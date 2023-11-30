ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ຈະເປັນຜູ້ນຳພາຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງໂລກ ທຳນຽບຂາວກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທຳນຽບຂາວກ່າວຢ້ຳວ່າ ປະນາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ພິຈາລະນາວ່າວິກິດການດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນ 4 ບູລິມະສິດສຳຄັນສຸດຂອງທ່ານ ແຕ່ບັນຫາຂັດແຍ້ງເມື່ອໄວໆມານີ້ ລະຫວ່າງອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເວລາສ່ວນໃຫຍ່ແລະເພັ່ງເລັງຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານໄປໃສ່ເລື້ອງນີ້.
“ຕະຫຼອດການພົວພັນຂອງທ່ານນາງ ຮອງປະທານາທິບໍດີ ຈະເນັ້ນໜັກໃສ່ຄວາມສຳເລັດຂອງລັດຖະບານ ໄບເດັນ-ແຮຣິສ ທີ່ໄດ້ນຳສະເໜີວາລະກ່ຽວກັບສະພາບອາກາດທີ່ທະເຍີທະຍານທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ ທັງຢູ່ພາຍໃນປະເທດແລະຕ່າງປະເທດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງເຄີສເຕັນ ອາລເລັນ ໂຄສົກຂອງຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແຮຣິສຈະນຳພາຄະນະເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສສະຫະລັດຫຼາຍສິບຄົນ ຮວມທັງທູດພິເສດຂອງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆອີກ ຈາກ 20 ກວ່າພະແນກການແລະກະຊວງຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຂາວ.
ກອງປະຊຸມໃນປີນີ້ ຂອງບັນດາປະເທດພາຄີ ຊຶ່ງເປັນການໂຮມຊຸມນຸມຄັ້ງທີ 28 ຈະຈັດຂຶ້ນໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບ ຂອງປະທານາທິບໍດີໂມຮຳເໝັດ ບິນ ຊາເຢັດ ແຫ່ງສະຫະລັດອາຣັບເອເມີເຣັສ. ພະອົງຊຶ່ງໄດ້ເຂົ້າກຳຕຳແໜ່ງ ຫຼັງຈາກພະເສດຖາສິ້ນພະຊົນໃນປີ 2022 ຍັງເປັນປະທານຂອງສະພາປຣີໂຕລຽມສູງສຸດ ທີ່ເປັນອົງການຄຸ້ມຄອງນ້ຳມັນ ແກັສ ແລະອຸສາຫະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ງ ຂອງເອເມີເຣັສອາບູດາບີນຳດ້ວຍ.