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ຜູ້​ຊາຍ ຍັງ​ນຳ​ໜ້າ ໃນ​ດ້ານຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ທາງ​ເພດ ຢູ່​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ

ເຊີນຊົມ ວີດີໂອເປັນພາສາອັງກິດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຖ້າ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ພື້ນ​ຖານ​ຂອງ​ລັດ​ທິ​ຄອມ​ມູ​ນິ​ສ ແມ່ນ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ຮວມ​ທັງ​ຄວາມ
​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ​ແລ້ວ ດັ່ງ​ນັ້ນ ຄວາມ​ເຫັນ​ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ ຂອງ​ສາ​ທາ​ລະນະ​ລັດ​
ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ ​ຫວຽດ​ນາມ ຈຶ່ງ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ສອດ​ຄ່ອງ​ກັນ​ດີ ກັບ​ແນວ​ຄິດ​ໃນ​ການກໍ່​ຕັ້ງ
​ປະ​ເທດ ດັ່ງ​ກ່າວ.

ແມ່​ຍິງ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ຢູ່​ທຸກໆ​ແຫ່ງ​ຫົນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ຫວຽດ​ນາມ ທີ່​ມີ​ປ​ະ​ຊາ​ກອນ
100 ລ້ານ​ຄົນ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ ໄດ້​ເຫັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ​ ບໍ​ລິສັດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນໆ
ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຢູ່​ໃນ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ ຫຼື​ວ່າ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄອບ​ຄົວ ກໍ​ມີ. ນອກນັ້ນ​ແລ້ວ
ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ໜ້າ​ຮ່ວມ​ກັບ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ ຢູ່​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​
ຄົນ​ງາ​ນກໍ່​ສ້າງ ຄົນຂັບ​ລົດແທັກ​ຊີ ແລະ​ເປັນ​ຕຳ​ຫຼວດ.

ພວກແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເຮັດກິດຈະວັດ ໃນແຕ່ລະມື້ 5 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ, ຈາກການໄປຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ຕະຫຼອດເຖິງການເບິ່ງແຍງພວກລູກໆ, ນອກເໜືອຈາກວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ພວກແມ່ຍິງຫວຽດນາມ ເຮັດກິດຈະວັດ ໃນແຕ່ລະມື້ 5 ຊົ່ວໂມງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃດໆ, ຈາກການໄປຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນ ຕະຫຼອດເຖິງການເບິ່ງແຍງພວກລູກໆ, ນອກເໜືອຈາກວຽກການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

​ແຕ່​ເມື່ອ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ຂໍ້​ມູນ​ທັງ​ໝົດ​ແລ້ວ ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ​ແມ່ນ​ນຳ​ໜ້າ​
ປະ​ເທດ​ອື່ນໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ທາງ​ເພດ ເຊັ່ນ​ອັດ​ຕາ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ຂອງ​ພວກ
​ແມ່​ຍິງ​ທີ່​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ແຮງງ​ານ ຫຼື​ ເປັນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ຫານ ມັນ​ເປັນ​ການງ່າຍ ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​
ຂ້າມ​ຄວາມ​ຈິງ​ທີ່​ວ່າ ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ​ຍັງ​ເປັນ​ຜູ້​ໄດ້​ປຽບ​ຢູ່ໃນ​ຫຼາຍໆ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານ.

ລາຍ​ໄດ້​ສະ​ເລ່ຍ​ຂອງ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ ຢູ່​ໃນ​ຫວຽດ​ນາມ ແມ່ນ 224 ໂດ​ລາ ຫຼື​ປະ​ມານ 5
ລ້ານ 2 ແສນ​ດົງ ​ຕໍ່​ເດືອນ ອີງ​ຕາມ​ໂຕ​ເລກ​ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ນຳ​ອອກ​ເປີດ​ເຜີຍ ເມື່ອ​ເດືອນ​ມີ​ນາ
ຜ່ານ​ມາ ໂດຍ​ບໍ​ລິ​ສັດ Adecco Vietnam. ເງິນ​ເດືອນ​ດັ່ງກ່າວ​ແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ ​ລະ​ດັບ 81
ເປີ​ເຊັນ ໂດຍ​ສະ​ເລ່ຍ​ທຽບ​ໃສ່​ພວກ​ຜູ້​ຊາ​ຍ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່ານັ້ນ ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ໃນ​ດ້ານ​ເງິນ​ເດືອນ ແມ່ນ​ເລື້ອງ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກ​ຈ່າຍ. ນອກ
​ຈາກມື້​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ທີ່​ເປັນທາງ​ການ​ແລ້ວ ​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຫວຽດ​ນາມ ຍັງ​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ອີກ 5 ຊົ່ວ​
ໂມງ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ມື້ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຕ່າງໆ​ເຊັ່ນ​ທຳ​ຄວາມສະ​ອາດມ້ຽນ​ມັດ​ເຮືອນ ຊານ ຫຼື​ບໍ່
​ກໍ​ເບິ່ງ​ແຍກ​ພວກ​ຍາດ​ທີ່​ນ້ອງ ​ທີ່​ລົ້ມ​ປ່ວຍ​ເປັນຕົ້ນ.

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