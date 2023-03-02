ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ເລືອກເອົາ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ ໃຫ້ເປັນປະທານປະເທດ ຄົນໃໝ່

ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ເລືອກເອົາ ທ່ານຫວໍ ວັນ ເທືອງ ໃຫ້ເປັນປະທານປະເທດຄົນໃໝ່ຂອງຫວຽດນາມ ໃນການຊັບຊ້ອນຕຳແໜ່ງຜູ້ນຳຂັ້ນສູງຂອງປະເທດຄືນໃໝ່ ທ່າມກາງການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໃນກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນພະຫັດ ມື້ນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາທ່ານເທືອງ ອາຍຸ 52 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ພັກຄອມມິວນິສ ໄດ້ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງທ່ານ ໃຫ້ເປັນປະທານປະເທດ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຊຶ່ງໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ມີບົດບາດທາງພິທີການ ແຕ່ເປັນນຶ່ງໃນສີ່ຕຳແໜ່ງດ້ານການເມືອງສູງສຸດ ໃນປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ແຫ່ງນີ້.
ການເລືອກເອົາທ່ານເທືອງນັ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ມີການປົດຢ່າງກະທັນຫັນ ທ່ານຫງຽນ ຊວນ ຟຸກ ທີ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງກ່ອນໜ້າທ່ານ ຜູ້ທີ່ຖືກພັກຕ້ອງຕິສຳລັບ “ການລະເມີດຕ່າງໆ ແລະການກະທຳຜິດ” ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງທ່ານ ໃນສິ່ງທີ່ຖືກມອງເຫັນວ່າ ເປັນການທະວີຂຶ້ນຂອງການປາບປາມການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂະໜາດໃຫຍ່ “ແບບເຜົາຜານໃຫ້ກ້ຽງໝົດ” ຂອງປະເທດ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດຄັ້ງທຳອິດ ໃນຖານະເປັນປະທານປະ ເທດ ທ່ານເທືອງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ເດັດດ່ຽວ” ຕໍ່ສູ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຈະຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະເທດຊາດຢ່າງເດັດຂາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະລັດ ຖະທຳມະນູນໂດຍສູ້ຊົນປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ພັກ ລັດ ແລະປະຊາຊົນໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ ຢ່າງຄົບຖ້ວນ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເທືອງ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງ ການ ທີ່ໄດ້ຖືກຖ່າຍທອດຜ່ານໂທລະພາບທາງການຂອງຫວຽດນາມ.