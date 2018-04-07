ຫວຽດນາມ ຕັ້ງກຳລັງ ເຮືອຫາປາ ຕ້ານຢັນ ການອ້າງກຳມະສິດ ຂອງຈີນ

ຫວຽດນາມ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມອຸບປະຖຳ ແບບງຽບໆ ຕໍ່ກຳລັງເຮືອຫາປາ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະ
ໜັບສະໜຸນ ຈາກລັດຖະບານ ເພື່ອຍຸດຕິການອ້າງກຳມະສິດທາງທະເລຂອງຈີນ ເຖິງ
ແມ່ນວ່າປະເທດທັງສອງໄດ້ເປີດການເຈລະຈາກັນ ຢ່າງເປັນທາງການເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ
ບັນຫາຂັດແຍ້ງເລື້ອງເຂດນ້ຳແດນດິນ ອີງຕາມພວກນັກຊ່ຽວຊານທີ່ຕິດຕາມບັນຫາດັ່ງ
ກ່າວ.
ຫວຽດນາມໄດ້ຊຸກຍູ້ໃຫ້ພວກເຮືອຫາປາເອກກະຊົນຂອງຕົນໃຊ້ເຮືອທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ
ເກົ່າ ແລະນຳເອົາພວກທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກແອບທາງທະຫານໄປທະເລນຳໃນກໍລະນີທີ່
ເກີດການປະທະກັນຂຶ້ນ ກັບຈີນ ອີງຕາມນັກວິເຄາະ ທີ່ຕິດຕາມເບິ່ງການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງຫວຽດນາມ. ຈີນກໍມີກອງກຳລັງເຮືອຫາປາຂອງຕົນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳດຽວກັນ.
ທ່ານຈຸງ ຫງວຽນ (Trung Nguyen) ຫົວໜ້າ ດ້ານຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮ່ຈິມິນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບ ໃນເລື້ອງສັງຄົມສຶກສາ ແລະມະນຸດສາດ
ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄຶດວ່າ ມັນເປັນນະໂຍບາຍທີ່ດີ ເພື່ອຫລີີກເວັ້ນບັນຫາຂັດແຍ້ງ ໃນອະນາຄົດ ບ່ອນທີ່ກອງກຳລັງຊາວປະມົງ ພາກັນອອກສູ່ທະເລແລະຖ້າມີຄວາມ ເຄັ່ງຕຶງບາງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ.”
ການສ້າງຕັ້ງກຳລັງຊາວປະມົງຫວຽດນາມ ຢ່າງໜ້ອຍນັບແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ
ໄດ້ມີຂຶ້ນ ທັງໆທີ່ໄດ້ມີການເຈລະຈາ ຕາມປົກກະຕິ ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານຂອງປະ
ເທດທັງສອງ ຊຶ່ງເທື່ອສຸດທ້າຍແມ່ນມີຂຶ້ນໃນອາທິດນີ້.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຂອງພັກຄອມມູນິສຫວຽດນາມ ໄດ້ພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການ
ຕ່າງປະເທດຈີນ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ເພື່ອສະເໜີແນະ ໃຫ້ “ຮ່ວມກັນ
ປົກປັກຮັກສາສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບທາງທະເລ” ອີງຕາມລາຍງານຂອງ
ອົງການຂ່າວຊິນຫົວ.
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