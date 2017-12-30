ພວກປະທ້ວງ ເວເນຊູເອລາ ຮຽກຮ້ອງ ເອົາຊີ້ນໝູ ທີ່ລັດຖະບານວ່າ ຈະແຈກໃຫ້ ໃນວັນບຸນ ຄຣິສມາສ

ໂດຍເບື່ອໜ່າຍຕໍ່ການຂາດເຂີນອາຫານ ແລະການຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າຢູ່ທົ່ວປະເທດເວ
ເນຊູເອລານັ້ນ ນາງໂຈອານາ ເມີດີນາ ໄດ້ຈັບມືກັບຫລາຍໆສິບຄົນທີ່ແປກໜ້າ ຢູ່ທາງ
ຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນຫລວງ ເພື່ອສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງນາງ ໃນວັນພະຫັດ
ທີ່ຜ່ານມານີ້.
ນາງເມີດີນາໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ນັກຂ່າວວີໂອເອຟັງວ່າ “ລະບົບການເມືອງ ແລະເສດຖະກິດນີ້
ກຳລັງຂ້າພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມໂຫຍຫີວ” ໃນຂະນະທີ່ນາງ ແລະຄົນອື່ນໆຈັບມືກັນເປັນ
ສາຍໂສ້ມະນຸດ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານນຳສົ່ງໝູທີ່ເຂົາເຈົ້າຄາດໝາຍວ່າຈະໄດ້
ຮັບໃນຍາມບຸນນີ້.
ການປະທ້ວງຕ້ານຄວາມໂຫຍຫີວທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດອື່ນໆ ຂອງ
ເວເນຊູເອລາ ເຊ່ນກັນ ນັບແຕ່ວັນເສົາແລ້ວນີ້ເປັນຕົ້ນມາ.
ນາງປາຕຣີເຊຍ ຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຍັງໜຸ່ມ ແລະບອກແຕ່ຊື່ຂອງນາງເທົ່ານັ້ນຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ“ໃຫ້
ເອົາສິ່ງທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະເອົາໃຫ້ພວກເຮົານັ້ນມາ. ຖ້າຫາກວ່າ ປະທານາທິ
ບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາອັນນັ້ນແລ້ວ ກໍໃຫ້ເອົາມັນມາໃຫ້ພວກເຮົາ!”.
ນາງໝາຍເຖິງ “ອາຫານຄຣິສມັສ” ທີ່ລວມມີແຮມທີ່ເປັນຊີ້ນໝູ ທີ່ຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມໄດ້
ເວົ້າ ໃນເດືອນພະຈິກຜ່ານມາວ່າຈະເອົາໃຫ້ແກ່ຊາວເວເນຊູເອລາທັງຫລາຍ. ມາຮອດ
ວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ກ່ອງອາຫານທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍານັ້ນ ໄດ້ໄປເຖິງຊາວເວເນຊູເອ
ລາ ພຽງແຕ່ຈໍານວນໜ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ມີປະຊາຊົນ 30 ລ້ານຄົນທີ່ຢູ່ໃນສະ
ພາບທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍງ່າຍທີ່ສຸດນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີໄດ້ຖີ້ມໂທດໃສ່ ພວກປອກຕຸຍກີ ທີ່ເຮັດຊີ້ນນັ້ນເສຍ.
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