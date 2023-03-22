ສະມຸດປົກຂາວ “ສາສະໜາຫວຽດນາມ” ໄດ້ຈັດລຽງເອົາບັນດາສາສະໜາທີ່ປະຕິບັດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະຊີ້ແຈ້ງນະໂຍບາຍ “ຮອບດ້ານ” ຂອງພັກຄອມມີວນິສຫວຽດ- ນາມໃນການຮັບປະກັນເສລີພາບທາງສາສະໜາ. ສະມຸດປົກຂາວ ລວບລວມເອົາ ກົດລະບຽບ ແລະມາດຕະຖານທີ່ມັກຈະຢູ່ໃນຮູບແບບຂອງບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ເປັນທາງການທີ່ເອົາຊື່ຂອງມັນມາຈາກສີຂອງປຶ້ມ.
ທ່ານຫງວຽນ ທ້ຽນ ທຣັອງ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການດ້ານສາສະໜາຂອງລັດຖະບານກ່າວໃນງານເປີດເຜີຍສະມຸດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນທີ 10 ມີນາຜ່ານມາ ທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ພັກຖືວ່າສິດເສລີພາບທາງສາສະໜາແມ່ນສິດພື້ນຖານ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຂ່າວສານທ້ອງຖິ່ນ.
ກຸ່ມສາສະໜາທີ່ເປັນອິດສະຫລະບອກກັບ ວີໂອເອພະແນກພາສາຫວຽດນາມວ່າ ເອກະສານດັ່ງກ່າວບໍ່ແມ່ນອີ່ຫຍັງຫລາຍ ນອກເໜືອໄປຈາກເປັນ “ຜ້າກັ້ງຕິດຝາ” ທີ່ແຂວນໄວ້ ເພື່ອປົກປິດການລ່ວງລະເມີດເສລີພາບທາງສາສະໜາທີ່ມີມາຕະຫລອດ ຫຼັງຈາກສະຫະລັດໄດ້ຈັດເອົາຫວຽດນາມເຂົ້າໄປຢູ່ໃນບັນຊີຂອງປະເທດທີ່ຕ້ອງເຝົ້າລະວັງພິເສດ ຫລື SWL ໃນເດືອນທັນວາຜ່ານມາ.