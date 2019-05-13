ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ຢູ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ຈະນຳເອົາ
ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາວອາເມຣິກັນໄປຫວຽດນາມ ແຕ່ວ່າໃນເດືອນໜ້ານີ້ ທ່ານມີແຜນ
ທີ່ຈະນຳເອົາບັນດາບໍລິສັດຫວຽດນາມມາສະຫະລັດ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຫວຽດນາມ ທ່ານດານຽລ ຈ. ກຣິເຕີນ ບຣິງ
ແລະທິມຂອງທ່ານໄດ້ຂົນຂວາຍບັນດາບໍລິສັດຕ່າງໆຢູ່ໃນປະເທດເອເຊຍອາຄະເນ
ເພື່ອເປັນຜູ້ແທນທຸລະກິດຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ດີ.ຊີ. ຊຶ່ງໄດ້ເກີດມີຄຳຖາມຢ່າງ
ກວ້າງຂວາງວ່າ ເຖິງເວລາແລ້ວບໍ ທີ່ບັນດາບໍລິສັດຫວຽດນາມ ຈະອອກໄປຢູ່ນອກ
ປະເທດ?
ທ່ານກຣິເຕີນ ບຣິງ ກ່າວວ່າ “ການລົງທຶນຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນການຕັດສິນໃຈດີທີ່ສຸດ
ທີ່ບໍລິສັດຫວຽດນາມຈະສາມາດເຮັດໄດ້ ໂດຍສະເພາະໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງ
ປະເທດ ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວນີ້. ໃນຂະນະທີ່ບັນດາບໍລິສັດໄດ້ຮັບຜົນກຳ
ໄລຈາກການຂະຫຍາຍຕົວນີ້ ເຂົາເຈົ້າສົມຄວນສັງເກດເບິ່ງ ເພື່ອຂະຫຍາຍເຂົ້າສູ່ຕະ
ຫຼາດໃໝ່ ແລະມັນເປັນພຽງທຳມະຊາດ ທີ່ຈະພິຈາລະນາເປັນນຶ່ງຂອງຕະຫຼາດສົ່ງອອກ
ຂອງຫວຽດນາມທີ່ໃຫຍ່ສຸດ ຄື ສະຫະລັດ.”
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ເສດຖະກິດສະຫະລັດໄດ້ຈັດພິທີຢູ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍ ແລະເມືອງໂຮຈີມິນ
ຕະຫຼອດປີ ເພື່ອວິ້ງເຕັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮ່ວມຢູ່ໃນບັນດາຜູ້ແທນ ມາວໍຊິງຕັນທີ່ມີກຳນົດໃສ່
ເດືອນມິຖຸນາ ວັນທີ 10 ຫາ 12 ທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມກຳລັງສົມບຸນ
ແບບ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍບໍລິສັດພິຈາລະນາຢູ່ວ່າ ນີ້ເປັນເວລາສຳລັບເຂົາເຈົ້າ ທີ່ຈະເອົາບາດ
ກ້າວຕໍ່ໄປ ໃນການເຕີບໂຕຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຂະຫຍາຍອອກໄປນອກຊາຍແດນຂອງ
ປະເທດ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຣິເຕີນ ບຣິງ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ສະຫະລັດເປັນຕະຫຼາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບຜະລິດຕະພັນຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນການເຕືອນວ່າ ປະເທດຄອມມິວນິສແຫ່ງນີ້
ໄດ້ປາກົດໂຕຢ່າງໃຫຍ່ຢູ່ໃນເວທີສາກົນ ທີ່ໄດ້ສະຖາປະນາຕົນເອງວ່າ ເປັນຜູ້ມີອຳນາດ
ສົ່ງອອກ ໃນສອງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ແຕ່ຫວຽດນາມຄິດວ່າຈະບັນລຸຜົນສຳເລັດທີ່ສຳຄັນ ຖ້າຫາກບັນດາບໍລິສັດນຳເອົາໄປ
ສູ່ລະດັບຕໍ່ໄປ ບໍ່ພຽງແຕ່ສົ່ງສິນຄ້າອອກນອກປະເທດ ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ແມ່ນໄປຕັ້ງ
ການປະຕິບັດງານ ແລະຫ້ອງການຕ່າງໆຢູ່ນອກປະເທດນຳ.
ບໍລິສັດຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ເຮັດມາແລ້ວ ບໍ່ວ່າຈະເປັນບໍລິສັດອີເລັກໂຕຣນິກໃຫຍ່ PFT ທີ່
ໄປສູ່ຍີ່ປຸ່ນ ຫຼືບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມຍັກໃຫຍ່ ຫວຽດແທລ ບໍລິການຕະຫຼາດຈາກ
ບູຣຸນດີ ໄປຫາເປຣູ.
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