ໄຕ້ຝຸ່ນນໍຣຸພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມແຄມຝັ່ງທະເລໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດມື້ນີ້.
ໄຕ້ຝຸ່ນນໍຣຸພັດຂຶ້ນຝັ່ງໃກ້ກັບເມືອງທ່າດານັງ ໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ມີລົມແຮງເຖິງ 117 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຊຶ່ງມີຄວາມແຮງເທົ່າກັບລົມເຮີຣິເຄນປະເພດ 1 ໃນເຂດມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນ ກ່ອນທີ່ໄຕ້ຝຸ່ນນໍຣຸຈະໄປເຖິງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງໄດ້ອັດສະໜາມບິນຫຼາຍໆແຫ່ງ ໃນຂະນະທີ່ລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນໄດ້ປະກາດຫ້າມອອກນອກເຮືອນ ປິດໂຮງຮຽນ ແລະຍົກເລີກການສະຫຼອງແລະພິທີຕ່າງໆຂອງທາງການ.
ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ ລາຍງານວ່າ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຫວຽດນາມໄດ້ລະດົມກຳລັງທະຫານ 40,000 ຄົນ ແລະພວກທະຫານກອງໜຸນ 200,000 ຄົນພ້ອມດ້ວຍລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະເຮືອ ເພື່ອກະກຽມໃນການປະຕິບັດງານກູ້ໄພແລະບັນເທົາທຸກ.
ໄຕ້ຝຸ່ນນໍຣຸກຳລັງມຸ່ງໜ້າສູ່ຫວຽດນາມ ຫຼັງຈາກໄດ້ປະຮ່ອງຮອຍໃນການຖືກທຳລາຍໄວ້ຢູ່ຟີລິບປິນ ໃນທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ. ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 8 ຄົນ ແລະອີກເກືອບ 80,000 ຄົນໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນຫຼົບໄພ ຂະນະທີ່ໄຕ້ຝຸ່ນນໍຣຸພາໃຫ້ເກີດນ້ຳຖ້ວມຂະໜາດແຮງ ແລະບໍ່ມີໄຟຟ້າໃຊ້ທີ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາ ແລະບັນດາແຂວງອ້ອມແອ້ມ.