ເວເນຊູເອລາ ກຽມປະທ້ວງ ນັດຢຸດງານ 48 ຊົ່ວໂມງ ເພື່ອກົດດັນ ປ. ມາດູໂຣ

ຊາວເວເນຊູເອລາ ກຳລັງກະກຽມຢ່າງຂຸ້ນຂ້ຽວ ສຳລັບການນັດຢຸດງານໃນທົ່ວ ປະເທດ
ໃນອາທິດນີ້ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອກົດດັນໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ Nicolas Maduro ຍົກເລີກການ
ເລືອກຕັ້ງສະພາທີ່ເປັນບັນຫາໂຕ້ແຍ້ງ ເພື່ອຂຽນລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດຄືນໃໝ່.
“ພວກເຮົາຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໝົດທຸກຄົນ ທຸກໆກຸ່ມໃນສັງບຄົມ ໃຫ້ນັດຢຸດງານເປັນເວລາ 48
ຊົ່ວໂມງ ທີ່ມີກຳນົດໃນວັນພຸດມື້ອື່ນນີ້ ຊຶ່ງທ່ານ Simon Calzadilla ສະມາຊິກສະພາ
ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການ ເພື່ອທ້ອນໂຮມກຳລັງຝ່າຍຄ້ານ.
ທ່ານ Calzadilla ກ່າວວ່່າ ການເດີນຂະບວນປະທ້ວງໃນວັນສຸກຈະມາເຖິງນີ້ ຈະເພີ່ມ
ການກົດດັນຕໍ່ ທ່ານ Muduro ໃຫ້ຍົກເລີກການປ່ອນບັດລົງຄະແນນສຽງຢ່າງເປັນທາງ
ການ.
ຢູ່ທີ່ນະຄອນ Caracas ໃນວັນຈັນວານນີ້ ເປັນວັນພັກແຫ່ງຊາດ ທີ່ເປັນຂີດໝາຍວັນ
ເກີດໃນປີ 1783 ຂອງທ່ານ Simon Bolivar ລູກບ້ານຫລານເມືອງ ແລະຜູ້ນຳເອກ
ກະລາດລາຕິນອາເມຣິກາ ທີ່ມີທະຫານລັດຖະບານຕິດອາວຸດຢືນຍາມຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງ
ສາມຫລືສີ່ຄົນ ຢູ່ຕາມໂຮງຮຽນບ່ອນທີ່ໜ່ວຍປ່ອນບັດມີກຳນົດຈະຈັດຂຶ້ນ. ເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ພາກັນເບິ່ງ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກຂອງຝ່າຍຄ້ານໄດ້ມາເຖິງ ເພື່ອຕິດປ້າຍໂຄສະ
ນາຕໍ່ຕ້ານຜູ້ປ່ອນບັດ.
ໃນຂະນະດຽວກັນຊາວເວເນຊູເອລາ ໄດ້ພາກັນຮີບຮ້ອນຫາຊື້ເຄື່ອງຂອງທີ່ຂາດແຄນຢູ່
ແລ້ວກ່ອນໜ້າການຢຸດງານປະທ້ວງ. ລາຄານໍ້າມັນຕົກ ແລະບໍລິຫານ ງານທີ່ຜິດພາດຂອງລັດຖະບານ ໄດ້ນຳພາໄປສູ່ການຂາດແຄນອາຫານທີ່ຮ້າຍແຮງ ພ້ອມທັງຢາປົວ
ພະຍາດ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນອື່ນໆ ໃນອັນທີ່ຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນປະເທດທີ່ອຸດົມສົມ
ບູນສຸດຂອງປະເທດລາຕິນອາເມຣີກາ.
ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຕະຫລາດ Luz supermarket ໃນຄຸ້ມ Chacao ຂອງນະຄອນຫຼວງ ນັກວິສະ
ວະກອນ Victor Maglio ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ວ່າ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະໄດ້ pasta ຈຳນວນນຶ່ງ
ແລະປາກະປອງ. ແຕ່ວ່າທ່ານໄດ້ຕິຕຽນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນສິນຄ້າເຂົ້າຢູ່ໃນຫ້າງຮ້ານ
ທຸກໆແຫ່ງ ທ່ານສາມາດຈ່າຍໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງເກີນໄປກວ່າ pasta ກັບປາ ແລະເຂົ້າໜົມ.
ທ່ານ Maglio ຜູ້ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງກາງ 40 ປີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ພະຍາຍາມເກັບກຳ
ເອົາອາຫານ” ແລະ “ສິ່ງອື່ນໆທີ່ເງິນມີຢູ່ໃນຖົງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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