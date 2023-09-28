ສານຫວຽດນາມ, ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ໄດ້ຕັດສິນຈໍາຄຸກນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສະ ພາບອາກາດຊັ້ນນໍາຄົນນຶ່ງ ໃນຂໍ້ຫາຫຼີກລ່ຽງພາສີ, ເຊິ່ງເປັນນັກປົກປ້ອງສິ່ງ ແວດລ້ອມຄົນຫຼ້າສຸດ ທີ່ຖືກກັກຂັງໂດຍລັດຖະບານຄອມມູນີສ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ສານໃນນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ ທ່ານນາງຫວງ ທີ ມິນ ຮົງ (Hoang Thi Minh Hong) ເປັນເວລາ 3 ປີ ໃນຂໍ້ຫາຫລົບຫຼີກພາສີຈໍານວນ 275,000 ໂດລາ ທີ່ພົວພັນກັບກຸ່ມ CHANGE ທີ່ໂຄສະນາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງທ່ານນາງ, ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP.
ນັກເຄື່ອນໄຫວດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ອາຍຸ 50 ປີ, ຢ່າງໜ້ອຍແມ່ນນັກປຸກລະດົມສີຂຽວຄົນທີ 5 ທີ່ຖືກຈໍາຄຸກໃນຂໍ້ຫາຫຼີກລ່ຽງພາສີ ໃນໄລຍະສອງປີຜ່ານມາ, ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງຫວຽດນາມດໍາເນີນບາດກ້າວເພື່ອປາບປາມບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວ.
ສາມີຂອງທ່ານນາງ ທ່ານຫວງ ວິນ ນາມ (Hoang Vinh Nam) ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ AFP ວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມຜິດຫວັງ” ຕໍ່ຄໍາຕັດສິນດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການຕັດສິນຕໍ່ນາງຮົງໃນມື້ນີ້ ແມ່ນໜັກເກິນໄປ.”
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນບໍ່ຍຸຕິທໍາຕໍ່ນາງຮົງ. ທະນາຍຄວາມຂອງຈໍາເລີຍເຮັດໜ້າທີ່ສຸດຄວາມສາມາດຂອງລາວແລ້ວ ແຕ່ການໂຕ້ແຍ້ງຂອງລາວ ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.”