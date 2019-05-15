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ອາຫານ ແລະມົນ​ລະ​ພິດ ແມ່ນ​ຄວ​າມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ສູງ​ສຸດ​ ຂອງ​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ອີງ​ຕາມ​ການ​ສ​ຳ​ຫຼວດ​ໃໝ່

ຊາວ​ຫວຽກ​ນາມ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ມິ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ ​ດ້ານ​ມົນ​ລະ​ພິດ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສິ່ງ​ທີ່ສ້າງ​ຄວາມເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດໃນ​ໝູ່​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາ​ມ ​ແມ່ນຄວ​າມ​ປອ​ດ​ໄພ​ດ້ານ ອາ
​ຫານ ມົນ​ລະ​ພິດ ແລະ​ການ​ສ້ຳ​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ອີງ​ຕາມກ​ານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄັ້ງໃໝ່​ທີ່​ສະ​ເໜີ
ແນະວ່າ ​ບໍ່ໄດ້​ມີ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຢ່າງ​ພໍພຽງ​ພໍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ນັບ​ແຕ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​
ໄດ້​ຍົກ​ຂຶ້ນ​ມາ​ ເມື່ອ​ສອງ​ປີ​ກ່ອນ.

ເລື້ອງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງອາ​ຫານ​ ແມ່ນ​ນຳ​ໜ້າ​ໝູ່ ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຊີລາຍ​ຊື່​ຂອງ​ຄວາມ
ເປັນ​ຫ່ວງ 13 ຂໍ້ ​ໂດຍ​ທີ່ 86 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຜູ້​ຄົນ ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ຢັ່ງຄວາມ
​ເຫັນຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອິນ​ໂດ​ຈີນຫວຽດ​ນາມ​ຈຳ​ກັດເມື່ອ​ທ້າຍ​

ເດືອນ​ເມ​ສາ​ທີ່​ຜານ​ມາ. ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຫ້າ​ຂໍ້​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ສຸດ​ແມ່ນກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສຶກ​ສາ
ແລະ​ການຮັກ​ສາ​ສຸ​ຂະ​ພາບ. ​ພວກ​ຢັ່ງຫາງສຽງເອີ້ິ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ທີ່​ແປກ​ໃຈ ແລະ​ໜ້າ​ສົນ
​ໃຈ​ໃນການ​ພົບ​ເຫັນ​ປະ​ກອບ​ຫ້າ​ຂໍ້​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມເປັນ​ຫ່ວງ ​ທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ
​ເມື່ອ​ສອງ​ປີ​ກ່ອນ​ເຊັນ​ກັນ.

ອົງ​ການຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອິນ​ໂດ​ຈີນ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດທີ່​ມີ​ຫ້ອງ​ການຕັ້ງຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ​ຈີ​ມິນ ​ທີ່
ໄດ້​ທຳ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ ​ກ່າວ​ວ່າ “ຜົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຄ້າຍ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ ໃນ​ປີ 2017
ທີ່​ໄດ້​ສະ​ເໜີແນະ​ວ່າ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ຜູ້​ຄົນ​ພາ​ກັນ​ເປັນ​ຫ່ວງນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ ແລະ​ຍັ​ງ​ບໍ່​ທັນ​
ໄດ້​ແກ້​ໄຂ​ເທື່ອ.”

ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ບັນ​ຫາເຫຼົ່າ​ນີ້​ຍັງ​ມີ​ຢູ່​ຕໍ່​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ຫຼາຍ​ປີ​ ການ​ເບິ່ງ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້ໆຂໍ້​ມູນ
ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ມັນສາ​ມາດ​ແບ່ງ​ແຍກ​ອອກ​ໄດ້ ຕາມ​ເພດ ລາຍ​ໄດ້ ແລະ​ເຂດ​
ພູ​ມີ​ພາກ.

ມົນ​ລະ​ພິດ ​ດັ່ງ​ໂຕ​ຢ່າງ​ ແມ່ນຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ 2 ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ. ແຕ່​ຄວາມ​ກັງວົນ​ທີ່​ໃຫ​ຍ່
​ກວ່າ​ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຮາ​ໂນ່ຍ​ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ເໜືອຂອງ​ປະ​ເທດບ່ອນ​ທີ່ປະ​ຊາ​ຊົນທີ່​ຖືກ
ສຳ​ຫຼວດ 82 ເປີ​ເຊັນ​ ປຽບ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ 73 ເປີ​ເຊັນ​ທີ່​ຕ່ຳ​ກວ່າ​ຂອງປະ​ຊາຊົນ ໃນ​
ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ​ ທີ່ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້. ພູ​ມີສາດ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ແຕກ
ຕ່າງ ​ໂດຍ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ຈັກໂຮງ​ງານ​ ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ
ແຂວງທາງພາກ​ໃຕ້ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ກາດ​ເປັນ​ພິດ​ເພີ້ມຂຶ້ນ​ຢູ່​ສະ​ເໝີ ທີ່​ໄດ້
ຫາຍ​ໃຈ​ເອົາ ​ຫຼາຍກວ່າ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ໂຮ່​ຈີ​ມິນ.

ຄວ​າມ​ປອ​ດ​ໄພ​ດ້ານ ອາ​ຫານ ມົນ​ລະ​ພິດ ແລະ​ການ​ສ້ຳ​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ອີງ​ຕາມກ​ານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄັ້ງໃໝ່ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ.
ຄວ​າມ​ປອ​ດ​ໄພ​ດ້ານ ອາ​ຫານ ມົນ​ລະ​ພິດ ແລະ​ການ​ສ້ຳ​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ອີງ​ຕາມກ​ານ​ສຳ​ຫຼວດ​ຄັ້ງໃໝ່ ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ.

ແຕ່​ການ​ຫາຍ​ໃຈ​ເອົາຜູ້​ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດເຫັນ​ວ່າ​ອາ​ກາດ​ທີ່ເປິ​ເປື້ອນແມ່ນ​ເປັນ
ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ສາ​ກົນ ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້​ກ່າວ​ວ່າ ມີ
ຄວາມເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ໂຣກ​ຄວາມ​ຈຳ​ເສື່ອມ. ຊາວ​ຫວຽດ​ນາມ​ກ່າວ​ວ່າ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ
​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່ຕ້ອງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເປັນ​ພິດ​ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ເງິນ.

ທ່ານ​ທູ ວັນ ​ທີ່​ຂຽນ​ລົງ​ຢູ່​ໃນ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ຫວຽດ​ນາມ​ ທີ່ເປັນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ ໄດ້​
ຮຽກ​ຮ້ອງ​ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ບານ ​ເອົາ​ມາດ​ຕະ​ການ ໂດຍ​ກ່າວ​ວ່າ “ມົນ​ລະ
​ພິດ ຊຶ່ງ​ຄັ້ງ​ນຶ່ງເຄີຍເປັນ​ທີ່​ຮັບເອົາ​ໄດ້ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜົນ​ຜະ​ລິດ​ທາງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳຈາກ
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຫຼີກ​ລ່ຽງ​ໄດ້ ແລະ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​
ຖ​ະ​ກິດນັ້ນ. ​ບັດ​ນີ້ ເຖິງ​ເວ​ລາ​ແລ້ວ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຄວນ​ຖື​ວ່າມົນລະ​ພິດເປັນ​ວິ​ກິ​ດ​ການ
ທາງດ້ານສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

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