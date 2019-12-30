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ການ​ນຳ​ພາ ເອ​ເຊຍ ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ປີ 2020 ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທ້​າ​ທາຍ​ຕໍ່​ ຈີນ

ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຫວຽດ​ນາມ ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ຈັບ​ເອົາ​ໄມ້​ຄ້ອນ​ຈາກ​ນາ​ຍົກ ໄທ ທ່ານ ປ​ຣະ​ຢຸດ ຈັນ​ໂອຊາ ຜູ້​ທີ່ມອບ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ອາ​ຊຽນ ໃຫ້ ຫວຽດ​ນາມ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງລະ​ຫວ່າງ ພິ​ທີ​ປິດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ ອາ​ຊຽນ ຄັ້ງ​ທີ 35, ບາງກອກ, ໄທ​ດ.

ການຮັບ​ຜຽນ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ​ໃນ​ປີນີ້ ໄດ້​ໃຫ້​ໂອ​ກາດ​ຄັ້ງໃໝ່​ຕໍ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ ຈີນ ໃນ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດ້ານ​ອຳ​ນາດອ​ະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ທາງ​ທະ​ເລ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂຶ້ນ​ ເຊິ່ງ​ປະ​ກອບມີ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ອີກ​ສາມ​ປະ​ເທດ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

ລັດ​ຖະ​ບານ ຮ່າ​ໂນຍ ຈ​ະຮັບ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ປະ​ເທດ​ແຫ່ງ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ໃນວັນທີ 1 ມັງ​ກອນນີ້ ແລະ ຈະ​ຖື​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນັ້ນ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ນຶ່ງ​ປີ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ໝູນ​ວຽກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ອີກ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ກຸ່ມ​ສິບ​ປະ​ເທດດັ່ງ​ກ່າວ. ບັນ​ດາ​ປະ​ທານ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ກັນ​ດີ​ດັ່ງ​ກັບ ອາຊຽນ ນັ້ນ ສາ​ມາດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ລະ​ບຽບ​ວາ​ລະ​ຂອງ​ແຕ່​ລະ​ປີ ແລະ ເປັ​ນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ການ​ທົບ​ທວນ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ນັ້ນ​ຢ່າງ​ເຕັມ​ທີ່.

ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ປະ​ທານ, ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ກຳ​ນົດ​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ທະ​ເລ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ສູງ​ສຸດ​ຂອງ​ລະ​ບຽບ​ວາ​ລະ ສຳ​ລັບ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ​ໃນ​ກາງ​ປີ, ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຜູ້​ນຳ​ໃນ​ເດືອນ​ພະ​ຈິກ ແລະ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງ​ຫາຫຼາຍ​ຄັ້ງ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້.

ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ​ໄດ້​ເປັນ​ຜູ້​ອອກ​ມາ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເປີດ​ເຜີຍ​ທີ່​ສຸດ ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ອ້າງ​ກຳ​ມະ​ສິດ​ຕໍ່​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ໃນເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ໃຕ້​ນັ້ນ, ບ່ອນ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ ປັກ​ກິ່ງ ໄດ້ທຳ​ການ​ນຳ​ໜ້າ​ທາງ​ທະ​ຫານ ແລະ ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີນ​ໃນ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ທ່ານ ຈຸງ ແທັ່ງ ຫງວຽນ, ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການສູນ​ກາງ​ເພື່ອ​ການພົວ​ພັນ​ສາ​ກົນ ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ມະ​ນຸດ​ສະ​ທຳ ໃນ​ນະ​ຄອນ ໂຮ ຈິ ມິ່ນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ລະ​ບຽບ​ແຜນ​ການ​ສຳ​ລັບ​ປີ​ຂຶ້ນ​ມາ ຫຼື ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ນຳ​ເອົາ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ສະ​ມາ​ຊິກ ອາ​ຊຽນ ອື່ນໆ ເພື່ອ​ລົມ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບມັນ ຫຼື ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ສະ​ເໜີ​ໂຄງ​ການ​ລິ​ເລີ່ມ​ຕ່າງໆ​ສຳ​ລັບ​ອົງ​ການ​ນັ້ນ, ສະ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ສາ​ມາດ​ສວຍ​ໃຊ້​ຄວາມ​ໄດ້​ປຽບ​ຂອງ​ມັນ.”

ທ່ານ ຫງວຽນ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ລົມ​ກັນ ກ່ຽວ​ກັບ ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມຫຼາຍ​ຝ່າຍ​ຂອງ ອາ​ຊຽນ ທຸກ​ຄັ້ງ.”

ຈີນ ອ້າງ​ເອົາ​ພື້ນ​ທີ່​ປະ​ມານ 90 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ສາມ​ລ້ານ​ຫ້າ​ແສນ​ຕາ​ລາງ​ກິ​ໂລ​ແມັດ​ນັ້ນ, ເຊິ່ງ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ປາ, ເສັ້ນ​ທາງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ ແລະ ບໍ່​ນ້ຳ​ມັນ​ຟອ​ສ​ຊິ​ລ.

ຫວຽດ​ນາມ ສາ​ມາດ​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ​ແມ່ນ​ຫຍັງ​ທີ່​ກຸ່ມ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ​ພິ​ຈາ​ລະ​ຈາ​ວ່າ​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ, ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ທາງ​ທະ​ເລ ຫາ​ການ​ຄ້າ​ໃນ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ ວຽກ​ງານ​ປາບ​ປາມ​ລັດ​ທິ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ. ປະ​ເທດ​ນຳ​ໜ້າ​ສາ​ມາດ​ອອກ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ຜູ້​ນຳ​ເຊັ່ນ​ກັນ ແລະ ສາ​ມາດ​ສະ​ເໜີ​ຫົວ​ຂໍ້​ເຊັ່ນ “ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່​ຍືນ​ຍົງ” ເປັນ​ຄຳ​ຂວັນ​ທີ່​ປະ​ເທດ ໄທ ໄດ້​ໃຊ້​ໃນ​ຖາ​ນະ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ໃນ​ປີ 2019.

ອາ​ຊຽນ ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ ກ່ຽວ​ກັບ ສັນ​ຕິ​ພາບ, ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ” ໂດຍ​ປາ​ສະ​ຈາກ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເຈາະ​ຈົງ​ໃດໆ ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດ້າ​ນ​ອຳ​ນາດ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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