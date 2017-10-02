ນັກສະສົມເຄື່ອງເກົ່ແກ່ຂອງໂບຮານຊາວ ຫວຽດນາມ ສະເໜີຊ່ອຍດ້ວຍວັດຖຸບູຮານ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ຈີນ

ໃນຂະນະທີ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຮັກສາສັນຕິພາບກັບປະເທດ ຈີນ ທີ່ຢູ່ໃກ້
ຄຽງນັ້ນໄວ້, ປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າຄົນນຶ່ງກໍເຊື່ອວ່າ ລາວ ມີບາງຢ່າງທີ່ຈະເສີມໃສ່
ຄັງອາວຸດຂອງ ຮ່າໂນ່ຍ, ນັ້ນກໍຄືຂອງເຄື່ອງຂອງບູຮານຂອງລາວ.
ທ່ານ Hoang Van Cuong ຜູ້ທີ່ກ່າວວ່າ ລາວສາມາດຫາເງິນໄດ້ຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ
ດ້ວຍການຂາຍທຸກຢ່າງ ນັບຈາກຕຽງນອນເຈົ້າຊີວິດ ຫາ ກອງທີ່ເຮັດຈາກທອງແດງທີ່ມີ
ອາຍຸໄດ້ 2,500 ປີ, ລາວໄດ້ສັນຍາວ່າຈະບໍລິຈາກເງິນລາຍໄດ້ໃຫ້ລັດຖະບານ ເພື່ອໃຫ້
ສາມາດສົ່ງເສີມພວກຊາວປະມົງທີ່ອອກຫາປາໃນທະເລຈີນໃຕ້, ບ່ອນທີ່ ຫວຽດນາມ
ກັບ ຈີນ ກຳລັງຕໍ່ສູ້ກັນ ເພື່ອຍາດເອົາກຳມະສິດຕ່າງໆໃນໝູ່ເກາະທັງຫຼາຍນັ້ນ. ລາວ
ຫວັງວ່າ ຮາໂນ່ຍ ຈະໃຊ້ເງິນຂອງລາວບາງຈຳນວນ ເພື່ອຊ່ອຍເຫຼືອກອງທັບ, ເມື່ອມີ
ການປະທະກັນລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດນີ້.
ສ່ວນນຶ່ງຂອງເງິນທຶນນີ້ ຈະມາຈາກປະເທດ ຈີນ, ຈາກທຸກໆບ່ອນ, ຍ້ອນວ່າຂອງສະສົມ
ຂອງລາວລວມມີ ເຄື່ອງເຄືອບຈາກລາດຊະວົງ Qing ແລະ ສິ່ງຂອງບູຮານ ຈີນ ອື່ນໆ,
ມັນຈະດຶງດູດເອົາພໍ່ຄ້າຈຳນວນຫຼາຍຈາກເຂດຊາຍແດນພາກເໜືອ. ການເວົ້າເຢີ້ຍທີ່ບໍ່
ທຳມະດາ ໃນການເອົາເງິນຈາກ ຈີນ ມາຊື້ອາວຸດເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ຈີນ ນີ້ ຈະບໍ່ແມ່ນການສູນ
ເສຍເງິນໄປລ້າໆສຳລັບທ້າວ Cuong.
ທ້າວ Cuong ໄດ້ກ່າວໃນການສຳພາດ ຢູ່ບ້ານເກີດຂອງລາວໃນເມືອງ ໂຮຈິມິ່ນ ອ້ອມ
ຮອບໄປດ້ວຍພະພຸດທະຮູບ ແລະ ໂຕະເຄືອບວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກຄົນ ຈີນ, ແຕ່ເມື່ອ
ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດຂາຍຂອງ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການເງິນ. ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສົນໃຈວ່າຜູ້ໃດ
ຈະແມ່ນຄົນ ຈີນ, ຄົນອາເມຣິກາ, ຫຼື ໃຜກໍຕາມທີ່ມີເງິນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະຂາຍໄປໂລດ.
ແຕ່ຄວາມຈິງກໍລະຫວ່າງ ຂ້າພະເຈົ້າ ກັບ ຈີນ ກໍແມ່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມັກຄົນ ຈີນ.”
ໃນ ຫວຽດນາມ, ຄວາມຄຽດແຄ້ນດັ່ງກ່າວຕໍ່ ຈີນ ແມ່ນມັກຈະບໍ່ອອກໜ້າອອກຕາແບບ
ນີ້, ແຕ່ມັນກໍມັກຈະລະເບີດຂຶ້ນໃນເວທີສາກົນ ເຊັ່ນໃນປີ 2014 ຫຼັງຈາກ ຈີນ ໄດ້ໄປ
ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຂຸດເຈາະນໍ້າມັນໃນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ສອງປະເທດ
ນັ້ນໄດ້ອ້າງກຳມະສິດເອົາ. ເຫດການດັ່ງກ່າວນັ້ນໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການຈະລາຈົນເຖິງຂັ້ນ
ຮຸນແຮງໃນທົ່ວ ຫວຽດນາມ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ລະງັບຄວາມຮຸນແຮງໄວ້ໄດ້, ແຕ່ປະ
ຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ຫຼາຍຄົນຍັງຫາວິທີທີ່ຈະແດງການຄັດຄ້ານຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາຕໍ່
ປະເທດຈີນ ຢູ່.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ