ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮອງ ປະທານາທິບໍດີ ສຫລ ຮັບເອົາບົດບາດ ເປັນນັກການທູດ ທີ່ສຳຄັນ

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ກ່າວໃນລະຫວ່າງ ການຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ທີ່ນຄະຄອນ Indianapolis ລັດ Indiana ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2017.

ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານ Mike Pence ຈະເດີນທາງໄປ ອາເຈັນຕີນາ
ຊີເລ ແລະປານາມາ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ​ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ
ໃນບົດບາດທີ່​ໄດ້​ກາຍເປັນ​ເລື່ອງ​ທຳ​ມະ​ດາ​ສຳລັບລັດຖະບານຊຸດ​ນີ້ ທີ່ໄດ້ປະປ່ອຍ
ໃຫ້​ຕຳ​ແໜ່​ງອະ​ວຸ​ໂສ​ທາງການທູດຫຼາຍໆ​ຕຳ​ແໜ່​ງ ຍັງຫວ່າງຢູ່.

ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ​ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານ Pence ໄດ້​ໄປຢ້ຽມຢາມເກົາຫລີໃຕ້ ຍີ່ປຸ່ນ ອິນ
ໂດເນເຊຍ ແລະອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄວາມໝັ້ນ ຄົງ ທີ່​ນະຄອນ
ມິວນິກ ແລະບຣັສເຊີລສ໌ ແລະໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມແອັສ ໂທເນຍ ຈໍເຈຍ ແລະ ມົງເຕເນໂກຣ.

ຮອງປະທານາທິບໍດີເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອພົບປະກັບບັນ ດາຜູ້ນຳ
ຕ່າງປະເທດ ແຕ່ວ່າບົດບາດຂອງທ່ານ Pence ມີຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ ພວມ​ມີ​ການ​ຂຸ້ນ​ຂ້ຽວ​
ກ່ຽວ​ກັບຜົນປະໂຫຍດຕ່າງປະເທດໃນນະໂຍບາຍ​ຂອງ ສະຫະລັດ. ປະທານາທິບໍດີ

ທຣໍາກຳລັງເຮັດວຽກ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຂອງມູນ​ເຊື້ອ ທີ່ຕົກທອດມາຂອງປະ
ທານາທິບໍດີຄົນກ່ອນແລະມັກຈະຕົກເປັນໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ Pence ທີ່ຈະຕ້ອງ​ໄດ້ອະ
ທິບາຍກ່ຽວ​ກັບການປ່ຽນ ແປງເຫລົ່ານັ້ນ ຕໍ່ບັນດາຜູ້ນຳຕ່າງປະເທດ.

ທ່ານ Pence ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບໍ່ສະບາຍ
ໃຈ​ໃນ​ສການສົ່ງຂໍ້ຄວາມທາງ Twitter ແລະການຖະແຫລງຂອງ ປະທານາທິບໍດີດໍ
ໂນລທຣໍາ ກ່ຽວ​ກັບ “ຖະແຫລງການທີ່ປະ​ປົນ​ກັນ ​ໃນ​ການ ​ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງ
ພວກເຮົາຕໍ່ອົງການ NATO” ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ເລື່ອງຮອງປະທານາ
ທິບໍດີ ທ່ານ Joel Goldstein ຈາກໂຮງ ຮຽນກົດໝາຍຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Saint
Louis. ທ່ານ Goldtein ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ທ່ານ Pence ໄດ້ໃຫ້ການຄໍ້າປະກັນ
ຕໍ່ບັນດາພັນທະມິດ ກ່ຽວ​ກັບ​ “ການສືບຕໍ່​ໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດ.”

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຖະແຫລງຢູ່ການເລີ້ມຕົ້ນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ທີ່ກອງບັນາຊາການໃໝ່ ໃນນະຄອນ Brussels ປະເທດ Belgium ທີ 25 ພຶດສະພາ 2017.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ ຖະແຫລງຢູ່ການເລີ້ມຕົ້ນ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ NATO ທີ່ກອງບັນາຊາການໃໝ່ ໃນນະຄອນ Brussels ປະເທດ Belgium ທີ 25 ພຶດສະພາ 2017.

ການ​ເດີນທາງ​ເທື່ອ​ຫລ້າ​ສຸດຂອງທ່ານ Pence ນີ້ ຈະນຳພາທ່ານໄປສູ່ອາເມ ຣິກາໃຕ້ ແລະກາເມຣິກາກາງ ບ່ອນທີທ່ານ Goldtein ກ່າວວ່າ ຮອງປະທາ ນາທິບໍດີ ສາມາດ
ຫລີ້ນບົດບາດທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ເພາະວ່າ ມີຫລາຍຕຳ​ແໜ່​ງ ອະ​ວຸ​ໂສຂອງກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາຍັງ ຫວ່າງເປົ່າຢູ່.

ທ່ານ Goldstein ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ນັ້ນ​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເປັນ​ພາລະ​ຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່​ຜູ້
​ຄົນ​ເຊັ່ນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Rex Tillerson ແລະ ຮອງປະທາ
ນາທິບໍດີທີ່ຈະຕ້ອງມີເວລາເຮັດວຽກ​ໃນ​ການເດີນທາງລະດັບ ສູງ.”

ສະມາຊິກ ກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດໂຄລອມເບຍ ຫຼື FARC ໂບກທຸງ FARC ໂບກທຸງສັນຕິພາບ .
ສະມາຊິກ ກຸ່ມກຳລັງປະກອບອາວຸດໂຄລອມເບຍ ຫຼື FARC ໂບກທຸງ FARC ໂບກທຸງສັນຕິພາບ .

ບັນດາຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ນັບແຕ່ທ່ານ Richard Nixon ຜູ້ມີຊື່ ສຽງ ​“​ໃນ
ການອະພິປາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງເຮືອນຄົວ” ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ ກັບຜູ້ນຳ ໂຊຫວຽດ ທ່ານ
Nikita Kruschchev ໄດ້ປ່ອນ​ມື ​ເຂົ້າສູ່ການທູດ ຊຶ່ງ​ເປັນ ແນວໂນ້ມທີ່ ທ່ານ
Goldstein ກ່າວວ່າ ໄດ້​ເລັ່ງລັດໃຫ້ເກີດຢູ່​ໃນ​ສະ​ໄໝ ຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນຕໍ່ມາ ຮວມທັງທ່ານ Walter Mondale.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

Pence to Embark on Four-Nation Latin America Tour
please wait
0:02:59
0:00:00 /0:02:59
ລິງໂດຍກົງ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG