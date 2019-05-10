ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ຮ່ວມມືກັນ ຕ້ານຢັນ ການຂະຫຍາຍອິດທິພົນ ຂອງຈີນ

ຍີ່ປຸ່ນພວມໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຫວຽດນາມໃນການເສີມສ້າງລະບົບປ້ອງກັນປະເທດ
ເພື່ອຮັບມືກັບຈີນ ຊຶ່ງເປັນປະເທດ ທີ່ມີກຳລັງທາງທະຫານເຂັ້ມແຂງກວ່າ ໃນຂະນະທີ່
ຫວຽດນາມ ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງປັກກິ່ງ ເຂົ້າຢຶດຄອງທະເລຈີນໃຕ້ ຫຼາຍເກີນໄປກວ່າ
ທີ່ຕົນມີສິດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານຕາເກຊິ ອີວາຢະ (Takeshi Iwaya) ແລະຄູ່
ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຫວຽດນາມ ທ່ານໂຫງ່ ຊວນ ລິກ ໄດ້ພົບປະກັນ ໃນວັນທີ 3 ພຶດສະພາ
ຜ່ານມາ ເພື່ອ “ເສີມສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າ ໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມື” ກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ
ທາງທະເລ ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວອອນລາຍນ໌ ຂອງໂທລະພາບ NHK ທີ່ມີສຳນັກງານ
ຕັ້ງຢູ່ໂຕກຽວ.
ໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍ ລັດຖະມົນຕີທັງສອງ ກໍໄດ້ພົບປະກັນທີ່ນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ
ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້. ພວກທ່ານ ໄດ້ລົງນາມ
ໃນບົດບັນທຶກ “ການຮ່ວມມືແລະແລກປ່ຽນ ດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ” ທີ່ໄດ້ມີການຕົກລົງ
ກັນໃນການເຈລະຈາລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີ ອີງຕາມລາຍງານຈາກເວັບໄຊຂອງ
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ.
ຍີ່ປຸ່ນພວມແຂ່ງຂັນກັບຈີນໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຢູ່ໃນບາງເຂດຂອງທະເລຈີນ
ຕາເວັນອອກ ຮວມທັງໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນ້ອຍໆທີ່ບໍ່ມີຄົນອາໄສຢູ່ ເພື່ອໃຊ້ສຳລັບ ພວກ
ເຮືອປະມົງ.
ທ່ານເຈັຟຟຣີ ຄິງສ໌ຕັນ (Jeffrey Kingston) ອາຈານສອນວິຊາປະຫວັດສາດ ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລ Temple ຢູ່ວິທະຍາເຂດປະເທດຍີ່ປຸ່ນກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ
ໃຜໆກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ນັບແຕ່ນິວເດລີໄປຫາແຄນເບີຣາ ແຕ່ຈາກາຕາ
ໄປຫາ ຮາໂນ່ຍ ແລະໂຕກຽວ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ບາງທີ ສຳນວນຄຳເວົ້າ
ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອເປັນການໃຫ້ສັນຍານວ່າ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຮ່ວມກັນ
ທີ່ນຳໄປສູ່ການຕອບໂຕ້ ແບບຮ່ວມກັນ.”
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ