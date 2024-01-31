ຫວຽດນາມ ແລະຟີລິບປິນ ໄດ້ຕົກລົງກັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເພື່ອເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ຂອງປະເທດທັງສອງ ໃນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດເຫດຮ້າຍຂຶ້ນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນເຂດນ່ານນ້ຳ ທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດເກືອບທັງໝົດໂດຍປັກກິ່ງ.
ປະເທດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ທັງສອງ ໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຕໍ່ການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳແດນດິນ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທາງຂອງຈີນ ຊຶ່ງເປັນເສັ້ນທາງເດີນເຮືອທີ່ສຳຄັນ ແລະແຕ່ລະປະເທດຕ່າງກໍໄດ້ເກີດການປະເຊີນໜ້າທີ່ເຄັ່ງຕຶງກັບຈີນ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳຍຸດທະສາດດັ່ງກ່າວ.
ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈສອງສະບັບກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືທາງທະເລໄດ້ມີການປະກາດ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຮາໂນ່ຍ ຂອງປະທານາທິບໍດີຟີລິບປີນ ທ່ານເຟີດີນານ ມາໂກສ ຈູເນຍ ແລະມີຈຸດປະສົງ “ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນລະຫວ່າງທັງສອງປະເທດ” ທຳນຽບຂອງທ່ານໄດ້ປະກາດຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ.
ຂໍ້ຕົກລົງເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນກວມເອົາ “ການປ້ອງກັນເຫດຮ້າຍ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້” ແລະ “ການຮ່ວມມືທາງທະເລ” ລະຫວ່າງໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຫວຽດນາມ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີຢູ່ທີ່ນຳນຽບປະທານປະເທດຂອງຫວຽດນາມ.
ທ່ານມາໂກສ ແລະປະທານປະເທດຫວຽດນາມ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ ຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເສີມຂະຫຍາຍກົນໄກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ໃນການຮ່ວມມືທາງທະເລ ນັ້ນກໍຄືຄະນະກຳມາທິການຮ່ວມ ກິດຈະກຳທາງທະເລ ແລະມະຫາສະໝຸດ ໃນລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ