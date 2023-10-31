ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ແມ່ນພ້ອມທີ່ຈະຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນຂອງເຂົາເຈົ້າຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດ, ເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບັນດານັກວິເຄາະເວົ້າວ່າ ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງທັງສອງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການປະພຶດທີ່ຮຸກຮານຂອງ ຈີນ ໃນພາກພື້ນ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍີ່ປຸ່ນ ທ່ານ ຟູມິໂອະ ກິຊິດະ ແມ່ນຄາດວ່າ ຈະຕົກລົງເພື່ອຍົກລະດັບສາຍພົວພັນຂຶ້ນສູ່ຄູ່ຮ່ວມຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາກັບ ປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ໂວ ວານ ເທືອງ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິ ໂຢມິວຣິ ຊິມບັນ (Yomiuri Shimbun) ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ທ່ານ ເທືອງ ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ໃນຕົ້ນເດືອນໜ້າ, ອີງຕາມໜັງສືພິມ, ໂດຍອ້າງເຖິງແຫຼ່ງຂ່າວລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ.
ຮ່າໂນຍ ບໍ່ໄດ້ປະກາດການຢ້ຽມຢາມ ຍີ່ປຸ່ນ ຂອງທ່ານ ເທືອງ. ປີນີ້ເປັນຂີດໝາຍຄົບຮອບ 50 ປີຂອງສາຍພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້, ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອນຳເອົາສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍ “ໄປສູ່ລະດັບໃໝ່,” ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ຄຽວໂດະ.
ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ທ່ານ ເວືອງ ດິນ ເຫວ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຫວຽດນາມ ສະໜັບສະໜູນການຍົກລະດັບສາຍພົວພັນຂຶ້ນສູ່ລະດັບໃໝ່ຂອງສອງປະເທດນັ້ນ, ອີງຕາມໜັງສືພິມທາງການ ຮ່າໂນຍ ໄທມສ໌.