ໃນປີ 2017 ຫຼັງຈາກສົງຄາມຫວຽດນາມໄດ້ສິ້ນສຸດລົງມາເປັນເວລາດົນນານແລ້ວ ປະ
ທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ເດີນທາງໄປຫວຽດນາມ ບໍ່ແມ່ນນະຄອນຫຼວງ
ຮາໂນ່ຍຢູ່ທາງພາກເໜືອ ຫຼືຢູ່ສູນກາງທຸລະກິດການຄ້າເມືອງໂຮຈີມິນ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້
ແຕ່ວ່າ ຢູ່ປະມານເຄິ່ງກາງໃນເມືອງດານັງ.
ເມືອງພາກກາງຫວຽດນາມ ໄດ້ເປັນເຈົ້າພາບບັນດາຜູ້ນຳທົ່ວໂລກຫຼາຍສິບເທື່ອໃນແຕ່
ລະຄັ້ງ ທ່ານນາງຈາຊິນດາ ອາຣເດີນ ຈາກນິວຊີແລນ ໄດ້ໄປຫາເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ
ແຈ-ອິນ ໄປຫາ ທ່ານທຣຳ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືເສດຖະກິດເອເຊຍປາ
ຊິຟິກ ໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງໂລກ ປາດສະຈາກບັນຫາ
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງດານັງ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ.
ແຕ່ຍັງໄດ້ມີຮ່ອງຮອຍບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ບັນດາຄົນທ້ອງຖິ່ນ ແລະຊາວຕ່າງ
ປະເທດ ບັດນີ້ພາກັນເບິ່ງໄປໄກກວ່າບັນດາເມືອງໃຫຍ່ສຸດຫວຽດນາມ ແລະຊອກຫາ
ໂອກາດຢູ່ໃນຖັນແຖວທ້ອງຖິ່ນທີສອງ.
ເມືອງດານັງເຫັນວ່າເປັນບ່ອນສະອາດ ເປັນເມືອງທີ່ຮັກສາໄດ້ດີ. ທ່າເຮືອທາງເໜືອ
ໄຮຟອງ ກຳລັງດຶງດູດເອົາການຄ້າຈາກຈີນ. ແຂວງບິນ ດວງ ຕິດກັບເມືອງໂຮຈີມິນ ເປັນ
ຈຸດສຳຄັນແກ່ການຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ.
ການເພີ້ມຂຶ້ນສະເໜີວ່າໃຫ້ຫວຽດນາມພັດທະນາ ໄດ້ປ່ຽນແປງແຜ່ຂະຫຍາຍໄດ້ຮັບຜົນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດອອກໄປທົ່ວປະເທດ. ໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍໆປະເທດຕັ້ງໃຈໃສ່ການ
ເຕີບໂຕຢູ່ຕາມບັນດາເຂດຊາຍຝັ່ງນອກເມືອງ ຫວຽດນາມອາດເຫັນເຫດການຫຼາຍຂຶ້ນ
ຂອງການແຈກຢາຍທີ່ຫລຸດຄວາມບໍ່ທຽບເທົ້າ ແລະຊ່ວຍອູ້ມຊູການເຕີບໂຕ.
ກຸ່ມອົງການຂົນຂວາຍ Navigos ກ່າວຢູ່ໃນການເຜີຍແຜ່ຂ່າວ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເມືອງ
ບິນ ດົງ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງສູງກວ່າ ຫຼັງຈາກເສັ້ນສາຍທຸລະກິດ ຈາກບໍລິສັດຂໍ້ມູນເທັກໂນ
ໂລຈີເຢຍລະມັນ ໄດ້ກວມເອົາບໍລິສັດຂອງອອສເຕຣເລຍຢູ່ຫ້ອງການໆຄ້າໃນຫວຽດນາມ.
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