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ເມືອງ​ທີສອງຫລາຍແຫ່ງ ຂອງ​ຫວຽດ​ນ​າມ ກຳ​ລັງໂພ່​ໂຕ​ຂຶ້ນ​ມາ

ພວກ​ນັກ​ລົງ​ທຶນ​ກຳ​ລັງ​ເຂົ້າ​ໄປເມືອງ​ດາ​ນັງ ​ພ​າກ​ກາງ​ຂອງຫວຽດ​ນາມ ຊື່ງ​ແຕ່​ກ່ອນ​ເປັນ​ບ່ອນ​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາດ​ຊາຍ China Beach ໃນ​ປີ 1965.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

HO CHI MINH CITY, VIETNAM — 

ໃນ​ປີ 2017 ຫຼັງ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ​ຫວຽດ​ນາມ​ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານແລ້ວ ປະ​
ທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ ກໍໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຫວຽດ​ນາມ ບໍ່​ແມ່ນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ
​ຮາ​ໂນ່ຍ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອ ຫຼື​ຢູ່​ສູນ​ກາງ​ທຸ​ລະ​ກິດການ​ຄ້າ​ເມືອງໂຮ​ຈີ​ມິນ ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້
ແຕ່​ວ່າ ​ຢູ່​ປະ​ມານເຄິ່ງ​ກາງ​ໃນເມືອງ​ດາ​ນັງ.

ເມືອງ​ພາກ​ກາງ​ຫວຽດ​ນາມ​ ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພາບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຫຼາຍ​ສິບ​ເທື່ອ​ໃນ​ແຕ່
​ລະຄັ້ງ ​ທ່າ​ນ​ນາງ​ຈາ​ຊິນ​ດາ ອາ​ຣ​ເດີນ ຈາກ​ນິວ​ຊີ​ແລນ ໄດ້ໄປ​ຫາ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ
ແຈ-ອິນ ໄປ​ຫາ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ຢູ່​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສຸດຍອດ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ເອ​ເຊຍ​ປາ
​ຊິ​ຟິກ ໄດ້ປະ​ສົບ​ຜົນ​ສຳ​ເລັດ​ຂອງກອງ​ປະ​ຊຸມ​ທີ່​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຂອງໂລກ ປາດ​ສະ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ
ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ດາ​ນັງ ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງສິ່ງ​ໃດ​ສິ່ງ​ນຶ່ງ​.

ແຕ່​ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ຮ່ອງ​ຮອຍ​ບາງ​ສິ່ງ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່​ໃຫຍ່​ກວ່າ ບັນ​ດາ​ຄົນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ
​ປະ​ເທດ ບັດ​ນີ້​ພາ​ກັນ​ເບິ່ງ​ໄປໄກ​ກວ່າ​ບັນ​ດາ​ເມືອງໃຫຍ່​ສຸດຫ​ວຽດ​ນາມ ແລະ​ຊອກ​ຫາ
​ໂອ​ກາດຢູ່​ໃນ​ຖັນ​ແຖວ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ​ສອງ.

ເມືອງ​ດາ​ນັງ​ເຫັນວ່າ​ເປັນ​ບ່ອນ​ສະ​ອາດ ເປັນ​ເມືອງ​ທີ່​ຮັກ​ສາ​ໄດ້​ດີ. ທ່າ​ເຮືອ​ທາງເໜືອ

ໄຮ​ຟອງ ກຳ​ລັງ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ການ​ຄ້າ​ຈາກ​ຈີນ. ແຂວງ​ບິນ ດວງ ຕິດ​ກັບ​ເມືອງ​ໂຮ​ຈີ​ມິນ ເປັນ​
ຈຸດ​ສຳ​ຄັນ​ແກ່ການ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ.

ພວ​ກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ກຳ​ລັງ​ເລີກວຽກ​ຢູ່​ແຈວງດົງ ໄຮ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ
ພວ​ກ​ພະ​ນັກ​ງານ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ກຳ​ລັງ​ເລີກວຽກ​ຢູ່​ແຈວງດົງ ໄຮ ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ

ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ສະ​ເໜີ​ວ່າໃຫ້​ຫວຽດ​ນາມ​ພັດ​ທະ​ນາ ໄດ້​ປ່ຽນ​ແປງ​ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ
ທາງດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດ​ອອກ​ໄປທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຫຼາຍໆ​ປະ​ເທດ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃສ່​ການ
​ເຕີບ​ໂຕ​ຢູ່​ຕາມບັນ​ດາເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງນອກ​ເມືອງ ຫວຽດ​ນາມ​ອາດ​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ
​ຂອງ​ການ​ແຈກ​ຢາຍ​ທີ່​ຫລຸດ​ຄ​ວາມ​ບໍ່​ທຽບ​ເທົ້າ ແລະ​ຊ່ວຍ​ອູ້ມ​ຊູ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ.

ກຸ່ມ​ອົງ​ການ​ຂົນ​ຂວາຍ Navigos ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂ່າວ​ ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ວ່າ ເມືອງ
​ບິນ ດົງ ແມ່ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງສູງກວ່າ ຫຼັງ​ຈາກ​ເສັ້ນ​ສາຍ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຈາກ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂໍ້​ມູນ​ເທັກ​ໂນ​
ໂລ​ຈີເຢ​ຍ​ລະ​ມັນ ໄດ້​ກວມ​ເອົາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂອງອອ​ສ​ເຕ​ຣ​ເລຍຢູ່ຫ້ອງ​ການໆ​ຄ້າ​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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