ທຳນຽບຫ້າແຈ ຖິ້ມໂທດໃສ່ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນການໂຈມຕີ ກຳລັງ ສະຫະລັດ ໃນໄນເຈີ

ທຳນຽບຫ້າແຈກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການ
ໂຈມຕີໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງໄນເຈີ ທີ່ໄດ້ສັງຫານທະຫານອາເມຣິກັນ
ຢ່າງນ້ອຍ 4 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ລາຍລະອຽດໃໝ່ທີ່ແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກຊາວບ້ານ
ໃນທ້ອງຖິ່ນອາດຈະມີບົດບາດໃນການດັກສະກັດໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ພັນໂທ Michelle Baldanza ໄດ້ບອກກັບ VOA
ໃນວັນພຸດ ວານນີ້ວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງຈາກກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ດັກສະກັດໂຈມຕີ
ກຳລັງສະຫະລັດແລະ ໄນເຈີ ໃນການສູ້ລົບກັນເມື່ອວັນທີ 4 ຕຸລາ ທີ່ໄດ້ສັງຫານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງໄນເຈີ 4 ຄົນນັ້ນ.
ກຳລັງພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ Green Berets ແມ່ນຫາກໍປະຊຸມແລ້ວ
ກັບບັນດາຜູ້ນຳທ້ອງຖິ່ນ ແລະໄດ້ພາກັນຍ່າງກັບໄປຫາລົດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກດັກໂຈມຕີ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ VOA ໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ໃນເມື່ອວ່າການສືບສວນຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປນັ້ນ.
ພວກທະຫານໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຊຸມນັ້ນແມ່ນມີການຊັກຊ້າ ແລະບາງຄົນສົງໄສວ່າ ພວກຊາວບ້ານ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພວກທະຫານກັບອອກໄປຊ້າ ອີງຕາມຄຳວົ້າຂອງ
ເຈົ້າໜ້າທີ່.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄນເຈີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການໂຈມຕີນີ້ ແມ່ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃກ້ໆ
ກັບບ້ານ Tongo Tongo ໃນເຂດ Tillaberi. ທະຫານໄນເຈີ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ
ໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ແລະ ທະຫານອາເມຣິກັນ 2 ຄົນ ກໍໄດ້ຮັບບາດເຈັບເຊັ່ນກັນ
ແລະກໍຖືກນຳສົ່ງໂຮງພະຍາບານຂອງເຢຍຣະມັນ ທາງເຮຣີຄອບເຕີ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ
ໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການລາດຕະເວນຖືກໂຈມຕີ “ຢ່າງໜັກ” ໃນຂົງເຂດທີ່ກອງ
ກຳລັງພວກສັດຕູ ບໍ່ໄດ້ມີການປະຕິບັດງານ ແລະວ່າເຮືອບິນຂອງຝຣັ່ງທີ່ຕິດລະເບີດ
ກໍບິນຢູ່ທາງເທິງ ປະມານ 30 ນາທີຫ່າງຈາກບ່ອນດັກສະກັດໂຈມຕີ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍປະຕິເສດຢ່າງສິ້ນເຊີງຕໍ່ແນວຄິດທີ່ວ່າ ການຕອບ
ຮັບນັ້ນແມ່ນຊ້າໂພດ.”
ໄນເຈີ ແມ່ນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ
ແລະຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດ Sahel ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຊຶ່ງມີກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງແລະຂະບວນການຄ້າມະນຸດຫຼາຍໆກຸ່ມປະຕິບັດງານຢູ່ນັ້ນ ອີງຕາມຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານນາງ Lisa Mueller
ຜູ້ຊ່ອຍສາສະດາຈານຝ່າຍເສດຖະສາດການເມືອງ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Macalester
ແລະ ເປັນນັກຊ່ຽວ ຊານດ້ານການເມືອງໃນຂົງເຂດ.
ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ສ້າງຖານທັບເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ນະຄອນຫຼວງ Niamey ຂອງປະເທດ ໄນເຈີ ແລະ
ທີ່ເມືອງ Agadez ໃນພາກເໜືອຂອງປະເທດນ. ສະຫະລັດແມ່ນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານ
ປະມານ 800 ຄົນປະຈຳການຢູ່ໃນປະເທດໄນເຈີ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອສະຖານທູດ
ສະຫະ ລັດ ແລະທຳການຝຶກແອບຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ແກ່ກຳລັງລັດຖະບານ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງມຸສລິມຕ່າງໆ.
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