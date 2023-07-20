ພາບໃນວີດີໂອອັນໃໝ່ ປາກົດວ່າໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນເທື່ອທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ຜູ້ບັນ ຊາການທະຫານຮັບຈ້າງຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານເຢັບການີ ປຣີໂກຊິນ (Yevgeny Prigozhin) ໄດ້ນຳພາການກະບົດເປັນໄລຍະສັ້ນໆ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ວ່າລາວບອກ ທະຫານຂອງລາວ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາຢູ່ໃນເບລາຣຸສ ເພື່ອຝຶກຊ້ອມທະຫານຂອງຕົນກ່ອນ ຈະຖືກສົ່ງໄປຍັງອາຟຣິກາ. ຊ່ອງແອັບພລີເຄຊັນສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບ ບໍລິ ສັດທະຫານເອກະຊົນແວັກເນີ (Wagner) ຂອງທ່ານປຣີໂກຊິນ (Prigozhin) ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ໂອ້ລົມກັບທະຫານຂອງລາວຢູ່ທີ່ຄ້າຍສະຫນາມ ຢູ່ໃນປະເທດ ເບລາຣຸສ ແລະ ຫລິ້ນວິດີໂອທີ່ມົວໆ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລາວກຳລັງເວົ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ. ພາບທີ່ເປັນເງົາຂອງລາວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເດັ່ນຊັດອອກມາຢູ່ກາງພາບຂອງທ້ອງຟ້າໃນຍາມຄ່ຳ.
ສຽງທີ່ເຄັ່ງຂຶມຂອງລາວແມ່ນສາມາດໄດ້ຍິນຢ່າງຊັດແຈ້ງ. ລາວບອກກຳລັງທະຫານຂອງລາວວ່າ: “ພວກເຮົາໄດ້ຕໍ່ສູ້ຢ່າງມີກຽດສັກສີ! ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດ ຢ່າງຫລວງຫຼາຍເພື່ອຣັດເຊຍ.” ການຂັດຂືນຄຳສັ່ງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຕໍ່ການປົກຄອງທີ່ມີມາໄດ້ 23 ປີ ຂອງປະທານາທິບໍດີວະລາດິເມຍ ປູຕິນ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).