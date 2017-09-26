ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດໃຫ້ ແຮງງານຕ່າງຊາດ ລົງທະບຽນ

ອຳນາດການປົກຄອງນະຄອນວຽງຈັນ ເປີດແຮງງານຕ່າງຊາດ ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນຂໍອະ
ນຸຍາດເຮັດວຽກໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໜາຍ ເພາະເຊື່ອວ່າ ມີແຮງງານນັບໝື່ນຄົນທີ່ຍັງ
ລັກລອບເຮັດວຽກ.
ທ່ານນາງຄຳພອຍ ສີອັກຄະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກແຮງງານ ແລະສະວັດດີການສັງຄົມ
ນະຄອນວຽງຈັນຖະແຫລງວ່າອຳນາດການປົກຄອງເຂດນະຄອນຫລວງ ວຽງຈັນ ໄດ້
ເລີ້ມດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ລັກລອບທຳງານແບບຜິດກົດ
ໝາຍທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ແລະຈະດຳເນີນ
ການໄປຈົນເຖິງວັນທີ 30 ພະຈິກ ປີ 2017 ນີ້ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຈະເກັບຂໍ້ມູນ ແລະຂຶ້ນ
ທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດທຸກຄົນໃຫ້ເປັນແຮງງານທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍແຮງງານ
ຂອງລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງລຳພອຍ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຈຸດປະສົງຂອງການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃນ
ຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນະ
ຄອນຫລວງວຽງຈັນທັງພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກບັດອະນຸຍາດຜ່ານ
ມາແລ້ວ ແລະທັງຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ມັນຂຶ້ນທະບຽນຈັກເທື່ອ ເພື່ອສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າ
ໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນຕ່າງປະເທດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະເຂົ້າໃຈກ້າວໄປເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.”
ທັ້ງນີ້ໂດຍອຳນາດການປົກຄອງເຂດນະຄອນວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນແຮງ
ງານຕ່າງຊາດມາແລ້ວຄັ້ງນຶ່ງໃນປີ 2016 ຊຶ່ງກໍປາກາດວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດພຽງ
4,397 ຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນເພື່ອຂໍອະນຸຍາດທຳງານຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ
ຫາກແຕ່ທາງການລາວກໍເຊື່ອວ່າຍັງມີແຮງ ງານຕ່າງຊາດອີກນັບໝື່ນຄົນທີ່ ຍັງລັກລອບ
ເຮັດວຽກໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງຕ້ອງດຳເນີນການຂຶ້ນທະບຽນ
ອີກເທື່ອໃໝ່ຄັ້ງນີ້.
ໂດຍການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະອອກບັດອະນຸຍາດເຄື່ອນໄຫວຊົ່ວຄາວໃຫ້ແຮງງານຕ່າງ
ຊາດໃນລາວດັ່ງກ່າວ ເປັນການປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີເລກທີ
62/ນຍ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາອາໄສຢູ່ໃນລາວ ທີ່ເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຮ່ວມກັນລະຫວ່າງກະຊວງແຮງງານ ແລະສະວັດດີການສັງຄົມ
ກັບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຊຶ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ ຊ້ວງວັນທີ 16 ທັນວາ 2015
ວັນທີ 30 ກັນຍາ 2016 ໂດຍຂຶ້ນທະບຽນແຮງງານຕ່າງຊາດໄດ້ 22, 766 ຄົນໃນນີ້ເປັນ
ແຮງງານຫວຽດນາມ 17,537 ຄົນ ຈີນ 4,323 ຄົນ ໄທ 612 ຄົນ ແລະອື່ນໆ 132 ຄົນ
ໂດຍທີ່ແຮງງານຕ່າງຊາດຈະຕ້ອງເສຍຄ່າທຳນຽມບັດອານຸຍາດ ຄົນລະ 3 ແສນກີບ
ຕໍ່ເດືອນ.
ທາງດ້ານສະຫະພັນກຳມະບານລາວ ສະເໜີລາຍງານວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫລາຍ
ກວ່າ 50,000 ຄົນໃນລາວ ຊຶ່ງໃນນີ້ກໍໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນກັບທາງການລາວແລ້ວ 22, 766
ຄົນ ຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າມີແຮງງານຕ່າງຊາດຫລາຍກວ່າ 27,000 ຄົນທີ່ລັກລອບເຮັດ
ວຽກໃນລາວໂດຍຜິດກົດໝາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ລາວຍັງຂາດແຄນ
ແຮງງານມີຝີມື ແລະບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕອບສະໜອງແຮງງານມີຝີມືໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງຊາດ
ທີ່ລົງທຶນໃນລາວໄດ້ຢ່າງພຽງພໍດ້ວຍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຈຳຕ້ອງອະນຸຍາດໃຫ້
ບໍລິສັດຕ່າງຊາດຕ່າງແຮງງານມີຝີມືຈາກຕ່າງປະເທດໄດ້ຈຳນວນຫລາຍໝື່ນຄົນໃນປັດ
ຈຸບັນ.
ທັ້ງນີ້ຕາມແຜນພັດທະນາດ້ານແຮງງານໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການພັດທະນາແຮງງານທີ່ມີຝີມືໃຫ້ໄດ້ 658,000 ກວ່າຄົນ
ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ບໍລິສັດຄຕ່າງຊາດທີ່ລົງທືນໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຢ່າງພຽງພໍ ແລະສ້າງ
ມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ໃນ 25 ສາຂາອາຊີບ ຮວມເຖິງທົດສອບ ແລະອອກໃບ
ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານຝີມືແຮງງານໃຫ້ໄດ້ໃນ 27 ອາຊີບກໍແຮງງານລາວ 12,500 ຄົນ
ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປເຮັດວຽກໄດ້ໃນທຸກປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ ຫາກແຕ່ວ່າ
ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນກໍບໍ່ງ່າຍເພາະສະຖາບັນການສຶກ
ສາຊັ້ນສູງ ຂອງລັດຖະບານລາວສາມາດຮອງຮັບນັກສຶກສາໄດ້ພຽງ 11,000 ກວ່າ ຄົນ
ໃນຂະນະທີ່ມີນັກຮຽນຫລາຍກວ່າ 60,000 ຄົນທີ່ຈົບຈາກການສຶກສາລະດັບມັດທະຍົມ
ປາຍໃນແຕ່ລະປີ ແລະຍັງຈະເພີ້ມຂຶ້ນທຸກປີອີກດ້ວຍ.
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