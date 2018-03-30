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​ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ປຽບ ຖ້າຫາກ ເກີດສົງຄາມ ການຄ້າ ລະຫວ່າງຈີນ ແລະ ສະຫະລັດ

ແມ່ຄ້າຂາຍເຄື່ອງຊາວຫວຽດນາມນັ່ງຢູ່ນອກຮ້າຍຂາຍເສື້ອຜ້າແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຮ່າໂນຍ ໃນວັນທີ 3 ຕຸລາ, 2014.

ຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ທາງ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງຈີນ ​ແລະ ສະຫະລັດ​ຈະ​ຊ່ວຍໃຫ້​ຫວຽດນາມ ທີ່
​ເປັນ​ປະ​ເທດກາງຕໍ່ອາ​ໄສ ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ນັ້ນ ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ​ແຂ່ງຂັນ
ກັບ​ບໍລິສັດຈີນ​ໄດ້ ​ແຕ່​ວ່າ​ມັນ​ກໍ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວ ສ່ຽງ​ຕໍ່ການ​ໄດ້​ຮັບຜົນ
​ກະທົບ​ໃດໆ ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນໂລກ, ອີງ​ຕາມຂໍ້​ສັງ​ເກດຂອງນັກວິ​ເຄາະ​ເຫດການ. ​

ທ່ານ ດັສຕີນ ​ໂດເກີ​ທີ (Dustin Daugherty), ທີ່​ປຶກສາ​ລະດັບ​ສູງໃນ​ບໍລິສັດທີ່​ປຶກສາ
ດີ​ເຊ​ນ ຊີຣາ ​ແອນ ​ແອ​ສ​ໂຊ​ຊີ​ເອດ​ສ໌ (Dezan Shira & Associates) ທີ່​ນະຄອນ​
ໂຮ່ຈີ​ມິ​ງເວົ້າວ່າ ຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຫລາຍໆຄົນ​ໃນ​ຫວຽດ ນາມ ທີ່​ສົ່ງ​ສິນຄ້າເຂົ້າມາໃນສະຫະ
ລັດ, ຖ້າ​ຫາກບໍ່ຕ້ອງ​ໄດ້​ເສຍ​ພາສີ​ຂາ​ເຂົ້າ​ແລ້ວ ກໍຈະ​ປະຢັດ​ເງິນ​ໄດ້ ​ເມື່ອ​ທຽບກັບ​ບໍລິ
ສັດ​ຈີນ ​ທີ່ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ນັ້ນ.

ລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ​ເວົ້າ​ໃນ​ເດືອນ​ນີ້ວ່າ ຕົນ​ຈະເຮັດ​ບັນຊີການ​ເກັບພາສີ​ຕໍ່​ສິນຄ້າ
ຂາ​ເຂົ້າທີ່​ມາຈາກ​ຈີນທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ຫລາຍ​ເຖິງ 60 ຕື້​ໂດ​ລາ. ສ່ວນ​ຈີນ​ກໍໄດ້​ຂູ່ຄືນວ່າ​ຈະ
ວາງ​ມາດ​ຕະການ​ຂອງ​ຕົນ​ອອກ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້​ຄືນ.

ທ່ານ ​ໂດເກີ​ທີ (Daugherty) ກ່າວ​ອີກ​ວ່າ "ສົມມຸດ​ວ່າ (ສະຫະລັດ) ​ເຮັດໄປ​ຕາມ​ແນວ
ທາງເດີມນີ້, ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ກໍ​ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ​ເລື້ອຍໆ ​ແລະ​ກໍ​ມີ​ການ​ເກັບພາສີ ​ຕໍ່ສິນຄ້າທີ່​
ມາຈາກ​ຈີນ. ​ໃນ​ກໍລະນີ​ນັ້ນ ຂະ​ແໜງສົ່ງ​ອອກ​ສິນຄ້າ​ຂອງຫວຽດນາມ ​ແນ່ນອນ​ຈະ​ໄດ້
​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຫລາຍ. ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ແລ້ວ​ວ່າ​ສະຫະລັດ ​ເລີ້ມມີ​ຄວາມ​ສໍາພັນທີ່​ດີຂຶ້ນກັບຫວຽດນາມ ​ແລະ​ນັກທຸລະ​ກິດຂອງສະຫະລັດກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ເຮັດ​ທຸ​ລະ
ກິດກັບ​ຫວຽດນາມ."

ທ່ານ ຄາລ ​ເທ​ເຢີ (Carl Thayer), ສາດສະດາ​ຈານກຽດຕິ​ສັກ ຈາກ​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ
ນີວຊາວ​ເວລສ໌ (New South Wales) ຢູ່​ອອສ​ເຕຣ​ເລ​ຍເວົ້າວ່າ ​ແຕ່​ວ່າບໍລິສັດ​ຈີນ ​ທີ່
​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ​ຈາກ​ການ​ເກັບ​ພາສີ​ດັ່ງກ່າວ ອາດ​ຈະ​ສົ່ງ​ວັດຖຸ​ດິບໄປ​ອັ່ງ​ອໍ​ໃນ​ຕະຫລາດ
​ຂອງຫວຽດນາມ ​ເພື່ອ​ໃຊ້ເຂົ້າໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ປະ​ເທດ​ນັ້ນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່
ຄວາມປັ່ນ​ປ່ວນ ຂອງ​ຕະຫລາດ​ໂລກທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບຈາກຂໍ້​ຂັດ​ແຍ່ງ​ ທາງ​ການ​ຄ້າ​ລະຫວ່າງຈີນ ​ແລະສະຫະລັດ​ນັ້ນກໍສາ ມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ດັ່ງກ່າວພົບ
​ອຸບປະ​ສັກ​ໄດ້.

ທ່ານ ​ໂດເກີ​ທີ (Daugherty) ​ໃຫ້​ຂໍ້​ສັງ​ເກດ​ເພີ້ມວ່າ ບັນດາຜູ້​ສົ່ງ​ອອກ​ຫວຽດ ນາມກໍຈະ​ປະຢັດ​ເງິນ​ໄດ້ ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່ກັບ​ບໍລິສັດ​ຈີນ ​ທີ່ເປັນ​ຄູ່​ແຂ່ງ​ ຖ້າ​ຫາກລັດຖະບານ​ສະຫະລັດ​ ເກັບ​ພາສີ​ຂາ​ເຂົ້າຕໍ່ພຽງ​ແຕ່ບໍລິສັດ​ຈີນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ​ໂດຍ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້ໄປແຕະຕ້ອງ​ເຖິງ​ຂອດ​ສົ່ງວັດ​ຖຸດິບ ທີ່​ໃຊ້​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ຂ້າມ​ແດນ.

ຄະນະລັດຖະບານ ​ຂອງ​ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ປະທານາທິບໍດີຂອງສະຫະລັດ ​ເອີ້ນຈີນວ່າ ​ເຮັດ​ກາ​ນຄ້າ "ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ທໍາ", ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງຫ້ອງການ​ຜູ້​ຕາງໜ້າທາງ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ທີ່​ເວົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ເວັບ​ໄຊ​ຂອງ​ຕົນນັ້ນ. ຈີນ​ໄດ້​ ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດຈາກ​ການ​ໄດ້​ປຽບດຸນ​ການ​ຄ້າ​ກັບ​ສະຫະລັດໃນ​ມູນ​ຄ່າ 375 ຕື້​ໂດ​ລາ.

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