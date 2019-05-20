ຫວຽດນາມ ກັບຢູໂຣບ ອາດສາມາດເພີ້ມການແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັນດ້ວຍ ໝາກກ້ຽງ
ໃຫຍ່ ກັບເນີຍແຂງຂອງປອກຕຸຍການໃນບໍ່ຊ້ານີ້ ຖ້າຫາກຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຈະເປັນຜົນ
ໃຊ້ໄດ້ ເຊື່ອມໂຍງສອງຂົງເຂດທີ່ຊອກຫາທາງເລືອກການຄ້າ ທີ່ນຳມາຊຶ່ງຄວາມເຄັ່ງຕືງ
ໂດຍສະຫະລັດ.
ສະພາຢູໂຣບ ມີກຳນົດທີ່ຈະສົນທະນາແລກປ່ຽນຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າ ໃນວັນທີ 28 ພຶດສະ
ພາ ຫຼັງຈາກຫຼາຍປີຂອງການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວເປັນວິ່ງສຳຄັນບໍ່ພຽງແຕ່ເພາະວ່າ ເປັນການຊອກຫາທາງທີ່ງ່າຍໃນ
ການສົ່ງອອກ ເຊັ່ນໝາກໄມ້ຈາກປະເທດຮ້ອນ ແຕ່ຍັງໄດ້ວາງອອກໄປ ຄວາມໝັ້ນໝາຍ
ແກ່ສິດທິມະນຸດ ສະຫະພັນແຮງງານ ແລະການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມ. ບັນດາຜູ້ຕິຕຽນ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າເສລີລະຫວ່າງຫວຽດນາມ-ຢູໂຣບ ຈະບໍ່ບັງ
ຄັບພື້ນຖານສິດທິມະນຸດຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະຈະນຳເອົາວຽກອອກໄປ ທີ່ໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ແຮງ
ງານເປັນອັນຕະລາຍ.
ສຳລັບຢູໂຣບແລ້ວ ຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວແມ່ນອີກທາງນຶ່ງເພື່ອເຂົ້າສູ່ເສດຖະກິດຂອງເອເຊຍ
ທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວ ເປັນແບບຢ່າງການຄ້າກັບບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ
ແລະເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ມີພັກດຽວເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ໃນການໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຢູ່ໃນລະ
ດັບສະໜາມການທຸລະກິດ.
ສຳລັບຫວຽດນາມແລ້ວ ແມ່ນໂອກາດທີ່ຮ້ອງຕົນເອງວ່າເປັນປະເທດເປີດເຮັດທຸລະກິດ
ພ້ອມດ້ວຍຂໍ້ຕົກລົງການຄ້າຫຼາຍຢ່າງ ພ້ອມທັງຍົກພື້ນຖານຄຸນນະພາບໃຫ້ແກ່ພວກທີ່
ໄດ້ຄາດຫວັງໄວ້ໂດຍລູກຄ້າຢູໂຣບ.
ທ່ານລີ ທັນ ລຽມ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນທີ່ນະຄອນໂຮຈີມິນ ກ່າວຢູ່
ຫ້ອງການສະພາການຄ້າຂອງຢູໂຣບ ໃນພິທີຢູ່ຫວຽດນາມວ່າ “ມັນຮວມມີຄວາມໝັ້ນ
ໝາຍຫຼາຍຢ່າງທີ່ຈະປັບປຸງສິ່ງແວດລ້ອມທາງດ້ານທຸລະກິດໃນຫວຽດນາມ.”
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