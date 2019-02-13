ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ ກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະ
ນຸດສະທຳຈະຖືກນຳເຂົ້າປະເທດໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ ນີ້, ເຖິງແມ່ນວ່າປະທານາທິບໍດີ
ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າມາກໍຕາມ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ, ທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະ ປະມານ 50 ປະເທດອື່ນໆວ່າເປັນ
ປະທານາທິບໍດີ ຊົ່ວຄາວຂອງ ເວເນຊູເອລາ ນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ຜູ້ສະໜັບສະໜູນຫຼາຍພັນ
ຄົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປະທ້ວງໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປຸກລະດົມ ທີ່ກຳລັງດຳ
ເນີນຢູ່ ເພື່ອທັບມ້າງການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທັບ ຕໍ່ທ່ານ ມາດູໂຣ ແລະ ບັງຄັບ
ໃຫ້ຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມດັ່ງກ່າວອອກຈາກການກຳອຳນາດ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ກົດດັນໃຫ້ມີການສົ່ງອາຫານ ແລະ ຢາສຸກເສີນຈາກ ສະຫະລັດ
ເຂົ້າໄປໃນປະເທດທີ່ເສດຖະກິດຖືກທຳລາຍນັ້ນ. ສະບຽງຕ່າງໆແມ່ນຢູ່ໃນສາງ ທີ່ເມືອງ
ຄູຄູຕາ ເຊິ່ງຕັ້ງໃນເຂດຊາຍແດນປະເທດ ໂຄລອມເບຍ.
ທ່ານ ມາດູໂຣ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຂອງກອງທັບ ທີ່ມີອຳນາດຂອງ
ປະເທດນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຊຸມນຸມຄັດຄ້ານຕ່າງໆ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງໃນການພະຍາຍາມ
ກໍ່ລັດຖະປະຫານຂອງ ສະຫະລັດ ແລະ ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງສະບຽງສຸກ
ເສີນຕ່າງໆເຂົ້າໃນປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງທ່ານ, ທ່ານ ຮໍເຮ ອາເຣຍຊາ (Jorge Arreaza)
ໄດ້ພົບກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ ແອນໂຕນີໂອ ກູເຕເຣັສ
ໃນຕອນແລງວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາ ໃນນະຄອນ ນິວຢອກ. ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາ
ຊາດ ໄດ້ສະເໜີການຊ່ວຍເຫຼືອຕໍ່ສອງຝ່າຍ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຢຸດເຊົາ
ການປະເຊີນໜ້າກັນ ໃນປັດຈຸບັນ.
ທ່ານ ອາເຣຍຊາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ມາດູໂຣ ຢາກທຳການຮ່ວມມືກັບອົງການຂອງໂລກ
ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງແມ່ນວຽກງານປັດຈຸບັນນີ້ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການໂພຊະ
ນາການ ແລະ ສຸຂະພາບຕ່າງໆ ຜ່ານອົງການ UNICEF ແລະ ອົງການອະນາໄມໂລກ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານໄດ້ຕົກຢູ່ໃນວິກິດການມະນຸດສະທຳ.
ທ່ານ ອາເຣຍຊາ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ມັນບໍ່ໄດ້ມີວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳໃນ ເວເນຊູເອລາ,
ມັນມີເສດຖະກິດໃນ ເວເນຊູເອລາ ທີ່ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການກີດກັ້ນ.” ທ່ານໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້
ລັດຖະບານ ວໍຊິງຕັນ ຍົກເລີກມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆ ຕໍ່ປະເທດເວເນຊູເອລານັ້ນ
ແລະ ປ່ອຍທຶນທັງຫຼາຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກັກໄວ້ໃນ ສະຫະລັດ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງປະ
ເທດ.
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