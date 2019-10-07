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ການ​ສຸມ​ໃສ່​ສ້າງ​ເຮືອນ​ຊານ ແບບ​ຫລູ​ຫລາ ຢູ່​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ ອາດເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ ວິ​ກິ​ການ ດ້ານ​ຄວາມ​ສາມາດ​ຊື້ຂອງ​ຄົນ ໄດ້

ທ້ອງ​ຟ້າ​ໃນ​ຍາມ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ດິນ​ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຮາ​ໂນ່ຍ ບ່ອນ​ທີ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການເຮືອນ​ຊານ​ຢູ່ອ​າ​ໄສ​ສູງນັ້ນ.

ເມື່ອ​ເບິ່ງ​ອ້ອມໆເຂດ​ຕົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ​ແລ້ວ ມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ເລີຍ​ທີ່​ຈະຫລຽວ​ເຫັນ​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ແບບ​ຫລູ​ຫລາ​ທີ່​ມີ​ລາ​ຄາ​ຫລາຍ​ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ໜົນ​ສາຍ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ ກໍ​ມີຕູບ​ທີ່​ໃກ້​ຈະ​ພັງ​ລົງ​ທີ່​ມີ​ຫລັງ​ຄາ​ທີ່ ເຮັດ​ດ້ວຍ​ໂລ​ຫະ​ທີ່​ຕາຍ​ສີ​ແລ້ວ. ຂີດ​ຕ່ຳ​ສຸດ ແລະ​ເຂດ​ສູງ​ສຸດຂອງຂະ​ແໜງ​ອະ​ສັງ​ຫາລິ​ມະ​ຊັບ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເວົ້າ​ຈັ່ງ​ນຶ່ງ​ກໍ​ເມ່ນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ ແຕ່​ວ່າ ສຳ​ລັບ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ສອງ​ຂົ້ວ​ນີ້ເດ່ລະ?

ການ​ໂຜ່​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ມາຂອງ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ປານ​ກາງ ແລະ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ກຳ​ມະ​ກອນໃນ​ຫວຽດ​ນາມ​ທີ່​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ເຮືອນ​ຊານ ຍິ່ງ​ເພີ້ມ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ອີກ. ຖ້​າ​ຫາກ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຢູ່​ໃນຕະ​ຫລາດນີ້ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ແລ້ວ ມັນ​ອາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ປະ​ເທດ​ປະ​ສົບ​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການປະ​ເພດ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຊື້​ໄດ້​ດັ່ງ​ທີ່ເຫັນຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຕ່າງໆ ນັບ​ແຕ່ບ​ຣາ​ຊີລ ໄປ​ຈົນ​ຮອດ​ໄອ​ແລນ​.
​ຕົ​ວ​ເລກ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ລາ​ຄາ​ຂອງ​ເຮືອນຍ່ອມ​ເຍົາ​ບໍ່​ແມ່ນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສູງ​ສຸດ. ຂໍ້​ມູນສະ​ຖິ​ຕິ​ເມື່ອມໍ່ໆ​ມານີ້ໜ່ວຍ ລວ​ບ​ລວມ​ຂໍ້​ມູນ Jones Lang LaSalle Incorporated, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ດ້ານ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ອາ​ພາດ​ເມັນ​ຢູ່​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຂອງ​ລະ​ດັບ​ຫລູ​ຫລາ, ລະ​ດັບ​ດີ ແລະປານ​ກາງ​ທີ່​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ສູ່​ຕະ​ຫລາດ​ຂອງ​ນະ​ຄອນໂຮ່​ຈີ​ມິນ (Ho Chi Minh City) ໃນ​ປີນີ້ ແຕ່​ວ່າ​ກໍ​ບໍ່​ມີ​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ຢູ່​ໃນພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ຄາ​ລາ​ຍ່ອຍ​ເຍົາ​ນັ້ນ​ຫລາຍເທົ່າ​ກັນ​ກັບ​ໃນ​ພາກ​ສ່ວນເຫລົ່ານັ້ນ.

ແຕ່​ວ່າ​ພວກ​ນັກ​ກໍ່​ສ້າງ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ກຳ​ລັງ​ເລີ້​ມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຕໍ່​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ຕະ​ຫລາດນີ້. ບໍ​ລິ​ສັດ Phu My Hung Development, ທີ່​ສຸມໃສ່ ພວກ​ຄົນ​ຊື້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຊົນ​ຊັ້ນ​ປານ​ກາງ ໄດ້​ລະ​ດົມ​ເອົາທຶນ 1 ພັນ​ 7໐໐ ຕື້​ດົງ ຊຶ່ງ​ເທົ່າ​ກັບ​ປະ​ມານ 75 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໂດຍ​ຜ່ານ​ການອ​ອກ​ພັນ​ທະ​ບັດ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕົວ​ເມືອງ ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ ທີ່​ຫ່າງ​ຈາກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງ​ຮາ​ໂນ່ຍປະ​ມານ 60 ກິ​ໂລ​ແມັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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