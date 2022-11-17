ຮອງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຄາມາລາ ແຮຣິສ ຈະເດີນທາງໄປປະເທດໄທໃນອາທິດນີ້ເພື່ອສົ່ງເສີມຜົນປະໂຫຍດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສະຫະລັດ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພາກພື້ນ ແລະ ປຶກສາຫາລືບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການປາບປາມຂອງທະຫານ ທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່ໃນ ມຽນມາ.
ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຈະກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດເອເຊຍປາຊີຟິກ, ເຊິ່ງແມ່ນການເຕົ້າໂຮມກັນທີ່ລວມມີສະມາຊິກ 21 ປະເທດທີ່ໄດ້ທຳການຜັກດັນສຳລັບການຂະຫຍາຍການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ຄວາມຈະເລີນຮັ່ງມີ.
ກ່ອນການເດີນທາງດັ່ງກ່າວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງລັດຖະບານຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານປະຫວັດທີ່ ສະຫະລັດ ຄາດວ່າການເຈລະຈາຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການສະໜອງທຶນສຳລັບໂຄງການເສດຖະກິດໃໝ່. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າໂດຍໃຊ້ອີກຊື່ນຶ່ງສຳລັບມຽນມາວ່າ “ພວກເຮົາຍັງຄາດວ່າ ພວກເພິ່ນຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ສະຖານະການໃນພະມ້າ, ເຊັ່ນດຽວກັບການພັດທະນາໃນພາກພື້ນອື່ນໆ ແລະ ທົ່ວໂລກ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນນັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງ ແຮຣິສ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ມຽນມາ ກັບບັນດາຜູ້ນຳຄົນອື່ນໆ ໃນປະເທດ ໄທ, ເຊັ່ນດຽວກັບ ຟີລິບປິນ, ເຊິ່ງທ່ານນາງຈະເດີນທາງໄປໃນບໍ່ເທົ່າໃດວັນຈະມາເຖິງນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສລັດຖະບານດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ປະເທດ ໄທ ແລະ ຟີລິບປິນ ແມ່ນຖືກກະທົບຢ່າງໜັກໂດຍການປາບປາມຂອງລະບອບການປົກຄອງຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
ກອງທັບໄດ້ທຳການກໍ່ລັດຖະປະຫານໃນ ມຽນມາ ໃນປີ 2021, ໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ຖືກເລືອກຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ, ຈົນກໍ່ໃຫ້ເກີດການຕໍ່ຕ້ານດ້ວຍອາວຸດໃນປະເທດ.
ໃນອາທິດທີ່ຜານມາ, ມຽນມາ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກລວມຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງສະມາຄົມບັນດາປະເທດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ຫຼື ອາຊຽນ. ບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຮ່ວມເພື່ອເຕືອນ ມຽນມາ ໃຫ້ທຳຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ແຜນການສັນຕິພາບ ຫຼື ສ່ຽງຖືກຫ້າມຈາກກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມໃນຂະນະທີ່ຄວາມວຸຸ້ນວາຍທາງສັງຄົມ ແລະ ການເມືອງໃນປະເທດດັ່ງກ່າວຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
ລັດຖະບານທະຫານທີ່ກຳລັງປົກຄອງມຽນມາ ໄດ້ປະຕິເສດຖະແຫຼງການຂອງ ອາຊຽນ. ລັດຖະບານທະຫານດັ່ງກ່າວກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ຖິ້ມໂທດການຂາດຄວາມກ້າວໜ້າໃສ່ໂຣກລະບາດ ແລະ ການຂັດຂວ້າງຈາກຂະບວນການຕໍ່ຕ້ານຕິດອາວຸດ.