍ່ຄົນ ອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍ ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຄົນ ເອເຊຍ ໃນ ສະຫະລັດ ເກີດຄວາມຢ້ານກົວ

ການໂຈມຕີຄົນອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍເອເຊຍໃນ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນທຸກມື້ ແລະ ການສັງຫານໝູ່ຢູ່ຮ້ານນວດຂອງຄົນເອເຊຍ ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນຕົກໃຈກັນໄປໝົດ.
ເຫດການຍິງກັນຢູ່ຮ້ານນວດດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ 8 ຄົນເສຍຊີວິດ ເຊິ່ງລວມມີ 6 ຄົນ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຄົນເອເຊຍ. ຫຼາຍຄົນສັນນິດຖານວ່າເຫດການທີ່ວ່ານັ້ນແມ່ນມີແຮງຈູງໃຈມາຈາກຄວາມຄຽດຊັງຕໍ່ຄົນເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາເມື່ອປີກາຍນີ້.
ເຫດການໂຈມຕີຄົນເອເຊຍ ແມ່ນໄດ້ແຜ່ລະບາດໄປທົ່ວ ສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ບ່ອນທີ່ຄິດວ່າປອດໄພ ກໍ່ກາຍເປັນບ່ອນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສຳລັບຄົນເອເຊຍ ໂດຍສະເພາະຜູ້ມີອາຍຸສູງ ແລະ ແມ່ຍິງ.
ທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳ ຄົນລາວທີ່ອາໄສຢູ່ລັດແມຣີແລນ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະ ການດັ່ງກ່າວວ່າ “ເອື້ອຍກະຢ້ານໃດ. ສາມີເອື້ອຍກະບອກໃຫ້ລະວັງຫັ້ນນະ. ບໍ່ໄປໃສທີ່ວ່າມັນເປັນ, ແບບວ່າມັນຊິອັນຕະລາຍໃຫ້ເຮົາ. ແຕ່ເຮົາກະບໍ່ຮູ້ເນາະຄັນມັນຊິເປັນມາ. ກະຢ້ານໃດ.”
ສາມີຂອງທ່ານນາງ ໄຮ່ຄຳເປັນຄົນອາເມຣິກັນ, ທ່ານນາງເວົ້າວ່າສາມີເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກຄວາມຮຸນ ແຮງຢູ່ແລ້ວ ແລະ ລາວກໍໄດ້ຕຳໜິຄົນຜູ້ທີ່ອອກມາກະທຳສິ່ງນີ້.
ພາຍໃນນຶ່ງປີກວ່າທີ່ຜ່ານມາມີເຫດການຕໍ່ຕ້ານຄົນເອເຊຍຫຼາຍກວ່າ 3,800 ຄັ້ງໃນທົ່ວ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງລວມມີການໃຊ້ຄຳເວົ້າ ຮາວີ ແລະ ທຳຮ້າຍຮ່າງກາຍຄົນເອເຊຍ. ກຸ່ມ Stop AAPI Hate ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາທີ 28 ກຸມພາ ປີນີ້ມີເຫດ ການດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢ່າງໜ້ອຍ 503 ຄັ້ງ.
ການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ສ້າງຄວາມເຈັບປວດໃຫ້ແກ່ຄົນອາເມຣິກັນ ເຊື້ອສາຍເອເຊຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
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