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ບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັນ ຕ້ານຢັນ ການຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ຂອງຈີນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານຕາ​ເກ​ຊິ ອີ​ວາ​ຢະ ຕອບຄຳຖາມຂອງບັນດານັກຂ່າວ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມ ກັບ ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ວ່າການຊົ່ວຄາວ ທ່ານແພັດທຣິກ ແຊນນາແຮນ ຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈ, ວັນທີ 19 ເມສາ 2019, ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍີ່​ປຸ່ນ​ພວມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ຫວຽດ​ນາມໃນ​ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະເທດ
​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ຈີນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ປະ​ເທດ ​ທີ່​ມີ​ກຳ​ລັງ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ ໃນ​ຂ​ະ​ນະ​ທີ່
​ຫວຽດ​ນາມ​ ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ປັກ​ກິ່ງ​ ເຂົ້າ​ຢຶດ​ຄອງ​ທະ​ເລ​ຈີນໃຕ້ ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ​ກວ່າ​
ທີ່​ຕົນ​ມີ​ສິດ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ.

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທ່ານຕາ​ເກ​ຊິ ອີ​ວາ​ຢະ (Takeshi Iwaya) ແລະ​ຄູ່​
ຕຳ​ແໜ່ງ​ຝ່າຍ​ຫວຽດ​ນາມ ທ່ານ​ໂຫງ່ ຊວນ ລິກ ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ ​ໃນ​ວັນ​ທີ 3 ພຶດ​ສະ​ພາ
​ຜ່ານ​ມາ ເພື່ອ “ເສີມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກ້າວ​ໜ້າ​ ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮ່ວມ​ມື” ກ່ຽວກັບ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​
ທາງ​ທະ​ເລ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວອອນ​ລາຍ​ນ໌ ​ຂອງ​ໂທ​ລະ​ພາບ NHK ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ
​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໂຕ​ກຽວ.

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ນາຍພົນ ໂຫງ່ ຊວນ ລິກ (Ngo Xuan Lich), ກາງ, ໂອ້ລົມກັບ ທ່ານນາງ ມາຣີສ ເພນ ໃນເວລານັ້ນ ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ລະດັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ, ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2017, ໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນ ມານີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຫວຽດນາມ ນາຍພົນ ໂຫງ່ ຊວນ ລິກ (Ngo Xuan Lich), ກາງ, ໂອ້ລົມກັບ ທ່ານນາງ ມາຣີສ ເພນ ໃນເວລານັ້ນ ເປັນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງອອສເຕຣເລຍ ຢູ່ທີ່ ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ລະດັບລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ, ວັນທີ 24 ຕຸລາ 2017, ໃນພາກເໜືອຂອງນະຄອນ ມານີລາ ປະເທດຟີລິບປິນ.

​ໃນ​ເດືອນ​ຕຸ​ລາ​ປີ​ກາຍ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ທັງ​ສອງ ​ກໍ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ໂຕກຽວ
ເພື່ອ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຕ່າງໆ ໃນ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້. ພວກ​ທ່ານ ໄດ້​ລົງ​ນາມ
​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ “ການ​ຮ່ວມ​ມື​ແລະ​ແລກ​ປ່ຽນ ​ດ້ານ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ” ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕົກ​ລົງ
​ກັນ​ໃນ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ລະ​ດັບ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ອີງ​ຕາມ​ລາຍງານ​ຈາກ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ
​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ຍີ່ປຸ່ນ.

ເຂດແດນ ທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້
ເຂດແດນ ທີ່ປະເທດຕ່າງໆ ອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ຍີ່​ປຸ່ນ​ພວມ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ຈີນ​ໃນ​ການ​ອ້າງ​ເອົາ​ອະ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ເຂດ​ຂອງ​ທະ​ເລ​ຈີນ​
ຕາ​ເວັນ​ອອກ ຮວມ​ທັງ​ໝູ່​ເກາະ​ໝູ່ດອນ​ນ້ອຍໆ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ອາ​ໄສ​ຢູ່ ເພື່ອ​ໃຊ້​ສຳລັບ ​ພວກ
​ເຮືອ​ປະ​ມົງ.

ທ່ານ​ເຈັ​ຟ​ຟ​ຣີ ຄິງ​ສ໌​ຕັນ (Jeffrey Kingston) ​ອາ​ຈານ​ສອນ​ວິ​ຊາ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ທີ່
​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ Temple ຢູ່​ວິ​ທະ​ຍາ​ເຂດ​ປະ​ເທດ​ຍີ່​ປຸ່ນກ່າວ​ວ່າ “ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ​
ໃຜໆ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງ​ວົນ ນັບ​ແຕ່​ນິວ​ເດ​ລີ​ໄປ​ຫາ​ແຄນ​ເບີ​ຣາ ແຕ່​ຈາກາ​ຕາ
ໄປ​ຫາ​ ຮາ​ໂນ່ຍ ແລະ​ໂຕ​ກຽວ ດັ່ງ​ນັ້ນ ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ບາງ​ທີ ສຳ​ນວນຄຳ​ເວົ້າ ​
ແມ່ນ​ແນ​ໃສ່ ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ສັນ​ຍານ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ກັງ​ວົນ ຮ່ວມ​ກັນ
ທີ່​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ ແບບ​ຮ່ວມ​ກັນ​.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

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