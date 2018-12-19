ມັນເປັນມື້ທຳມະດາ ບໍ່ມີພິເສດຫຍັງ ສຳລັບຄືນວັນອັງຄານ ຢູ່ທີ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ ຊຶ່ງ
ເປັນສູນກາງການເງິນຂອງປະເທດຫວຽດນາມ. ແຕ່ວ່າ ໃນວັນທີ 11 ທັນວາຜ່ານມາ
ນີ້ ມີຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ລຽນແຖວຢູ່ຕາມຖະໜົນໃນເຂດສູນກາງຂອງນະຄອນດັ່ງກ່າວ
ຈົນຮອດ 1 ໂມງເຊົ້າ ເພື່ອບີບແກ ແລະຂີ່ລົດເລາະຢູ່ອ້ອມແອ້ມລົດຂົນສົ່ງ ທີ່ເຕັມໄປ
ດ້ວຍແຟນເຕະບານ ໂດຍພາກັນໂບກທຸງຊາດ ຫວຽດນາມ. ຈຳນວນນຶ່ງ ແມ່ນກະ
ທັງພາກັນແຕ້ມທຸງຊາດ ດາວເຫລືອງໜ່ວຍນຶ່ງຢູ່ພື້ນສີແດງໃສ່ໜ້າພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ກໍໄດ້ເຫັນອີກຢູ່ໃນວັນເສົາຜ່ານມາທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ແລະ
ຍ້ອນເຫດຜົນດຽວກັນ ໃນທັງສອງກໍລະນີ ທີມເຕະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ຊະນະ
ການແຂ່ງຂັນສະຫະພັນເຕະບານອາຊຽນ. ການແຂ່ງຂັນໃນວັນເສົາແລ້ວໄດ້ເຮັດ
ໃຫ້ຫວຽດນາມ ຕິດລະດັບນຶ່ງ ໃນກຸ່ມຂອງຫ້າປະເທດເອເຊຍອາຄະເນ.
ສຽງນອງນັນ ໃນການສະຫຼອງ ຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ຍາມເດີກດື່ນ ແມ່ນເຜີຍໃຫ້
ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຮັກຊາດໃໝ່ ທີ່ຊຸກຍູ້ໂດຍສື່ສັງຄົມ ການປົກຄອງຂອງ ຄອມ
ມິວນິສ ແລະຄວາມເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສົງຄາມມາເປັນເວລາດົນນານ ແຕ່
ເລີ້ມໂຜ່ໂຕຂຶ້ນມາ.
ທ່ານໄຕ ວັນ-ປິງ ສາສະດາຈານຊ່ຽວຊານດ້ານທຸລະກິດສາກົນຂອງຫວຽດນາມ
ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ເຈັງ ຊີອູ ໃນໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ “ບັດນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຂົາເຈົ້
ພວມສູ້ລົບ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກາງຕໍ່ກິລາ ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ຄວາມຮູ້ສຶກເຂົາເຈົ້າໃນ
ຄວາມເປັນຊາດ. ມັນເປັນເລື້ອງຍາກທີ່ຈະມີໂອກາດດັ່ງກ່າວ ເພື່ອໃຫ້ທຸກໆຄົນມີ
ຄວາມພໍໃຈ ແລະພາກພູມໃຈ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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