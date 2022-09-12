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ວັນພຸດ, 14 ກັນຍາ 2022
ລາວ

ທາງ​ການ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ລາວ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ

ກອງບັນຊາການ ປ.ກ.ສ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ທາງ​ການ ຫວຽດ​ນາມ ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ແກ່​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ລາວ ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ແນ​ໃສ່​ການ​ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫ​ວ​ທີ່​ຄຸກ​ຄາມ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ.

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by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກະ​ຊ​ວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ ລາວ ແລະ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ລະ​ຫວ່າງ​ກັນ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ ແລະ ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ​ໃຫ້ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ການ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ​ການ​ພົວ​ພັນ​ແບບ​ພິ​ເສດ​ຄົບ​ຮອບ 45 ປີ ແລະ ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ທາງ​ການ​ທູດ​ຄົບ​ຮອບ 60 ປີ​ໃນ​ປີ 2022 ນີ້ ໂດຍ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໃຫ້​ທຶນ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ລ້າ 450 ຕື້​ດົ່ງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສ້າງ​ຕັ້ງ ແລະ ກໍ່​ສ້າງວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2023 ອັນ​ຈະ​ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ມີ​ບົດ​ບາດ​ຢ່າງ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ການ​ສ້າງ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ດ້ານ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາ​ມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ ລາວ ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້​ເທົ່າ​ທັນ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ສາ​ກົນ​ທີ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ຕະຫຼອດ​ເວ​ລາ​ດ້ວຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຝ່າຍ ຫວຽດ​ນາມ ທັງ​ໃນ​ດ້ານ​ກາ​ນ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕົວ​ຈິງ​ໂດຍ​ແນ​ໃສ່​ການ​ເພີ່ມ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ໃນ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ທຸກ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ເປັນ​ໄພ​ຄຸກ​ຄາມ​ຕໍ່​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ​ລາວ ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ເສີ​ມ​ສ້າງ​ຄວາມ​ຮູ້ ແລະ ຄວາ​ມ​ຄິດ​ດ້ານທິດ​ສະ​ດີການ​ເມືອງ​ໃຫ້​ແກ່​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ທີ່​ເປັນ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ລາວ​ຢ່າງ​ຮີບ​ດ່ວນ​ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ພົນ​ເອກ ວິ​ໄລ ຫຼ້າ​ຄຳ​ຟ​ອງ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງວິ​ທະ​ຍາ​ຄານ​ທິດ​ສະ​ດີ​ການ​ເມືອງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ລາວ ແມ່ນ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ທີ່​ທົ່ວ​ພັກ ທົ່ວ​ລັດ​ທົ່ວ​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ ແລະ ທົ່ວ​ປວງ​ຊົນ​ລາວ​ພວກ​ເບີກ​ບາ​ນ​ມ່ວນ​ຊື່ນ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະຫຼອງ 2 ວັນ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ຫວຽດ​ນາມ-ລາວ ຄື​ວັນ​ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສາຍ​ພົວ​ພັນ​ການ​ທູດ​ຄົບ​ຮອບ 60 ປີ ແລະ ວັນ​ສົນ​ທິ​ສັນ​ຍາ​ມິດ​ຕະ​ພາບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ຄົບ​ຮອບ 45 ປີຊຶ່ງ​ໂຄງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ກໍ​ຈະ​ກາຍ​ເປັນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ອັນ​ສຳ​ຄັນ​ໃຫ້​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ລາວ ເຮັດ​ສຳ​ເລັດ​ໜ້າ​ທີ່ ໂດ​ຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ກຳ​ລັງ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ເມືອງ.”

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້​ທາງ​ການ​ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການກວດ​ກາ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ລະ​ຫວ່າງ 2 ປະ​ເທດ​ໃຫ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ​ສູງ​ຂຶ້ນ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ຊາຍ​ແດນ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ແບບ​ປະ​ຕູ​ດຽວ ເພື່​ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຄ້າ ການ​ລົງ​ທຶນ ການ​ບໍ​ລິ​ການ ແລະ ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ດ້ານ​ຄົມ​ມະ​ນາ​ຄົມ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໃນ​ຕະຫຼອດ​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ລວມ​ເຖິງ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ ແລະ ປາບ​ປາມ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ຕ່າງໆ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ລາວ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ

“ຢາ​ເສບ​ຕິດ, ອາ​ວຸດ​ເຖື່ອນ, ໄພ​ສັງ​ຄົມ​ຖື​ວ່າ​ກຳ​ລັງ​ມີ​ຄວາມຫຼໍ່​ແຫຼມ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຫຼາຍ​ໃດ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ທະ​ຫານ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຫຼື​ກຳ​ລັງ​ປະ​ກອບ​ອາ​ວຸດ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ​ແກ້ ບໍ່​ລັງ​ເລ​ອີກ​ແລ້ວ ເພາະ​ຢູ່​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ມີ​ໝົດ​ທຸກ​ຢ່າງ​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ພຽງ​ພໍ​ເພື່ອ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ບັນ​ຫາ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​ຢູ່​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຄັນ​ຊັ້ນ​ສູນ​ກາງມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້ກະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ໄດ້​ບໍ່​ປະ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​ມັນ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ​ຈັ່ງ​ໄປ​ແກ້ ຖ້າ​ບັນ​ຫານີ້​ບານ​ປາຍ​ຂຶ້ນ​ມາ​ມັນ​ຈະ​ກ​ະ​ທົບ​ກັບ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.”

ສ່ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ ແລະ ການ​ຄ້າ​ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ​ການ​ຄ້າ​ໜີ​ພາ​ສີ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ​ຢູ່​ຊາຍ​ແດນ​ລາວ-ຫວຽດ​ນາມ​ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວ 2,160 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ປະ​ກອບ​ກັບ​ທາງ​ການ​ລາວ​ມີ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຢ່າງ​ຈຳ​ກັດ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ກວດ​ກາ ແລະ ສະ​ກັດ​ກັ້ນ​ໄດ້​ຢ່າງ​ທົ່ວ​ເຖິງ ດັ່ງ​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາ​ກ​ການ​ລັກ​ລອບ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄມ້​ເຖື່ອນ​ຈາກ​ລາວ​ໄ​ປ​ຫວຽດ​ນາມ​ນັ້ນ ຍັງ​ຄົງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ລາວ​ໄດ້​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ເລກ​ທີ 15/ນຍ ເພື່ອ​ຫ້າມ​ການ​ສົ່ງ​ໄມ້​ທ່ອນ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ແລ້ວ​ກໍ​ຕາມ ແຕ່​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຂ້າມ​ຊາດ ແລະ ມີ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຮ່ວ​ມ​ມື​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຈຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ທີ່​ຈະ​ປາບ​ປາມ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ທັງ​ນີ້​ໜ່ວຍ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ກວດ​ພົບ​ການ​ຄ້າ​ໄມ້​ເຖື່ອນ 678 ກໍ​ລະ​ນີ ມີ​ຜູ້​ກະ​ທຳ​ຜິດ 1,774 ຄົນ​ໃນ​ນີ້​ເປັນ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ 587 ຄົນ, ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ 298 ຄົນ ແລະ ປະ​ຊາ​ຊົນ 859 ຄົນ, ຍຶດ​ເລື່ອຍ​ໄຟ​ຟ້າ 15,549 ໜ່ວຍ, ເຄື່ອງ​ຊອຍ​ໄມ້ 1,816 ຊຸດ, ລົດ​ໄຖ-ລົດ​ຍົນ-ລົດ​ບັນ​ທຸກ-ລົດ​ຍົກ-ລົດ​ຂຸດ ແລະ ລົດ​ອື່ນໆ 558 ຄັນ, ໄມ້​ເຖື່ອນກວ່າ 1 ລ້ານ​ແມັດ​ກ້ອນ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍກວ່າ 450 ລ້ານ​ໂດ​ລາ​ໃນ 3 ປີ​ຜ່ານ​ມາ.

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