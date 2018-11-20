ຫວຽດນາມ ໃຫ້ໂອກາດ ແກ່ອິນເດຍ ​ເພື່ອ ເອົາບົດບາດ ​ທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນ ຕໍ່ຄູ່ແຂ່ງ ທາງທະເລ ກໍຄື ຈີນ

ຄວາມສຳພັນທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍໂຕ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ອິນເດຍ ຈະຊ່ວຍ
ໃຫ້ ປະເທດທັງສອງ ໃນການຕ້ານຢັນການຂະຫຍາຍໂຕຂອງຈີນຢູ່ໃນເອເຊຍ ຮວມທັງ
ຢູ່ໃນເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຍາດແຍ່ງແຂ່ງຂັນກັນ ນັ້ນ ຄືຄຳເວົ້າຂອງນັກຊ່ຽວຊານ
ກ່ຽວກັບ ເອເຊຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ກັບອິນເດຍ ໄດ້ຂະຫຍາຍໂຕຕື່ມອີກ ໃນອາທິດນີ້
ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍ ດີອິນເດຍ ທ່ານສຣີ ຣາມນາດ ໂຄວິນດ໌ (Shri Ram Nath
Kovind) ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ໃນວັນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ຫາ ວັນອັງຄານ
ມື້ນີ້. ທ່ານມີກຳນົດ ຈະພົບປະ ກັບ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານຫງຽນ ຟູ ຈອງ
ໃນການໂອ້ລົມເຈລະຈາແບບປິດລັບ.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ມິດຕະພາບທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ
ໃຫ້ດີຂຶ້ນ ມາເປັນເວລາດົນນານ ເລີ້ມແຕ່ຊຸມປີ 1970 ເວລາພວກຜູ້ນຳຂອງຫວຽດນາມ
ຈັດເອົາອິນເດຍ ເຂົ້າໃນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດ ທີ່ຫລາກຫຼາຍ ແລະກ້າວກະໂດດ
ໃນປີ 2016 ເວລາປະເທດທັງສອງ ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງ ການເປັນພາຄີຍຸດທະສາດ
ຮອບດ້ານ. ປັດຈຸບັນນີ້ ປະເທດທັງສອງຕ່າງກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນກ່ຽວກັບຈີນ.
ທ່ານ ຊາເມຍ ລາລວານີ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ໂຄງການກ່ຽວກັບເຂດເອເຊຍໃຕ້
ສູນກາງສຕິມສັນ ຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ “ໂດຍການມີແນວຄິດຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບ
ການສະແດງອຳນາດຂອງຈີນ ນິວເດລີ ຕ້ອງການທີ່ຈະເສີມຄວາມສາມາດຂອງ
ຮາໂນ່ຍ ເພື່ອກວດສອບຈີນ ຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງອິນເດຍ ໃນເຂດເອເຊຍ
ຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ເພື່ອເປັນແຮງຖ່ວງ ຕໍ່ການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງຈີນ ຢູ່ໃນ
ເຂດເອເຊຍໃຕ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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