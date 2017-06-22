ການປາບປາມ ພວກຄັດຄ້ານ ດ້ານການເມືອງ ຂອງຫວຽດນາມ ຖືເປັນການດີ ສຳລັບທຸລະກິດ

ບັນດານັກວິເຄາະດ້ານເສດຖະກິດ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົງທຶນຊາວຕ່າງປະເທດ
ຫຼາຍຄົນ ແມ່ນມອງເຫັນຜົນດີ ຂອງການປາບປາມ ພວກຄັດຄ້ານລັດຖະບານ
ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ໂດຍເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສະບາຍໃຈ ສຳລັບຄວາມຄາດຫວັງ
ຂອງສະຖຽນລະພາບດ້ານທຸລະກິດ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ທີ່ມີ
ພັກດຽວ ກຳລັງຈະກ້າວເຂົ້າສູ່ກອງປະຊຸມເສດຖະກິດ ສຸດຍອດ ໃນທ້າຍປີນີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ນອກເຄື່ອງແບບ ໄດ້ທຸບຕີ ພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ແລະ ພວກ
ນັກຂຽນຂ່າວລົງສື່ສັງຄົມ ຫຼື bloggers ຢູ່ໃນເຫດການ 36 ຄັ້ງ ລະຫວ່າງ ເດືອນ
ມັງກອນ ປີ 2015 ແລະ ເດືອນເມສາ ປີ 2017 ສ່ວນຫຼາຍ ໄດ້ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ພວກ
ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ ດັ່ງທີ່ ກຸ່ມປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Right
Watch ຢູ່ທີ່ນະຄອນ New York ໄດ້ກ່າວໃນວັນອາທິດຜ່ານມາ. ກຸ່ມນີ້ ໄດ້ກ່າວ
ອີກວ່າ ບາງຄົນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເດີນຂະບວນປະທ້ວງ ເພື່ອປົກປ້ອງສິ່ງແວດລອມ
ຫຼື ໄດ້ຊຸກຍູ້ເພື່ອໃຫ້ມີສິດທິມະນຸດ.
ບັນດານັກວິເຄາະຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ແລະ ພວກ
ນັກທຸລະກິດອື່ນໆ ຢູ່ໃນຫວຽດນາມ ຈະບໍ່ເອົາຫົວຊາ ຕໍ່ການປາບປາມ ຫຼື ຮັບເອົາວ່າ
ມັນເປັນຮ່ອງຮອຍທີ່ລັດຖະບານ ກຳລັງຕັດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການສົ່ງເສີມ ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດຂອງຕົນ ໃຫ້ຂະຫຍາຍໂຕໄວຂຶ້ນ ທີ່ກາງຕໍ່ການລົງ ທຶນໂດຍກົງຂະໜາດ
ໃຫຍ່ ຈາກຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານ Adam McCarthy ຫົວໜ້ານັກເສດຖະສາດ ຢູ່ທີ່ ອົງການ Mekong
Economics ໃນນະຄອນຫຼວງ ຮາໂນ່ຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ມັນເກືອບຖື
ໄດ້ວ່າ ພັກການເມືອງດຽວ ຈະຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປຢ່າງບໍ່ມີກຳນົດ ແລະ ຖ້າທ່ານຢາກ
ຈະຕຳນິມັນແທ້ໆຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຈົ້າກຳລັງຖາມຫາບັນຫາ. ພວກນັກທຸລະກິດມັກ
ສະຖຽນລະພາບແບບນັ້ນ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ເຫັນດີນຳ ໃນດ້ານຈັນຍາບັນ ສິນທຳ
ຫຼື ພື້ນຖານຕ່າງໆຂອງປະຊາທິປະໄຕ ແຕ່ໃນພື້ນຖານຂອງທຸລະກິດແລ້ວ ມັນກໍ
ແມ່ນສະພາບທີ່ທຸ່ນທຽງຂອງທຸລະກິດ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ