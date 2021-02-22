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ຊາວຈີນ ແລະຊາວຫວຽດນາມຢູ່ລາວ ສະຫຼອງປີໃໝ່ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ ຍ້ອນການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19

ວັດຈີນ ທີ່ຄຸ້ມດົງປ່າແຫຼບ ນະຄອນວຽງຈັນ.

ການລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ສປປ ລາວນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ການສະເຫລີມສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ຂອງຊາວຈີນແລະຫວຽດນາມ ຕະຫລອດທັງບັນຍາກາດຂອງການຄ້າຂາຍມີຄວາມງຽບເຫງົາເປັນພິເສດ ຂະນະທີ່ທາງການລາວກໍໄດ້ຮັກສາມາດຕະການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນຄື້ນທີສອງ ຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ດັ່ງກ່າວ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ບໍ່ໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ. ໄພສານມີລາຍງານເລື້ອງນີ້ ຈາກນັກຂ່າວຂອງພວກເຮົາ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຟັງລາຍງານ ການສະຫຼອງປີໃໝ່ຂອງຊາວຈີນ ແລະຫວຽດນາມ ບໍ່ຄຶກຄື້ນປີນີ້ ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ລະບາດ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ການລະບາດຮອບສອງທີ່ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໃນລາວທັງໝົດເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 45 ລາຍ ນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ການສະເຫລີມສະຫລອງ ບຸນປີໃໝ່ຊາວຈີນແລະຫວຽດນາມ ມີຄວາມງຽບເຫງົາ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ບັນຍາກາດການຄ້າຂາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນງຽບເຫງົາໄປ ຕາມໆກັນ ເມື່ອບໍ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ແລະຜູ້ຄົນໄປມາຫາສູ່ ຊຸມແຊວກັນຫຼາຍ ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງພໍ່ຄ້າຂາຍຍ່ອຍທ່ານນຶ່ງທີ່ຂາຍເຄື່ອງດື່ມ ຢູ່ໃກ້ກັບວັດຈີນໃນເຂດໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນທ່ານນຶ່ງ ເວົ້າເຖິງສະ ພາບການຄ້າຂາຍໃນໄລຍະການສະຫລອງບຸນດັ່ງກ່າວໃນປີນີ້ ສູ່ຟັງວ່າ:

“ມັນກະເກີນກັນຫລາຍ ໄທບໍ່ມາ ໂຄວິດເດ, ແຕ່ກີ້ບໍ່ເວົ້າແລ້ວ ຂາຍຢູ່ວັດຈີນຄົນບັກຫລາຍໆ ປີນີ້ງຽບ ໄປສອງມື້ກະບໍ່ມີຄົນ ມື້ນີ້ກະມີຢູ່ວັດຈີນ ແມ່ນ ແມ່ນ”

ການກວດກາແລະກັກກັນຄົນເຂົ້າແລະອອກປະເທດ ລະຫວ່າງລາວກັບປະເທດ ເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນຫວຽດນາມ ແລະຈີນນັ້ນ ແມ່ນເປັນປະເດັນຕົ້ນຕໍທີ່ເຮັດໃຫ້ການສະຫຼອງປີໃໝ່ຂອງຊາວຫວຽດນາມແລະຈີນໃນລາວປີນີ້ງຽບເຫງົາໄປກວ່າທຸກໆ ປີຫລາຍ ດັ່ງນັກທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ແຕ່ງງານກັບຄົນລາວ ແລະ ມີໂຮງຮຽນສອນພາສາອັງກິດ, ພາສາຫວຽດນາມແລະພາສາຈີນໃນນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນນັ້ນ ບອກວ່າ ສະພາບການສະຫຼອງວັນບຸນປະເພນີຂອງຄົນຫວຽດນາມ ປີນີ້ ງຽບເຫງົາກໍເພາະວ່າ ຄົນຫວຽດນາມໃນລາວປີນີ້ ເດີນໄປກັບປະເທດ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມພໍ່ແມ່ ພີ່ນ້ອງຢູ່ຫວຽດນາມ ແລ້ວກໍບໍ່ສາມາດເດີນທາງ ກັບມາລາວໄດ້ຢ່າງສະດວກ ຍ້ອນມາດຕະການສະກັດກັ້ນ ຕໍ່ຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າແລະອອກຈາກທັງສອງປະເທດນີ້ເຄັ່ງຄັດຫລາຍ ສໍາລັບຄອບຄົວຂອງນາງເອງ ກໍບໍ່ໄດ້ກັບ ໄປຢາມພໍ່ແມ່ ແລະລູກໆຂອງນາງ 2 ຄົນ ທີ່ໄປຮຽນໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ສອງແຫ່ງ ໃນຫວຽດນາມນັ້ນໄດ້ ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:​

“ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເມືອຢາມດອກ ເຂົາປິດໝົດ ບໍ່ບໍ່ຫລາຍຄືແຕ່ກີ້ ເຂົາກະກັບຫວຽດຫລາຍລະກະໂຄວິດລະມາບໍ່ໄດ້ເດ ລະກະກັກຕົວ 14 ມື້ ລະກະກັກຕົວອີກ14ມື້ ໃນເຮືອນອີກເປັນ 28 ມື້. 14 ມື້ກັກຕົວອີກ 14 ມື້ກັກຕົວເມືອບ້ານເປັນ 28ມື້ ລະໝົດເດືອນເລີຍ, ເມືອຫວຽດ ກັບມາຫວຽດຄືກັນ ຢູ່ໂຮງແຮມ 14 ມື້ ລະເມືອບ້ານ 14ມື້ ອີກເດ.”

Chinese - Vietnamese New Year in Laos
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Chinese - Vietnamese New Year in Laos

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ລິງໂດຍກົງ

ນາງເລົ່າຕໍ່ໄປອີກວ່າ ການເດີນທາງເຂົ້າອອກລາວ ແລະຫວຽດນາມນັ້ນ ນອກ ຈາກບໍ່ມີຄວາມສະດວກຍ້ອນການກັກຕົວຫລາຍວັນແລ້ວ ກໍຍັງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງອີກ ສໍາລັບການກັກຕົວຢູ່ໂຮງແຮມນັ້ນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄົນຫວຽດນາມຢູ່ໃນສອງປະເທດບໍ່ ຢາກໄປມາຫາສູ່ກັນ. ແລະການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ວ່ານີ້ສໍາລັບຢູ່ທາງຫວຽດນາມນັ້ນ ຖ້າເປັນນັກສຶກສາໄປຈາກລາວ ແມ່ນທາງການຈ່າຍໃຫ້ ແຕ່ວ່າ ສໍາລັບຢູ່ລາວແລ້ວ ແມ່ນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໝົດບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນນັກສຶກສາ ຫລືນັກທຸລະກິດກໍຕາມ ດັ່ງທີ່ນາງເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ:

“ກັກຕົວຢູ່ລາວເຮົາລະຕ້ອງຈ່າຍເອງໄດ໋ ມັນບໍ່ຄືຢູ່ຫວຽດນາມໄດ໋, ເຂົາໄລ່ເປັນມື້ ມື້ນຶ່ງນອນໂຮງແຮມເປັນເທົ່າໄດ ກິນຢູ່ເຂົາກະສົ່ງໃຫ້ເປັນເທົ່າໃດ ໂອ໋ຍເຂົາໄລ່ເອົາ.”

ເຊັ່ນດຽວກັນນັກທຸລະກິດຍິງຄົນລາວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດຫວຽດນາມແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ເຄີຍໄປສະຫລອງບຸນຮ່ວມກັບເພື່ອນ ຮ່ວມງານ ແລະຄົນໃກ້ຊິດທີ່ເປັນຄົນຫວຽດນາມໃນລາວນັ້ນ ກໍເວົ້າກ່ຽວກັບ ສະ ພາບການສະຫລອງບຸນປະເພນີ ຂອງຄົນຫວຽດນາມໃນປີນີ້ວ່າ:

“ບໍ່ໃຫ້ຄົບງັນເລີຍຕາມລະບຽບຫັ້ນ ບໍ່ມີກິນກຸດ ບໍ່ມີຫຍັງເລີຍ ບໍ່ມີການຄົບງັນເລີຍ ອືຫື ແມ່ນລະ ໂດຍປົກກະຕິແນວນັ້ນລະ, ແມ່ນ ບໍ່ມ່ວນ.”

ທາງສໍານັກງານນາຍົກ ກໍໄດ້ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຊາຊົນລາວແລະຊາວຕ່າງ ປະເທດທີ່ດໍາລົງຊີວິດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ເພີ້ມສະຕິລະວັງຕົວສູງກວ່າເກົ່າ ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງຂັ້ນເທິງດັ່ງກ່າວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຫຼາຍທ້ອງ ຖິ່ນຂອງລາວ ນອກຈາກເພີ້ມມາດຕະການກວດກາ ການເດີນທາງເຂົ້າມາຕາມຊາຍແດນແລ້ວ ກໍຍັງມີການລາດຕະເວນ ກວດກາການເດີນທາງ ຂອງຄົນຕ່າງ ປະເທດ ທີ່ໜ້າສົງໄສວ່າ ລັກລອບເຂົ້າປະເທດອີກດ້ວຍ. ດັ່ງການໃຫ້ສໍາພາດຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນຶ່ງໃນເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ກ່ຽວກັບການກັກຕົວຄົນຈີນ ເຂົ້າມາໃນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ໂດຍທາງລົດໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ:

“ອັນນີ້ກະທໍາມະດາ ມີແຕ່ເຂົາກໍາຈັດເລື້ອງຊາຍແດນ ຈຸດໜັກນະ ຢູ່ປາກຊັນກະກັກຕົວ 2 ຄົນຫັ້ນແຫລະ ຄົນມາແຕ່ຈີນ, ກາຍມາ 72 ຊົ່ວໂມງຜ່ານເຂດ ຫລາຍແຂວງ ບໍ່ທັນໄດ້ລົງລົດຊໍ້າ”

ຄຸ້ມຄົນຈີນ ໃນເຂດບຶງທາດຫຼວງ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ
ຄຸ້ມຄົນຈີນ ໃນເຂດບຶງທາດຫຼວງ ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ

ສ່ວນການສະເຫລີມສະຫລອງຂອງບຸນຕາມປະເພນີຂອງຊາວຈີນໃນລາວທີ່ເລີ້ມຕົ້ນມາແຕ່ວັນທີ 12 ກຸມພານັ້ນ ກໍແມ່ນຫລຸດລົງກວ່າປີກ່ອນໆຫລາຍ, ອີງຕາມການໂອ້ລົມຂອງແພດສະໜາມປະຈໍາສະມາຄົມຈີນຜູ້ນຶ່ງທີ່ກ່າວໃນວັນທີ 17 ກຸມພາຜ່ານມາວ່າ:

“ແຕ່ວັນທີ 12 ຫາກະແລ້ວມື້ວານນີ້ ມື້ນີ້ແມ່ນເລີ້ມເກັບແຕ່ລະບ້ານ ມັນເປັນງານນອກ ເປັນງານພິເສດ. ໂດຍ, ປີນີ້ຢາກນ້ອຍກວ່າປີກາຍ ເພາະວ່າປີນີ້ມີ ໂຄວິດ, ກະເອົາເຈວລ້າງມື ເອົາຜ້າປິດປາກ ປ້ອງກັນກ່ອນ, ແມ່ນອັນນີ້ແມ່ນເປັນແພດສະໜາມໄປເບິ່ງສີງໂຕ ແມ່ນອັນນີ້ແມ່ນໃນນາມປະຈໍາສະມາຄົມຈີນ.”

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການແຫ່ສິງໂຕ ໄປຕາມຕົວເມືອງແລະຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ໃນໃຈກາງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຈັດຕັ້ງໂດຍສະມາຄົມຈີນໃນລາວນັ້ນ ກໍແມ່ນໄດ້ເຮັດແບບລະມັດລະວັງເປັນພິເສດ ເພື່ອປ້ອງກັນ ການຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ດັ່ງການບອກເລົ່າຂອງພະນັກງານກູ້ໄພປະຈໍາສະມາຄົມຈີນ ກ່າວກ່ຽວກັບສະພາບການນີ້ ວ່າ:​

“ໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກ ຖົງມືສີງໂຕ ປົກກະຕິ ຈ້າວ ພວກເຮົາກະຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນຕົວເອງ ລ້າງມື ໃສ່ຜ້າອັດປາກກະໄດ້ໃສ່.”

ເພື່ອເປັນການເຝົ້າລະວັງໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນລາວນັ້ນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາຜ່ານມາ ກໍຄືຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ຈີນແລະຫວຽດນາມຢູ່ນັ້ນ ມີຜູ້ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວທັງໝົດ 2,003 ຄົນ, ໃນນັ້ນ ຢູ່ທີ່ຈຸດຜ່ານດ່ານ ລາວ - ໄທແມ່ນ 1,815 ຄົນ, ຈຸດຜ່ານດ່ານ ລາວ - ຈີນ ມີ 24 ຄົນ, ສ່ວນຈຸດຜ່ານດ່ານລາວ - ຫວຽດນາມມີ 164 ຄົນ. ທຸກຄົນແມ່ນໄດ້ແທກອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍ, ບໍ່ພົບຜູ້ມີອາການເປັນໄຂ້ ແລະ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງທຸກ​ໆຄົນມາກວດແລ້ວຈຶ່ງນຳສົ່ງໄປ​ຫາສະຖານທີ່ຈຳກັດບໍລິເວນທີ່ກຳນົດໄວ້ ຈົນກວ່າຈະຄົບກຳນົດ 14 ວັນ. ມາຮອດປະຈຸບັນ ຄົນປ່ວຍທີ່ຕິດພະຍາດນີ້ 4 ຄົນທີ່ກວດພົບ ໃນໄລຍະ ມີຄື້ນການລະ ບາດຮອບສອງນັ້ນ ແມ່ນຍັງສືບຕໍ່ນອນຕິດຕາມອາການ ແລະ ປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ຢູ່, ອີງຕາມ ດຣ. ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່ ຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ.

ຄຸ້ມຄົນຈີນ ທີ່ບຶງທາດຫຼວງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄຸ້ມຄົນຈີນ ທີ່ບຶງທາດຫຼວງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ສະຫລຸບແລ້ວ ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຮອບສອງທັງຢູ່ໃນລາວ ແລະປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນຫວຽດນາມ ແລະໄທນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ລາວມີມາດຕະ ການຄວບຄຸມທີ່ເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ການສະຫລອງບຸນປີໃໝ່ຕາມປະເພນີ ຫວຽດນາມ ແລະຈີນຕະຫຼອດທັງການຄ້າຂາຍໃນລາວງຽບເຫງົາກວ່າແຕ່ກ່ອນຫລາຍ.

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