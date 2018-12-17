ຫວຽດນາມກຳລັງເພີ້ມສະເໜີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃຫ້ຈີນມາລົງທຶນຢູ່ບ່ອນໃໝ່ ຈາກອະ
ສັງຫາລິມະຊັບ ຫາຜະລິດຕະພັນໂຮງງານ ເຖິງແມ່ນມີປະຫວັດຕ້ານຈີນກ່ຽວກັບບັນ
ຫາດ້ານການເມືອງ.
ພວກນັກລົງທືນຈີນກຳລັງຊື້ຊັບສົມບັດຢູ່ສູນການຄ້າ ເມືອງໂຮຈີມິນ ແລະອາດມີໂອ
ກາດທີ່ຈະເຊົ່າທີ່ດິນຈາກປີໜ້າຂຶ້ນໄປເປັນເວລາ 99 ປີ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ
ສາມແຫ່ງ. ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຈະເປີດບັນດາເຂດດັ່ງກ່າວມີກຳນົດປະຕິບັດຢູ່ໃນຮ່າງກົດ
ໝາຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮ້ອງໃຫ້ຢຸດສອງເທື່ອປີນີ້ ເນຶ່ອງຈາກການປະທ້ວງຈາກສາທາລະນະ.
ຄວາມກົດດັນຕໍ່ບໍລິສັດຈີນ ຈາກການຂຶ້ນພາສີຂອງສະຫະລັດ ມີການຜັກດັນຢູ່ໃນ
ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງວໍລິງຕັນບໍ່ມອງເຫັນວ່າເປັນການແຂ່ງຂັນດ້ານການຄ້າ. ຕໍ່ມາມີໂຄງ
ການນຶ່ງແລວທາງນຶ່ງເສັ້ນທາງ ເພື່ອໃຫ້ທຶນ ແລະການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆເພື່ອໂຄງສ້າງ
ພື້ນຖານຢູ່ຣີເຊຍ.
ມີຊາວຫຽວດນາມຫຼາຍຄົນ ໃນຂະນະທີ່ອິດເມື່ອຍກັບການເມືອງຂອງຈີນ ຈະຮັບເອົາ
ການລົງທຶນຂອງຈີນ ຖ້າຫາກມັນຈະເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອພາກສ່ວນເຂົາເຈົ້າແກ່ເສດ
ຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ ອີງຕາມຄວາມຄາດໝາຍຂອງບັນດານັກວິເຄາະໃນນະຄອນໂຮຈີມິນ.
ທ່ານຕຣັງ ຫວງຽນ ອະທິການບໍດີພະແນກການສຶກສາຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລໂຮຈີມິນ ຂະແໜງວິທະຍາສາດ ແລະມະນຸດຊາດວິທະຍາ ແລະ
ມະນຸດສະທຳກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຂົ້າຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນເບິ່ງມັນຈາກຫຼາຍແງ່ມຸມ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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