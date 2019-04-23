ປະເທດຄອມມຸຍນິດ ຫວຽດນາມ ພວມເຄື່ອນຍ້າຍຈັດສັນການປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ໃຫ້ທາງທຸລະກິດເອກກະຊົນ ເປັນຜູ້ຈັດການ ໃນບາງພາກສ່ວນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດມີ
ຄຳຖາມກ່ຽວກັບບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງລັດ ທີ່ຄ້ຳປະກັນໄພສຸຂພາບຂັ້ນພື້ນຖານ
ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທັງປວງແລະກ່ຽວກັບງົບປະມານໃນການບໍລິຫານຈັດການນັ້ນ.
ມະຫາວິທະຍາໄລແພດສາດ ທີ່ໄດ້ທຶນຈາກສາທາລະນະ ໃນນະຄອນໂຮຈິມິນຊີຕີ
ໄດ້ລະບຸ ໃນເດືອນນີ້ວ່າ ຕົນພວມຊອກຫານັກລົງທຶນເອກກະຊົນ ມາຊ່ອຍໃນການ
ສ້າງອາຄານຝຶກຫັດ ແລະສູນກາງພວກຜູ້ປ່ວຍທີ່ບໍ່ໄດ້ນອນໃນໂຮງໝໍ ທີ່ທຽວເອົາ
ໃນມະຫາວິທະຍາໄລ. ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ Pham Ngoc Thach ໄດ້ກ່າວ
ວ່າ ຄວາມຄິດນີ້ ແມ່ນ ເພື່ອກຳກັບການປະຕິບັດງານທາງຄລີນິກແລະຝຶກຫັດ,
ໃນຂະນະທີ່ບໍລິສັດເອກະຊົນ ຈະກຳກັບເລື້ອງການກໍ່ສ້າງອື່ນໆ.
ການໃຫ້ການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບທີ່ພຽງພໍ ນັ້ນ ອາດຈະໝາຍເຖິງການເຈາະ
ເຂົ້າຫາການລົງທຶນຂອງເອກກະຊົນ.
“ປະກັນໄພສຸຂພາບໂຮຈິມິນຊີຕີ ຈຳເປັນທີ່ຈະຕ້ອງມີຄລີນິກເພື່ອຮອງຮັບການ
ຂະຫຍາຍຕົວຂອງເມືອງ ແລະການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ,” ຊຶ່ງທ່ານໝໍ Ngo
Minh Xuan ຜູ້ອຳນວຍການຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລການແພດ Pham Ngoc
Thach ແລະທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ເຖິງຢ່າງນັ້ນ ກໍຕາມ, ພວກເຮົາສາມາດທີ່
ຈະບໍລິຫານຈັດການຄວາມຈຳເປັນພວກນີ້ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະວ່ອງໄວ
ໂດຍທີ່ພວກເຮົາກາງຕໍ່ກອງທຶນສາທາລະນະເທົ່ານັ້ນ.”
ການຍົກຍ້າຍທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນເປັນເອກກະຊົນ ໃນບາງສ່ວນ ເຂົ້າໃນການໃຫ້ບໍລິການ
ດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ແມ່ນແນວໂນ້ມທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະເທດ
ທີ່ມີປະຊາກອນ 100 ລ້ານຄົນ ໄດ້ຫັນປ່ຽນມາເປັນລະບອບທຶນນິຍົມ.
ມີໂຮງພະຍາບານນາໆຊາດຫຼາຍໆແຫ່ງ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການແລະຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງ
ວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ ໂຮງພະຍາບານ Hanh Phuc ແລະໂຮງພະຍາບານຫວຽດນາມ
ເຢຍຣະມັນ, ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານ ແມ່ນເປີດກວ້າງເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ພາກສ່ວນເອກກະຊົນ
ເຊັ່ນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ
ສູງຂຶ້ນ.
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