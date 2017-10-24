ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນແລະນັກວິໄຈ ກ່າວວ່າ ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຂອງໄນເຈີ
ບ່ອນທີ່ພວກທະຫານຂອງສະຫະລັດ 4 ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນເດືອນນີ້ ອາດໃຊ້ແຜນ
ຖ່ວງເວລາພວກທະຫານ ໃນຂະນະທີ່ ໄດ້ມີການວາງແຜນດັກສະກັດໂຈມຕີ ທີ່ພາ
ໃຫ້ພວກເຄາະຮ້າຍເຖິງແກ່ຄວາມຕາຍນັ້ນ.
“ພວກໂຈມຕີ ພວກໂຈນ ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ບໍ່ເຄີຍລົດລະໃນການຊອກຫາພັກພວກ
ໃນໝູ່ປະຊາຊົນທ້ອງຖິ່ນ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງທ່ານ Almou Hassane ເຈົ້າເມືອງ Tongo-Tongo ໄດ້ກ່າວຍອມຮັບເຖິງບ່ອນທີ່ການໂຈມຕີເກີດຂຶ້ນ ຊຶ່ງເຊື່ອກັນ
ວ່ານັ້ນແມ່ນການໃຫ້ສຳພາດເທື່ອທຳອິດ ຕໍ່ອົງການຂ່າວຂອງຕາເວັນຕົກ.
ຫົວໜ້າບ້ານໃນເມືອງ Tongo-Tongo ທ່ານ Mounkaila Alassane ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ
ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເກີດມີການໂຈມຕີ, ທ່ານ Hassane ໄດ້ກ່າວໄວ້, ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການສົງໄສ
ວ່າພົວພັນກັບພວກທ້ອງຖິ່ນ. ທ່ານໄດ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ ການຄວບຄຸມຂອງລັດຖະບານແລ້ວ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຫຼາຍໆທ່ານ.
ການຈັບກຸມຂອງທ່ານ ແມ່ນຍັງໄດ້ຮັບການຢືນຢັນໂດຍທ່ານ Karimou Soumana
ສະມາຊິກສະພາຂອງຂົງເຂດ Tillaberi ໃນຂະນະທີ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ
ອະພິປາຍກ່ຽວກັບພາວະສຸກເສີນ ໃນບາງເຂດຂອງໄນເຈີ.
ການໂອ້ລົມສົນທະນາທາງໂທລະສັບກັບ VOA ພະແນກຝຣັ່ງໄປຫາອາຟຣິກາ,
ເຈົ້າເມືອງ Hassane ໄດ້ກ່າວວ່າ ທະຫານອາເມຣິກັນທີ່ເສຍຊີວິດ ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການລາດຕະເວນ ທີ່ມີຊາວອາເມຣິກັນ 8 ຄົນ ແລະກອງກຳລັງພິເສດໄນເຈີ
ປະມານ 20 ຄົນທີ່ໄດ້ໄປເຖິງໂດຍລົດບັນທຸກ ໃນບ້ານໃກ້ໆກັບຊາຍແດນມາລີ ໃນຄ່ຳຄືນເວລາມີການຖືກດັກສະກັດໂຈມຕີ.
“ພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຄ້າງຄືນ ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງບ້ານ
Tongo-Tongo,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Hassane.
ທ່ານ Moussa Askar ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໜັງສືພິມ Evenement ໃນເມືອງຫຼວງ
Niamey ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ ແມ່ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເພື່ອຕາມລ່າຫາພວກສົມຮູ້
ຮ່ວມຄິດກັບທ້າວ Abu Adnan al-Sahraoui ອະດີດສະມາຊິກການຂອງຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອຄວາມເປັນເອກກະພາບແລະພວກ Jihad ໃນພາກອາຟຣິກາ
ຕາເວັນຕົກ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກັບກຸ່ມລັດອິສລາມໃນເຂດທະເລຊາຍ Sahara ນັ້ນ.
ທ່ານ Aksar ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກໍ່ການຮ້າຍໃນຂົງເຂດ Sahel ຂອງອາຟຣິກາ ໄດ້
ບອກກັບ VOA ວ່າ ພວກສະມາຊິກທີ່ໄປລາດຕະເວນ ໄດ້ສອບຖາມຜູ້ທີ່ຢູ່ອາໄສໃນ
ບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ຊັກຖາມກ່ຽວກັບການສົນທະນາ ຊຶ່ງອາດເປັນໄປໄດ້ ທີ່ໄດ້ບອກ
ພວກໂຈມຕີກ່ຽວກັບເວລາ ເພື່ອວາງແຜນດັກສະກັດໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ