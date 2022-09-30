ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ປະນາມ “ລະບອບຜະເດັດການທີ່ໂຫດຫ້ຽມ” ແລະໂຄງການອາວຸດ “ທີ່ພາໃຫ້ບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ” ຂອງເກົາຫຼີເໜືອລະຫວ່າງການໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານ ທີ່ແບ່ງສອງເກົາຫຼີອອກຈາກກັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ທັງກ່ອນ ແລະຫຼັງຈາກທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ຢຸດແວ່ຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານ ທີ່ເພີ້ມໃສ່ຈຳນວນການຍິງລູກສອນໄຟຫຼາຍເປັນປະຫວັດການພາຍໃນປີນີ້.
ຢູ່ບ້ານສະຫງົບເສິກປັນມຸນຈອມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ລະຫວ່າງເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນ ທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ກ່າວປະນາມການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນເປັນ “ການທ້າທາຍເກາະຜິດຢ່າງຈະແຈ້ງ.”
“ຢູ່ທາງເໜືອ ພວກເຮົາເຫັນຈອມຜະເດັດການທີ່ໂຫດຫ້ຽມ ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະໂຄງການອາວຸດທີ່ຜິດກົດໝາຍ ທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ.
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານຢຸນ ຊຸກ ໂຢລ ນັກການເມືອງນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການປັບປຸງຄວາມສຳພັນກັບສະຫະລັດ.
ທ່ານນາງແຮຣິສ ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ວ່າ “ເປົ້າໝາຍຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ ສະຫະລັດແລະສາທາລະນະລັດເກົາຫຼີ ກໍຄືເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີເປັນເຂດປອດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ.”
ການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຂອງທ່ານນາງແຮຣິສ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ເພື່ອ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະປົກປ້ອງເກົາຫຼີໃຕ້. ມີທະຫານສະຫະລັດປະມານ 28,000 ຄົນຍັງປະຈຳການຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ຊຶ່ງເປັນມູນເຊື້ອຂອງສົງຄາມເກົາຫຼີໃນຊຸມປີ 1950 ທີ່ສິ້ນສຸດລົງດ້ວຍສັນຍາສະຫງົບເສິກບໍ່ແມ່ນສົນທິສັນຍາສັນຕິພາບ.
ທີ່ເຂດປອດທະຫານນັ້ນ ທ່ານນາງແຮຣິສໄດ້ໂອ້ລົມກັບພວກທະຫານສະຫະລັດ ຮັບຟັງການລາຍງານໂດຍພວກນາຍທະຫານ ແລະທ່ານນາງໄດ້ສ່ອງເຂົ້າໄປໃນເກົາຫຼີເໜືອ ໂດຍໃຊ້ກ້ອງດຳຂະໜາດໃຫຍ່ ຊຶ່ງເປັນກ້ອງທີ່ໃຊ້ໂດຍປະທານາທິບໍດີແລະຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດປອດທະຫານນັ້ນ.