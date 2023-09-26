ບັນດານັກວິເຄາະທາງທະຫານກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຕ້ອງການເຮືອບິນລົບລຸ້ນໃໝ່ທີ່ມີກຳລັງ ແລະ ອາວຸດອື່ນໆຢ່າງແຮງ, ແລະ ລາຍງານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ລະບຸວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວ ອາດພະຍາຍາມຊື້ມັນຈາກທັງ ສະຫະລັດ ແລະ ຣັດເຊຍ, ແຕ່ແນວໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ມີລາຍລະອຽດໃດທີ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ລັດຖະບານທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນກຳລັງເຈລະຈາກັບ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນຶ່ງສຳລັບການຂົນສົ່ງອາວຸດ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງລວມມີເຮືອບິນລົບ F-16. ລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ອາດຈະບໍ່ສາມາດບັນລຸກັນໄດ້. ແຕ່ມັນແມ່ນຫົວຂໍ້ທີ່ສຳຄັນ ຂອງການເຈລະຈາລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ, ນິວຢອກ ແລະ ວໍຊິງຕັນ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານັ້ນ.
ໃນສອງສາມອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ກ່ອນປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ແລະ ໄດ້ຍົກລະດັບສາຍພົວພັນຂອງສອງປະເທດນັ້ນເປັນຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ, ໜັງສືພິມ New York Times ໄດ້ລາຍງານວ່າກອງທັບຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດຂໍ້ຕົກລົງອາວຸດລັບກັບ ຣັດເຊຍ ທີ່ຈະເປັນການລ່ວງລະເມີດ ມາດຕະການລົງໂທດຂອງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ ມົສກູ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດເຜີຍລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະເວົ້າ ກ່ຽວກັບ ບັນຫານັ້ນ.