ຫວຽດນາມ ໄດ້ກ້າວຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດຂອງລາຍຊື່ຜູ້ປະຕິບັດການດ້ານເສດຖະກິດໃນ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເປັນລາຍຊື່ທີ່ທະນາຄານ Standard Chartered ເອີ້ນ
ວ່າ “ດາວລຸ້ງ” ກ່ຽວກັບ ການຄ້າທົ່ວໂລກ ອີງຕາມການພັດທະນາຂອງບັນດາປະເທດ
ແລະ ໂອກາດໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ດັດສະນີການຄ້າໃໝ່ Trade20 ຂອງທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເບິ່ງ 20 ປະເທດທີ່ໃຫ້
ຄວາມຫວັງໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຢູ່ໃນອັນທີ 6 ຂອງດັດສະນີດັ່ງກ່າວ.
ແນວໃດກໍຕາມ ໃນບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາວັນອອກສຽງໃຕ້ທີ່ຢູ່ໃນລາຍຊື່ນັ້ນ, ຫວຽດ
ນາມແມ່ນຢູ່ອັນດັບ 1 ແຊງຜ່ານປະເທດ ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ໄທ.
ອີງຕາມທະນາຄານດັ່ງກ່າວ ເຫດຜົນສຳລັບຄວາມສຳເລັດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ
ຫວຽດນາມ ນັ້ນ, ລວມມີພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ດີຂຶ້ນ, ການຄ້າທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ກັບຫຼາຍປະ
ເທດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆໂດຍສະເພາະທ່າມກາງສົງຄາມການຄ້າ ຈີນ ກັບ ສະ
ຫະລັດ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງການເມືອງ. ການກຳອຳນາດໂດຍພັກການເມືອງດຽວ
ຂອງພັກຄອມມູນິສ ຕັ້ງແຕ່ປີ 1975 ເປັນຕົ້ນມາ ແມ່ນການຄອງອຳນາດທີ່ດົນທີ່ສຸດໃນ
ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້, ຫຼັງຈາກພັກ People’s Action ກຳອຳນາດໃນ ສິງກະໂປ
ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1959 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານ ນິຣຸກ ຊາປຣູ, ຜູ້ບໍລິຫານລະດັບສູງຂອງທະນາຄານ Standard Chartered ສຳ
ລັບ ຫວຽດນາມ, ເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ແລະ ເອເຊຍໃຕ້, ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວ
ນີ້ວ່າ “ຄວາມເປີດດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການພົວພັນຂອງ ຫວຽດນາມ ເປັນສິ່ງທີ່ນຳໄປ
ສູ່ຄວາມສຳເລັດ. ປະເທດດັ່ງກ່າວຕອນນີ້ໄດ້ກາຍເປັນປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດເຕີບໂຕ
ໄວທີ່ສຸດໃນພາກພື້ນ, ເປັນການບົ່ງຊີ້ທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບ ຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ປະເທດດັ່
ງກ່າວເກັບກ່ຽວຈາກການມີເສດຖະກິດທີ່ເປີດ.